Комбинаторы цифровой эпохи

Современный мир все больше погружается в водоворот цифрового существования, когда привычные вещи обретают виртуальное воплощение. Человеческое общение переместилось на площадки социальных сетей, поездки замещаются виртуальными экскурсиями, покупки делаются щелчком компьютерной мышки, а вместо банкнот вполне годится смартфон с соответствующим чипом. Но вместе со всеми новыми преимуществами цифрового уклада жизни появились и новые риски, в первую очередь связанные с мошенническими атаками.

«По сравнению с предыдущим годом в Мордовии наблюдается рост более чем на 50% зарегистрированных мошенничеств общеуголовной направленности, из 508 мошенничеств 261 совершено в сфере телекоммуникационной и компьютерной информации, - сообщил в июле на брифинге для представителей СМИ региона заместитель начальника отдела управления уголовного розыска МВД по РМ Владимир Карташов. - Раскрытие и расследование этих преступлений представляет определенную сложность, поскольку жертвы и мошенники находятся в разных регионах России. За 5 месяцев этого года жители Мордовии перевели мошенникам 20 миллионов 396 тысяч рублей»

Одним из основных видов преступлений в телекоммуникационной среде является телефонное мошенничество, которое стремительно набирает силу и превращается в настоящую эпидемию. Защититься от аферистов в первую очередь помогут внимательность и здравомыслие самих людей. В этом материале мы приведем несколько актуальных сценариев, которые применяют в своей «охмурительной работе» дистанционные проходимцы.

Родственник в беде

Неизвестный звонит по телефону, представляется сотрудником полиции и говорит, что ваш родственник попался на совершении того или иного преступления (совершил ДТП, хранил оружие или наркотики, сильно избил кого-то). Далее он уверенным тоном сообщает, что может помочь «разрулить» ситуацию. Но это непросто, ведь надо пострадавшему дать денег, еще кому-то заплатить, чтобы закрыли глаза на инцидент. И решение надо принимать мгновенно - на этом и строится расчет аферистов. Если взволнованный абонент соглашается, ему говорят, что деньги необходимо привезти в определенное место или передать человеку, который приедет за ними сам. Цена решения вопроса составляет, как правило, несколько десятков тысяч рублей.

При таком мошенничестве звонящий может находиться и на свободе, и даже в колонии, но при этом всегда имеет одного или нескольких сообщников. Если абонент согласился привезти деньги сам, то ему называют нужный адрес. По прибытии на место ему сообщают еще один адрес, но при этом он уже попадает под наблюдение подельников афериста. После того как жертва оставляет деньги в указанном месте или кому-то их передает, всякая связь с «полицейским» тут же обрывается.

СМС-просьба

Абонент получает на мобильный телефон сообщение «У меня проблемы, позвони по такому-то номеру, если номер недоступен, положи не него определенную сумму и перезвони».

Платный код

Поступает звонок якобы от сотрудника службы технической поддержки оператора мобильной связи с предложением подключить новую эксклюзивную услугу или для перерегистрации во избежание отключения связи из-за технического сбоя, или для улучшения качества связи. Для этого абоненту предлагается набрать под диктовку код, который является комбинацией для осуществления мобильного перевода денежных средств со счета абонента на счет злоумышленников.

Штраф оператора

Злоумышленник представляется сотрудником службы технической поддержки оператора мобильной связи и сообщает, что абонент сменил тарифный план, не оповестив оператора (также могут быть варианты: не внес своевременную оплату, воспользовался услугами роуминга без предупреждения) и, соответственно, ему необходимо оплатить штраф в определенном размере, который нужно оплатить переводом на карту.

Ошибочный перевод средств

Абоненту поступает смс-сообщение о поступлении средств на его счет, переведенных с помощью услуги «Мобильный перевод». Сразу после этого поступает звонок и мужчина или женщина сообщает, что ошибочно перевел деньги на его счет и просит вернуть их обратно тем же «Мобильным переводом». Естественно, эти деньги абонент на свой счет не получает, а «возвращает» «ошибочный платеж» за свой счет.

Плата за «слежку»

Зная склонность некоторых граждан «пошпионить» за близкими и знакомыми, мошенники предлагают в Интернете всем желающим изучить содержание смс-сообщений и список входящих и исходящих звонков интересующего абонента. Для этого необходимо отправить смс-сообщение стоимостью от 10 до 30 рублей на указанный номер и вписать в предлагаемую форму номер телефона абонента.

После того как пользователь отправляет смс, с его счета списывается не 10-30 рублей, а вплоть до одной тысячи за какую-нибудь мнимую услугу. При этом интересующая информация так и не поступает. Поскольку большинство пострадавших не обращается в полицию в связи с незначительностью ущерба, мошенники остаются безнаказанными и продолжают обманывать граждан.

