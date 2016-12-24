«Художник всегда должен «неровно дышать»

25 июля в музее имени Степана Эрьзи открылась выставка «Путевые заметки», на которой представлены этюды двух мордовских художников - члена союза художников Галины Стэпан и заслуженного художника Мордовии Андрея Алешкина.

Этюдные пейзажные зарисовки и пленэрные практики являются важной составляющей творческой деятельности, поэтому лейтмотивом данного вернисажа стали именно путешествия. Экспозицию составили акварельные пейзажи Андрея Алешкина, привезенные им из Карелии, Финляндии, Сибири и Крыма, а также портреты из мокшанского села Рыбкино кисти Галины Стэпан.

Идея экспериментальной выставки принадлежала издателю - Константину Шапкарину - и осуществилась благодаря его поддержке.

«Замысел вернисажа родился спонтанно, - отметил Константин Шапкарин. - Перебирая папки с работами Андрея Степановича с прошедшей персональной юбилейной выставки «Время меча», я обнаружил этюды, которые раньше нигде не выставлялись. Так и появилась задумка обрамить их и представить зрителям как отдельную экспозицию. Далее коллеги из музея С.Д. Эрьзи предложили объединить работы этих двух замечательных художников под эгидой путешествий. Сейчас молодежь привозит из поездок множество фотографий, сделанных на камеру телефона, а Галина Григорьевна и Андрей Степанович 40 лет назад привезли из путешествий эти работы. Здесь и пейзажи Саяно-Шушенской ГЭС, Псковской области, Крыма, и портреты почти венецианского письма из села Рыбкино Ковылкинского района.

Андрей Алешкин более известен как художник этно-футурист, посвятивший множество работ мордовскому культурному наследию. Однако среди его произведений немало пейзажной живописи. Ранние работы датируются 1980 годами, когда Андрей Степанович был студентом академии художеств и вместе с другими молодыми художниками участвовал в поездке на строительство Саяно-Шушенской ГЭС. Его акварели передают грандиозность этой комсомольской стройки. Но в то же время есть и камерные работы, которые рассказывают о том, как жили строители. Также представлены псковские этюды, которые были сделаны в Пушкиногорье, наброски, созданные в командировках в Финляндию и Карелию с вокальными ансамблями, крымские зарисовки.

- У Ахматовой есть такие строки: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи». И наша выставка как раз о том, из каких этюдов и набросков могут рождаться произведения, - рассказал Андрей Алешкин. - В советское время, будучи студентом, я довольно много путешествовал. Это были пленэрные практики. Академия художеств отправляла нас и в Сибирь, и на Урал, и в Псковскую область. И в дальнейшем я организовывал концерты в Финляндии и Швеции для группы «Торама». Во все поездки я брал с собой небольшой планшет. И там, где мы останавливались, я просыпался на два часа раньше, выходил на берег озера, чтобы, например, сделать несколько цветовых отношений, закрепить свои первые эмоции, попробовать передать настроение, состояние, чувство свежести или, может быть, чувство одиночества острова в туманном озере. И каждый раз будто начинались стихи, сделанные в двух-трех мазках. Иногда это трагичные сибирские грозовые горы и напряженное небо. Иногда тихая и спокойная страна тысячи озер - Финляндия. Художником можно быть только тогда, когда удивляешься чему-то. Художник всегда должен «неровно дышать». Фотоаппарат может запечатлеть детали и подробности, но только кисть способна передать первые волнения и эмоции. Этюды - это первые нотки, которые впоследствии можно развить до полноразмерного произведения, сохранив изначальное чувство, эмоциональное удивление, светлое настроение, чтобы поделиться со зрителем красивым чувством, исходящим от пейзажа.

Увлеченная путешественница, Галина Стэпан открытие выставки пропустила. Она, по словам директора музея Людмилы Нарбековой, сейчас находится в Средней Азии и готовит материал для новой экспозиции. Но Андрей Алешкин охотно поделился своими впечатлениями от творчества художницы:

- Для меня огромная честь участвовать в выставке рядом с таким мастером. Ее творчество я помню еще с подросткового возраста, когда я впервые увидел в журнале «Советский художник» несколько работ. Любовь и уважение к ее творчеству у меня остались навсегда. Она сама - человек эпохи возрождения, с внутренним достоинством, внутренней красотой. Она сама несет в себе эти качества и наделяет этой красотой рыбкинских женщин. Это тоже были этюды. Те женщины не могли позировать, как в Академии художеств, по несколько часов. Поэтому она работала быстро, энергично, но успевала ухватить их духовный строй, поэтичность образа. Галина Стэпан - путешественница не только в пространстве, но и во времени. В ее работах простые мордовские крестьянки выглядят как королевы, будто только что позировали для Боттичелли. Ее портреты - это внутреннее благородство. Чтобы передать что-то, надо самому это иметь, и она охотно делится с нами. На долю секунды ты сопереживаешь, сочувствуешь и чувствуешь то же самое внутреннее достоинство и красоту.

Светлана РУЧИНСКАЯ