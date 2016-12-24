Медицина для каждого

Власти Мордовии намерены значительно улучшить ситуацию в сфере здравоохранения

О повышении качества, доступности и эффективности медицинской помощи, путях достижения целевых показателей по каждому из направлений нацпроекта «Здравоохранение» шла речь на рабочем совещании у Главы Мордовии. Как отметил в ходе состоявшегося диалога Владимир Волков, для выполнения поставленных задач необходимо тщательно проанализировать достигнутые результаты, разработав на этой базе механизмы решения возникающих проблем.

Ключевую роль здесь должны сыграть учреждения первичного звена - поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории. Ведь именно они обязаны выявлять серьезные недуги на самых ранних стадиях. Сеть ФАПов, к примеру, будет постоянно расширяться. Один из таких объектов заработал минувшей весной в поселке Красноармейский Торбеевского района. Совсем скоро, осенью, планируется открыть еще два - в кадошкинском селе Адашево и в атяшевском Батушеве. Оснащаются медпункты всеми необходимыми приборами и оборудованием - от электрокардиографов и дефибрилляторов до глюкометров и гинекологических кресел. Правда, по мнению регионального руководителя, в сельских районах по-прежнему наблюдается нехватка участковых терапевтов, узких специалистов и фельдшеров. «Минздрав республики с этой задачей пока не справился», - указал он.

К проекту «Бережливая поликлиника», призванному разделить потоки пациентов, а также сократить очереди в регистратуру и к врачам, в нынешнем году присоединится еще 10 лечебных учреждений Мордовии. В их числе - районные больницы (в Темникове и Атяшеве), межрайонные (в Торбееве, Ковылкине, Краснослободске и поселке Комсомольский), РКБ № 1, поликлиника в Кочкурове и детская поликлиника № 1 в Саранске. Кроме того, до конца года будет сдана в эксплуатацию взрослая поликлиника в ЖК «Юбилейный». На ее укомплектование, как уже сообщалось, из Резервного фонда Правительства РФ выделено 191,1 млн рублей.

Бережливые технологии дойдут и до каждой детской поликлиники. Они вообще заметно изменят свой облик, да и техническое обеспечение серьезно улучшится. Только в нынешнем году на их дооснащение республика получит около 60 млн рублей. Так, рамках федеральной адресной инвестиционной программы продолжается закупка оборудования для строящейся поликлиники на улице Волгоградской. В дальнейшем же в детские поликлиники и поликлинические отделения районных и межрайонных больниц поступят новые аппараты УЗИ, электрокардиографы, рентгеновские установки, автоматические рефкератометры и ретинальные камеры (попросту - приборы для проверки и корректировки зрения), фиброскопы и прочие медицинские изделия. Во многих учреждениях намечено оборудовать крытые колясочные и игровые зоны, комнаты для кормления грудных детей, установить пандусы, выполнить перепланировку.

Следующее важное направление - борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В текущем году современнейший ультразвуковой аппарат экспертного класса поступит в Комсомольскую межрайонную больницу. А в городской клинической больнице № 4 появится новый ангиограф, то есть аппарат для исследования кровеносных сосудов.

В онкологии упор также делается на раннюю диагностику и оперативное лечение. С этой целью планируется переоснастить онкодиспансер, продолжить строительство нового здания поликлинического отделения. В настоящее время уже идет закупка оборудования. Его стоимость оценивается в 190 млн рублей. Также готовится к открытию центр амбулаторной онкологической помощи в Краснослободском районе. Аналогичные учреждения будут созданы и на базе Комсомольской больницы, республиканской клинической больницы № 5, городской поликлиники № 4.

«Инициированная президентом страны модернизация сферы здравоохранения - не просто один из приоритетов в работе правительства. Каждый человек должен увидеть реальные изменения в системе здравоохранения, иметь возможность получить медицинскую помощь вовремя и в полном объеме», - констатировал Владимир Волков.