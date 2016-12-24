«МДС» выполнит работ на 2 миллиарда рублей

Отдых с препятствиями
Каждый год работающий человек уходит в отпуск. Большинство людей готовятся к отпуску заранее - откладывают деньги, тщательно выбирают место...
Каждый год работающий человек уходит в отпуск. Большинство людей готовятся к отпуску заранее - откладывают деньги, тщательно выбирают место...
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
«С 1 июля стоимость проезда при бесконтактной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20...
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
Что поможет улучшить качество атмосферного воздуха в Саранске?
Страшная авария произошла 5 июля в Большеберезниковском районе. Мотоциклист на «Урале» с тремя пассажирами столкнулся с многотонным...
Химмашевский браток ответил за преступления десятилетней давности
Александр Проханов - о русской мечте и мордовском колдовстве