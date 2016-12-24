С флагом без «башни»!

Блогершу из Саранска ограничили в свободе за сожжение государственного символа РФ

На минувшей неделе в Саранске разрешился один из любопытных скандалов полугодия. Суд вынес приговор 22-летней блогерше из Саранска Софье Кечиной. Девушка признана виновной в надругательстве над государственным символом РФ. В качестве наказания суд ограничил ее в свободе на полгода. О подробностях и финале громкой истории рассказывает корреспондент «ВС».

«Ох…но горит!»

Скандал, благодаря которому провинциальная блогерша Софья Кечина прославилась на всю страну, грянул в ночь с 13 на 14 января этого года. По давней традиции, россияне в эту ночь сжигают старые вещи. Соблюсти традицию решила и Кечина вместе с Валерией Рыбиной - подругой из Подмосковья. Однако ограничиваться сжиганием хлама девушки не стали. Кечина, судя по всему, решила привлечь к себе повышенное внимание, отправив в костер вместе со старьем российский флаг. Процесс уничтожения государственного символа девушки снимали на камеру мобильного телефона, сопровождая ролик забористыми комментариями: «Ох…но горит! Гори, с...а! Гори, Россия!» Видеоролик одна из девушек выложила в своем «Инстаграме». Наутро поджигательницы проснулись знаменитыми. Вот только эффект оказался не таким, какого ожидали барышни.

Пользователи социальных сетей подвергли молодых охотниц за хайпом жесткой обструкции. Помимо нелицеприятных комментариев относительно личностей девушек, люди намекнули Софье Кечиной и ее подруге об уголовной ответственности, которая предусмотрена за надругательство над государственным символом РФ. Осознав, что план по набору популярности провалился, Софья Кечина попыталась оправдаться: «Господи, мы даже не знали об этой статье! Мы сжигали старые вещи, вам лишь бы развести скандал!.. Ребята, зачем вы так всё переворачиваете? Мы не хотели осквернять свою страну! Выложили только первую часть видео. Во второй части мы кричали: «Россия, процветай, чтобы все проблемы со страной ушли в огонь вместе с этим флагом!» Второго видео из истории мы уже найти не сможем, так как нас уже напугали статьей. И все за минуту было удалено! Соцсети создали огромные проблемы нашим семьям. Написали, что я якобы дочь мажоров. Чтобы вы знали, у меня только мама, и она из обычной семьи. Так подставлять нас и портить нам жизнь из-за одного видео не по-людски!»

Впрочем, запоздалое раскаяние уже не могло спасти ситуацию. Роликом заинтересовались правоохранительные органы. Обеих девушек вычислили и доставили в полицию для дачи объяснений. На допросе Кечина и Рыбина наглухо «включили дурака». Дескать, страну унижать не хотели, о существовании в уголовном кодексе статьи за надругательство не знали. Но такая позиция девушек не спасла. Против Софьи Кечиной возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над Государственным гербом или Государственным флагом Российской Федерации».

Одновременно в прессу просочились данные о личности блогерши. Как выяснилось, 22-летняя Софья Кечина пару лет училась в Москве, в Институте телевидения и радиовещания. Однако журналист из девушки не получился, она была отчислена за академические задолженности. Барышня посещала и молодежный форум «Инерка», проходивший под эгидой партии «Единая Россия». Известно, что красотка из Саранска летом работала аниматором на одном из кипрских курортов. Вела свой блог в Интернете. Какое-то время занималась в модельном агентстве «Fox models» в Саранске.

Попытка «отползти»

В череде гневных комментариев, которые оставили в социальных сетях жители Саранска, были и такие, которые прямо указывали на невысокие умственные способности Софьи Кечиной. Но, если поначалу всё можно было объяснить негативными эмоциями от просмотра ролика, то последующие события заставили общественность всерьез задуматься о справедливости высказанных оценок.

Как только первоначальная шумиха вокруг ролика улеглась, Софья Кечина сделала неуклюжую попытку «отползти». Девушка выложила в социальных сетях видеообращение, в котором попыталась объяснить мотивы своего поступка. Ох, лучше бы она этого не делала!

