Универсальный зал на площади Тысячелетия скоро сдадут в эксплуатацию

«Арена» для Мордовии
Что позволит вывести главный спортивный объект республики на самоокупаемость?
Что позволит вывести главный спортивный объект республики на самоокупаемость?
В новом микрорайоне Саранска будет построено свыше 77 тысяч квадратных метров жилья
считает посетивший Мордовию руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Директор ГУК Пролетарского района получил условный срок за неуплату налогов на 29 миллионов рублей
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
«С 1 июля стоимость проезда при бесконтактной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20...
Покупка «таблеток для похудения» обернулась для жительницы Рузаевки потерей 730 тысяч рублей
Традиционно с 1 июля происходит повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно Жилищному кодексу к коммунальным услугам относятся: