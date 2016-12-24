Кадастровая палата назвала самые запрашиваемые данные о недвижимости в 2019 году

Федеральная кадастровая палата по Республике Мордовия подвела итоги выдачи сведений из госреестра недвижимости за полгода.

Более 160 тысяч запросов о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), поступивших в электронном виде, обработала Кадастровая палата по Республике Мордовия в первой половине 2019 года.

В первой половине 2019 года Кадастровая палата по Республике Мордовия предоставила почти 160 тысяч выписок из ЕГРН. По сравнению с 1 полугодием 2017 года жители Мордовии стали запрашивать выписки на 35% чаще.

В число регионов-лидеров по предоставлению сведений реестра недвижимости в формате электронного документа в первом полугодии 2019 года вошли Московская область, где выдано 2,5 млн таких документов, Москва – 2,5 млн, Санкт-Петербург – 2,2 млн, республика Башкортостан – 1,2 млн, Ростовская область – 1,1 млн.

В первом полугодии больше всего было выдано выписок из ЕГРН о правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты недвижимости – более 65 тыс. таких документов. Особой популярностью пользуется выписка об объекте недвижимости – число выданных сведений составило около 40 тыс.

Кроме того, Кадастровая палата выдала 28 тыс. выписок об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Также было выдано 10 тыс. выписок о признании правообладателя недееспособным или ограничено дееспособным.

«Спектр действия и применения выписки из ЕГРН предельно широк, документ отличается предельной информативностью. Если речь идет о каких-либо операциях с недвижимым имуществом, то без ее участия не обойтись. Стоит помнить, что электронная выписка будет иметь такую же юридическую силу, как и выписка, полученная на бумажном носителе», – говорит заместитель директора – главный технолог филиала Кадастровой палаты по Республике Мордовия Елена Швабауэр.

Федеральная кадастровая палата готовит к запуску новый онлайн-сервис по выдаче сведений об объектах недвижимости. Платформа заработает в августе 2019 года для 51 региона, после перехода субъектов на единую систему ведения ЕГРН сервис будет доступен для объектов недвижимости по всей стране. Сейчас в соответствии с законодательством выдавать сведения об объектах недвижимости ведомство должно в течение трех суток. Сервис позволит сократить время выдачи сведений до нескольких минут. Кроме того, новый сервис по выдаче сведений из ЕГРН упростит способ подачи запроса, минимизирует ввод данных и позволит подавать пакеты запросов сразу на несколько объектов.

«Главной особенностью данного онлайн-сервиса станет быстрота предоставления сведений – узнать про собственников или арендаторов объектов недвижимости можно будет в течение нескольких минут. Также на данной платформе предусматривается автопоиск по объектам, который должен устранить риск ошибок и невозможность последующей обработки запроса», – отметила Елена Швабауэр.

Эксперт добавил, что сервис будет интересен кадастровым инженерам, которые в своей деятельности часто заказывают выписки об объектах недвижимости, содержащие сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков. Данные сведения необходимы кадастровым инженерам для проведения кадастровых работ.

С помощью нового электронного сервиса граждане смогут самостоятельно получить необходимые им сведения в том виде, который им удобен. Преимущества электронного документа очевидны – это стоимость, скорость выдачи и удобство использования: электронную выписку можно передавать по электронным каналам связи, хранить на цифровых носителях.

На данный момент выписка из ЕГРН – единственный документ, подтверждающий право собственности на недвижимость. Она может потребоваться в самых разных случаях – от продажи квартиры до оформления кредита под залог недвижимого имущества. Наличие актуальных сведений из реестра недвижимости служат дополнительно гарантией безопасности в подобных ситуациях.