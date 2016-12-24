«МДС» выполнит работ на 2 миллиарда рублей

Перспективы развития «Мордовдорстроя» и дорожно-строительной отрасли республики в целом рассматривались в ходе рабочей встречи Главы РМ Владимира Волкова и Председателя регионального Правительства Владимира Сушкова с руководителем этой компании Александром Мокшиным.

В нынешнем году, как отмечалось, «МДС» должен выполнить работ почти на 2 миллиарда рублей! Строители трудятся не только в крупнейших городах, но и в муниципальных районах Мордовии. Так, в Рузаевке уже уложено новое полотно на улицах Ленина (на участке от ул. Трынова до ул. Чкалова), Луначарского (от ул. Маяковского до ул. Петрова), Титова и Петрова (от ул. Маяковского до ул. Юрасова). Ремонтные работы идут и на трассе Саранск - Рузаевка, в районе стекольного завода. А со дня на день начнется реконструкция улицы Ленина в селе Трускляй - ориентировочно она будет готова к началу сентября. «Все контракты мы выполним в срок и с высоким качеством!» - заверил Александр Мокшин.

Речь зашла и о ходе реализации на территории республики национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», предусматривающего, как известно, увеличение доли магистралей, находящихся в нормативном состоянии, и снижение количества потенциально опасных участков, где чаще всего регистрируются ДТП со смертельным исходом. По словам Главы Мордовии, учитывая значимость данной инициативы, ее важности для людей, контроль за выполнением мероприятий будет ужесточен.