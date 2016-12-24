«Не надо нас провоцировать!»

Саранская полиция лояльно отнеслась к фанатам «Спартака»

В минувшую субботу Саранск вновь почтили своим присутствием болельщики московского «Спартака». В рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги красно-белые встречались на «Мордовия Арене» с ФК «Тамбов». Помимо чисто спортивного интереса, встреча одного из грандов российского футбола с командой-дебютантом элитного дивизиона таила в себе еще одну интригу: справятся ли местные правоохранители с обеспечением безопасности. Дело в том, что в предыдущем туре болельщики «Спартака» подрались с ОМОНом в Ростове-на-Дону. За работой местных силовиков на улицах Саранска наблюдал корреспондент «ВС».

Что позволено Ростову

На фоне прошлогоднего чемпионата мира и июньского матча национальной сборной страны, матч между игроками «Спартака» и «Тамбова» казался для Саранска почти рядовым событием. Если бы не одно обстоятельство. Буквально неделю назад болельщики красно-белых, известные своим буйным нравом, устроили беспорядки после матча с ФК «Ростов». Донские правоохранители церемониться с фанатской торсидой не стали, отметелили дубинками, чтоб впредь неповадно было. Но для всех было очевидно, что представители околофутбола затаили обиду и постараются отыграться на силовиках в других городах страны. И хоть руководство РПЛ в публичных заявлениях выражало уверенность в том, что Саранск справится с обеспечением безопасности на матче, определенные опасения на этот счет сохранялись. Успокоительные заявления республиканского МВД о том, что в день матча безопасность на улицах города будут обеспечивать триста сотрудников Росгвардии, выглядели как-то не очень успокаивающе. Ведь сообщалось, что поддержать свою команду в Саранск приедут как минимум четыре тысячи фанатов «Спартака». А это вам не сорок тысяч добродушных перуанцев, которых Саранск до сих пор вспоминает с теплотой. Это - родные, российские фанаты, которые готовы дать волю своей неуемной энергии при любом послаблении.

Столица Мордовии отнеслась к болельщикам «народной команды» с должным пиететом. Городские власти перекрыли движение транспорта по химмашевскому мосту и Коммунистической улице. Болельщикам согласовали шествие к стадиону и позволяли совершенно свободно вести себя на улицах. Все в надежде на то, что, тронутые таким вниманием, фанаты не будут разрушать наш прекрасный городок.

«Да не собираемся мы с «мусорами» биться!»

Болельщики «Спартака» восприняли такое лояльное отношение как должное. Пьяные, обнаженные по пояс тела, обмотанные красно-белыми шарфиками, замелькали на улицах Саранска еще с ночи. К полудню 27 июля их концентрация на центральных улицах мордовской столицы достигла своего пика. На перекрестке улиц Коммунистическая - Пролетарская упивается пивом группа молодых людей из Калуги.

- Да не собираемся мы с «мусорами» биться! - с заметным раздражением в голосе отвечают на мой вопрос болельщики. - Пойми, «мусора» есть «мусора». Что бы ни случилось, виноватыми все равно сделают нас!

- Как в Ростове-на-Дону?

- Ну есть среди нас такие, которые разную фигню на стадионах творят. Есть. Но не все же болельщики такие. Мы приехали сюда просто отдохнуть. Для нас выезд - это праздник. Вот сегодня футбол посмотрим, выпьем, а завтра - домой. Расскажи лучше, как у вас чемпионат мира прошел?

- Чемпионат-то на ура прошел. С вами вот сложнее.

- Не драматизируй!

«Понабрали в команду негров каких-то непонятных!»

Фанатская река стекается к остановке «Володарского». Марш болельщиков «Спартака» должен стартовать отсюда. Я догоняю группу из трех молодых парней и мужчины в возрасте, у которого на правом плече наколота свинья.

- Зря ты сказал, что ты - журналист. Мы прессу не любим! - приветствуют меня болельщики.