Карточный «развод»

Самый распространенный в последнее время вид мошенничества связан с мнимой блокировкой банковской карты. На сотовый телефон абонента звонит «сотрудник банка» (он может даже знать правильные фамилию, имя и отчество жертвы) и сообщает, что его банковская карта заблокирована из-за подозрений на несанкционированный доступ. И чтобы не допустить незаконного списания средств, требуется заново зарегистрировать карту в системе банка, провести ее повторную «валидацию» или сделать еще что-то «правильное и нужное». Когда обеспокоенный владелец карты проникается такой заботой о сохранности его средств, ему предлагается сообщить все данные карты, включая код на оборотной стороне. Получив все реквизиты пластиковой карты, злоумышленники переводят деньги на свои счета и быстро их обналичивают.

Не сообщайте никому реквизиты вашей карты! Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать данные вашей банковской карты! Для того чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка.

Но в стремлении получить нежданные подарки жители республики готовы выдавать конфиденциальную банковскую информацию всем желающим. В начале этого года в дежурную часть УМВД России по Саранску обратился 23-летний студент одного из вузов республики. Молодой человек рассказал, что ему позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и сообщил, что ему в качестве премии за лояльность начислены бонусы и для перевода их в реальные деньги необходимо сообщить реквизиты карты. Через несколько минут после того, как парень продиктовал незнакомцу номер карты и код безопасности от нее, он получил смс о списании с его счета более 13 тысяч рублей.

А 65-летняя жительница Саранска, выдав данные своей карты, лишилась 170 тысяч рублей при продаже недвижимости. Женщина рассказала полицейским, что разместила информацию о продаже квартиры на сайте бесплатных объявлений. Через некоторое время с ней связался покупатель и сообщил, что готов перевести залог за покупку жилья на банковскую карту. Владелица недвижимости для получения перевода проделала ряд операций с собственной банковской картой по инструкции покупателя. В итоге она подключила услугу «мобильный банк» к номеру телефона афериста. Мошенник воспользовался этим обстоятельством и перевел с карты горожанки все сбережения. Полицейские выяснили, что номер счета, на который перевели деньги, зарегистрирован в Свердловской области.

По словам оперативников, мошенники отслеживают вновь поступившие объявления о продаже квартиры, земельного участка, автомобиля и других ценных объектов на известных сайтах (Авито, Юла, Авто.ру). Обзванивают продавцов и сообщают о своей заинтересованности приобрести вещь или недвижимость. При этом говорят, что оплатить товар наличными у них нет возможности, но они могут перевести деньги на банковскую карту продавца. Для этого потенциальному покупателю необходимо знать номер карты, а также код CVV с оборотной стороны. Получив эти данные, мошенники получают доступ к деньгам на карте продавца и похищают их.

Призовой автомобиль

В органы внутренних дел все чаще поступают заявления граждан о том, что они стали жертвами мошенников, якобы проводящих розыгрыш автомобилей иностранного производства.

Схема совершения преступления выглядит следующим образом. На телефон абонента сотовой связи приходит смс-сообщение, в котором говорится о том, что в результате проведенной лотереи он выиграл автомобиль. Для уточнения всех деталей потенциальной жертве предлагается посетить определенный сайт и ознакомиться с условиями акции либо позвонить по одному из указанных телефонных номеров.

Во время разговора мошенники сообщают о том, что для оформления необходимых формальностей (уплаты госпошлины, составления необходимых документов) счастливому обладателю новенького авто необходимо перечислить на счет своего мобильного телефона 30-50 тысяч рублей, а затем набрать определенную комбинацию цифр и символов якобы для проверки поступления денег на счет и получения «кода регистрации». Как только жертва завершает указанные манипуляции, счет обнуляется, а мошенники пропадают вместе с деньгами.

Если вы узнали о проведении лотереи только тогда, когда «выиграли» автомобиль, если вы не заполняли заявки на участие в ней или каким-либо другим способом не подтверждали своего участия в розыгрыше, то, вероятнее всего, вас пытаются обмануть.

Криптовалюта как приманка

В конце прошлого года интернет-мошенники убедили 70-летнюю пенсионерку из Саранска вложить 526 тысяч рублей в криптовалюту, обещали баснословную прибыль, однако попытались прикарманить все деньги себе. Женщина вовремя обратилась в правоохранительные органы, благодаря чему полицейские помогли вернуть большую часть суммы - полмиллиона рублей.

