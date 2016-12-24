Универсальный зал на площади Тысячелетия скоро сдадут в эксплуатацию

Глава Мордовии Владимир Волков провел выездное совещание на строительной площадке Универсального зала в Саранске. Сейчас работы здесь уже близятся к завершению. Полностью смонтированы системы внутреннего водоснабжения, водоотведения, отопления, освещения, вентиляции и заливки льда. Подключены инженерное оборудование, аппаратура пожаротушения, контроля доступа и видеонаблюдения. Со дня на день начнутся тестовые испытания ледовой арены.

«На сегодняшний день требуется сохранить набранные темпы, окончательно подготовить объект к сдаче в эксплуатацию, - констатировал руководитель региона. - Уже в начале следующего года здесь пройдут первые крупные соревнования, в том числе первенство России по фигурному катанию среди юниоров».

Универсальный зал, как подчеркнул Глава Мордовии, будет уникальным для республики спортивным объектом. Его особенность - в трансформируемой главной арене, которая при необходимости может стать ледовой площадкой, баскетбольным, волейбольным или мини-футбольным залом, теннисным кортом, боксерским рингом или даже концертной сценой. Всё это открывает широчайшие возможности для повседневного и разностороннего использования объекта.