«Пока мы все тут успокоились, я хочу оставить комментарий по поводу уголовного дела, которое было заведено на нас. Прекрасно понимаю: то, что сейчас буду говорить, все равно будет против меня, потому что пресса… Где вас так учили? Что это? Вообще, я не знаю… - не находит слов Кечина. - Я никому не давала интервью, потому что не имеет смысла этого делать, потому что это жестко. Лучше я все расскажу здесь. Возможно, я достучусь до людей. Что такое флаг? Это огромный флаг - триколор. Что такое флажок, который мы жгли с другими старыми ненужными вещами? Этот флажок попал туда случайно. Он был уже старый и оборванный. Мы сжигали вещи и снимали не только один флаг, а весь процесс сжигания. То, что написали… Ладно, давайте лучше забудем, я забуду.

С каждой вещью мы говорили плохие слова, это все вообще перевернули. Я не знаю, как это все закончится, но этот человек, который выложил это в сеть и отправил на какую-то почту… Я не знаю, что ты за человек. Самое ужасное - это то, что затрагивают родителей, пишут всякие гадости. Мы никакого зла не хотели. Не хотели показать: ой, вот Россия такая… Это флажок…

Кстати, такие же флажки валялись на чемпионате мира на асфальте. Что-то никого не посадили, а вот у нас тут «уголовка» уже. Давайте вспомним, что именно флагом на чемпионате мира подтирали ж...у - штраф. Давайте вспомним, как с русским флагом иностранцы сидели у церкви и пили пиво. Что им? Ничего! Мы не наносили никакого вреда общественности. Мы не хотели даже хайпануть. Что, мы на штанах хотели хайпануть?

Это не флаг! Если вы не знаете, как выглядит флаг, - это ваши проблемы! Флаг - это большое полотно - триколор. У нас был маленький флажок. Он был на палочке. Вы это все перевернули. Это такая ужасная история, если честно. Я не знаю, что со мной будет после этой истории… Пресса берет каждое слово и измывается над ним и пишет совсем другое.

Возможно, я кого-то очень сильно обидела, я хочу извиниться. Мы раскаиваемся, серьезно! Ну, мы не знали, что какое-то чмо возьмет это видео, сделает запись с экрана и выложит это во все паблики. Это просто жесть! А когда по пляжу ходят в трусах в виде триколора, почему так можно?»

Но и эта попытка оправдаться оказалась, мягко говоря, жалкой. К тому же у многих из тех, кто смотрел видеообращение Софьи Кечиной, сложилось стойкое убеждение, что девушка говорит неискренне. Да и аргументы, которые она приводила, не впечатляли. В этой связи интернет-общественность не без оснований надеялась, что уголовное дело и последующее за ним судебное разбирательство послужит хорошим уроком для любительницы дешевого хайпа. Не тут-то было.

«А долго еще?!»

Судебный процесс по делу Софьи Кечиной начался в Саранске 11 июля. И уже на первом судебном заседании девушка вновь неприятно удивила общественность. В зал суда барышня заявилась сразу с двумя кавалерами, отличавшимися своим вызывающим поведением. Пока представители прессы старательно фотографировали подсудимую, Кечина делала вид, что откровенно скучает.

«Долго еще?!» - бросает Софья в сторону представителей прессы.

Едва началось разбирательство, Кечина, отвечая на вопрос судьи, заявила, что не признает своей вины.

«Я не сжигала российский флаг. Я сжигала сувенир. Это разные вещи!» - твердо сказала она.

Кстати, молодые люди, сопровождавшие девушку, оказались свидетелями по этому делу. Один из них в своих показаниях заявил, что именно он подарил Кечиной злополучный флажок. По словам молодого человека, флаг он приобрел в Москве в качестве сувенира, а поскольку этот предмет не представлял для него большой ценности, он подарил его своей знакомой - Кечиной.

По всей вероятности, откровения девушки и ее друзей не слишком убедили судью в деятельном раскаянии подсудимой. Во всяком случае, приговор, который мог быть гораздо мягче, в итоге удивил. Софье Кечиной в качестве наказания назначено ограничение свободы сроком на полгода. Надо думать, впредь искать славы и популярности девушка будет иными методами.

Алексей Константинов