- И что вы сделаете?

- Можем фотоаппарат сломать, можем по е..у съездить. И все бесплатно!

- Слушайте, ну ладно молодежь. Но вы же взрослый человек…

- А мне по х… Вы же все равно напишете, что все фанаты - дебилы.

В интонации этого мужика отчетливо прослеживается обида на СМИ.

- Значит, будете город громить? - рискую я фотоаппаратом и собственным лицом.

- Б.., откуда вы такие беретесь?! - вступает в разговор коренастый молодой человек с обнаженным торсом. - Вот ты хоть знаешь, что у нас у всех есть высшее образование.

- Просто вы так умело это скрываете…

- Ну, давай я тебе про марки и монеты расскажу, - снова отзывается человек со свиньей на плече. - Я филателист и нумизмат.

- Лучше - про Ростов.

- Да там стюарды во всем виноваты! - объясняет мой коренастый собеседник. - Три месяца назад на игре они начали наших на секторе задирать. В итоге наших же и избили. В этот раз мы решили отомстить. Вот так все и получилось. А вообще, мы - нормальные люди. Вот в Саранск приехали. Красивый город! Если нас не провоцировать, то и мы ничего плохого делать не будем. Просто мы так протестуем против политики руководства клуба. Понабрали в команду негров каких-то непонятных!

- Ну так, если он хорошо играет за «Спартак», какая разница, что он - негр?

- Не понимаешь ты! Последний наш игрок в «Спартаке» - это Андрюша Тихонов. Остальные - просто наемные рабочие. Нам это не нравится.

- Ладно, парни, удачи! - прощаюсь я с откровенной компанией.

- Давай. Ты, главное, не снимай наши лица, а то ведь, и правда, фотоаппарат сломаем!

«Это незаконно, но!»

Фанатские колонны строятся на проезжей части напротив остановки «Володарского». Заводящие раздают последние указания перед началом движения в сторону стадиона.

- Давай вокзал! Вокзал давай, б…! - надрывается молодой человек в черной футболке с мегафоном в татуированных руках.

«Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома»… - затягивают фанатскую песню почти три тысячи глоток. Но даже этот ор тонет в звуке разрывающейся дымовой шашки. На несколько секунд небо заволакивает густым красноватым дымком.

- Это законно? - обращаюсь я к стоящему на тротуаре капитану полиции с рацией.

- Нет, конечно! - отвечает страж порядка.

Тут же следует очередной взрыв пиротехники.

«А нам все по х… Мы е…е!» - болельщики «Спартака» начинают движение в сторону стадиона. На проезжей части остаются пустые бутылки, бычки от сигарет и использованная пиротехника.

«Я за «Спартак», но я на работе!»

Фанатские колонны провожает полицейский автомобиль и заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Владислав Пинаев.

- Почему вы никого не задерживаете? - спрашиваю полковника.

- Вы будете меня учить, как делать мою работу?

- Нет, мне просто интересно, почему вы не реагируете?

- Докладываю: прямо сейчас предпринимать какие-либо меры нецелесообразно, потому что это может привести к массовым беспорядкам. Но всё происходящее записывается на камеры, данные уже анализируются. После матча будем разбираться.

- То есть задержанные будут?

- Будут!

- А как вы вычислите, кто именно из толпы взрывал пиротехнику?

- Я же вам говорю, все записывается на камеры…

На перекрестке улиц Коммунистическая - Советская дежурят еще двое полицейских.

- Вы за кого болеете? - спрашиваю старлея.

- Я за «Спартак».

- Почему же вы не в колонне?

- Так я на работе.

- Почему тогда не реагируете на нарушение закона?

- Так вы видите, сколько их тут?!..



Р.S. Как сообщили в МВД по РМ, 27 июля сотрудниками полиции были задержаны семь болельщиков московского «Спартака». На них составлены протоколы по различным статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Алексей Константинов