«Пенсионерка рассказала, что имела определенные сбережения после продажи квартиры. Мошенники убедили ее попробовать новую схему заработка на биткоинах. Она заинтересовалась и согласилась, - сообщили корр. «ВС» в отделе полиции № 3 по обслуживанию Ленинского района УМВД России по Саранску. - Посоветоваться с родственниками женщина не могла, поскольку проживает одна. Как известно, мошенники очень хорошие психологи, а потому жертва пошла у них на поводу, создала на сайте биткоин-кошелек и перевела туда со своего счета в «Сбербанке» 496 тысяч рублей (тогда это было 1,2 биткоина). Женщине была обещана прибыль в 100-150% за короткое время. Ей присылали графики роста биткоина, выглядело это очень убедительно. Правда, в какой-то момент выяснилось, что кошелек пуст. Переписка с мошенниками с просьбой вернуть деньги ни к чему не привела.

Пенсионерка связалась со службой безопасности «Сбербанка», просила помочь вернуть деньги, говорила, что делала перевод под воздействием гипноза. В банке обещали провести проверку, но рекомендовали также обратиться в полицию. В дальнейшем мы совместно с сотрудниками «Сбербанка» смогли установить, в какой биткоин-кошелек были переведены средства. Спустя неделю после обращения жертвы в полицию нам удалось заблокировать 496 тысяч рублей и вернуть деньги на счет женщины в банке. К счастью, мошенники не успели вывести деньги и воспользоваться ими. Получилось, что пенсионерка отделалась легким испугом. Не удалось возвратить только 25 тысяч рублей. Эти деньги были зачислены женщиной ранее, и, куда они были переведены, отследить, к сожалению, не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Сайт, с которого действовали аферисты, зарегистрирован в Италии, а ip-адрес имеет привязку к Кипру. Границ для аферистов в сети не имеется. Это очень сильно осложняет нашу работу по их идентификации. Мы проверяли все имена, которыми представлялись мошенники при общении с пенсионеркой, естественно, все они оказались вымышленными. Жительнице Саранска повезло, что она вовремя обратилась в полицию и службу безопасности банка. Почти все деньги удалось вернуть».

Спектакль с разорением

Но самым прибыльным видом дистанционных мошенничеств в последнее время становится так называемая «выплата компенсаций». Аферисты добывают информацию, что определенный клиент заказывал, например, средство для похудения, и умело обыгрывают его бесполезность. Главное, что в этом случае человеку обещается от имени официальных структур большая денежная компенсация.

В июле этого года в полицию обратилась 51-летняя жительница Рузаевки. В свое время, поддавшись рекламным посулам быстро обрести стройность, она заказала средство для похудения. Но биологически активная добавка не дала нужного эффекта, и женщина благополучно все списала на ее никчемность. Однако этот заказ ей припомнили.

«Мне позвонил мужчина, который представился сотрудником Министерства юстиции РФ, - рассказала потерпевшая сотрудникам полиции. - Он спросил, приобретала ли я препарат и дал ли он ожидаемый эффект. Когда я сказала, что никакого эффекта от приема БАДа не получила, он ответил, что ничего удивительного в этом нет. По его словам, проведенная экспертиза показала, что товар был ненадлежащего качества, продавцы этого средства задержаны, а мне теперь положена компенсация в шесть миллионов рублей».

Озвученная мошенником сумма произвела на жительницу Рузаевки сильное впечатление, настолько сильное, что она согласилась перевести 400 тысяч рублей для оплаты услуг адвоката и еще 330 тысяч в качестве налога с полагающейся компенсации на указанный номер счета.

«После этого мужчина спросил, каким способом я хочу получить деньги: переводом на банковскую карту или наличными, - рассказала женщина. - Я сказала, что хотела бы получить наличными».

«Сотрудник Министерства юстиции» завил, что в ближайшие дни в Рузаевку прибудет инкассаторский автомобиль, который доставит полагающуюся компенсацию. Но внезапно в пути у инкассаторов случилась заминка.

«Через пару дней мошенник вновь позвонил мне и сказал, что инкассаторский автомобиль с деньгами уже доехал до Рязани, - пояснила жительница Рузаевки. - Но там у него якобы случился форс-мажор. Мужчина сказал, что в Рязанской области автомобиль остановили местные гаишники, которые обнаружили множество нарушений при эксплуатации транспортного средства. Чтобы решить вопрос, необходимо заплатить им взятку в 500 тысяч рублей. Они просили меня перевести им эту сумму».

Только в этот момент женщина поняла, что ее банально разводят. Она написала заявление в полицию. Предварительно установлено, что звонки на номер пострадавшей поступали со стационарного телефона, установленного в Москве.

Андрей ВЛАДИСЛАВЛЕВ