Меркушкин заплатит?!

Брата экс-губернатора Мордовии обязали выплатить компенсацию за ДТП, в котором пострадали саранский юрист и его девушка

На минувшей неделе получила продолжение громкая история с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим 8 апреля 2016 года. Напомним, в тот день на улице Осипенко столкнулись «Форд Мондео», за рулем которого находился юрист Максим Юрочкин, и «Мерседес» под управлением известного мордовского бизнесмена Ивана Меркушкина. Водитель «Форда» получил тяжелейшие травмы и до сих пор продолжает восстановление. Несколько дней назад стало известно, что Ивану Меркушкину все же придется раскошелиться на компенсацию. Суд обязал его оплатить восстановительный ремонт машины, на которой передвигался Максим Юрочкин. Хронология событий и новые факты - в материале корреспондента «ВС».

Авария

Дорожно-транспортное происшествие на улице Осипенко 8 апреля 2016 года наделало много шума не только в столице Мордовии. Сюжет об этой аварии был показан на центральном телевидении.

- Мы ехали по Осипенко в сторону Николаевки, - рассказывал корреспонденту «ВС» Максим Юрочкин через несколько дней после аварии. - В районе улицы Павлика Морозова со стороны аллеи богатых домов мне наперерез выехал джип. Так все и случилось. После столкновения я был в сознании. Нас перевернули с крыши на колеса, я привел в чувство девушку, она была без сознания. Потом приехали сотрудники МЧС и скорая помощь. Нас достали из машины и увезли в больницу. Перед этим я успел достать из видеорегистратора флешку и сохранил ее.

Максим Юрочкин и его спутница получили тяжелые травмы. Девушка полтора месяца пролежала в больнице, потом еще столько же ходила в корсете. Максим пострадал еще сильнее. У него оказался поврежден позвоночник. Восстановление продолжается до сих пор.

- Водитель «Форда» ударился о бордюр, после чего я услышал скрежет у меня в правом колесе. После этого автомобиль «Форд» полетел рыбкой вверх, ногами вниз и ударился в столб, - прокомментировал аварию бизнесмен Иван Меркушкин.

Следствие

Чуть позже выяснилось, что у водителя «Мерседеса» даже не было страхового полиса. Но сотрудники ГИБДД обещали провести тщательную, всестороннюю и объективную проверку по факту ДТП и установить все обстоятельства произошедшего. Впоследствии по факту дорожно-транспортного происшествия было возбуждено уголовное дело. Однако 22 августа 2016 года следователь вынес постановление о его прекращении. Следствие не усмотрело в действиях водителя «Мерседеса» Ивана Меркушкина признаков преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью». Равным образом признаки того же преступления не были усмотрены и в действиях водителя «Форда» Максима Юрочкина. Как следует из заключения следователя, ответственность сторон в данном случае может носить только административный характер. Наконец, главное. Как следует из постановления о прекращении уголовного дела, виновником дорожно-транспортного происшествия стал водитель «Форда» Максим Юрочкин. Эксперты пришли к выводу, что если бы молодой человек двигался по главной дороге с разрешенной скоростью 60 км/ч, а не превышая ее на 20-30 км/ч, водитель «Мерседеса» успел бы завершить свой маневр. Опять же, двигаясь в разрешенном скоростном режиме, водитель «Форда» имел бы техническую возможность избежать столкновения - требовалось только своевременно затормозить.

Что же касается записи с видеорегистратора, то по ней проводилась экспертиза в Пензе.

- Ее результаты оказались в мою пользу, - рассказывал Максим Юрочкин. - Но потом провели еще одну экспертизу, уже в Саранске. Согласно ей, виноват только я. Вопрос поставили так: «Если бы я двигался со скоростью 60 км/ч, успел бы водитель «Мерседеса» завершить свой маневр?». Саранский эксперт дал однозначный ответ: «Да, успел бы». Я следователю предлагал поставить еще один вопрос: «Если бы водитель «Мерседеса», не имея страховки, не выворачивал бы через две сплошных, произошло бы дорожно-транспортное происшествие?». Следователь отказался от такого вопроса.

Практически сразу после того, как было прекращено уголовное дело, Иван Меркушкин подал в страховую компанию документы на возмещение ущерба. Максим Юрочкин обращался по этому поводу в прокуратуру и Администрацию Президента РФ. Но все, чего в конечном итоге удалось добиться молодому человеку, - это признание обоюдной вины в дорожно-транспортном происшествии.

Последствия

Впрочем, именно последнее обстоятельство позволило владельцу «Форд Мондео» подать в суд на Ивана Меркушкина. Дело в том, что Максим Юрочкин ездил на автомобиле по доверенности. К тому же у водителя «Мерседеса» не было страхового полиса. В мае этого года иск был принят к рассмотрению. Владелец «Форд Мондео» потребовал взыскать с Ивана Меркушкина половину стоимости восстановительного ремонта автомобиля. Ведь вина в произошедшем, согласно заключению правоохранительных органов, лежит на обоих водителях. Сам бизнесмен, разумеется, в суде не появился. Его интересы представлял юрист, пытавшийся оспорить сумму компенсации. Но суд согласился с доводами истца и постановил взыскать с бизнесмена 264 тысячи рублей. Плюс затраты на проведение экспертизы и юридические услуги. В общей сложности получилось 292 тысячи рублей.

Впрочем, велика вероятность, что этой суммой бизнесмен не отделается.

- В ближайшее время я также намерен подать в суд на Ивана Меркушкина, - говорит Максим Юрочкин. - Если вина в аварии лежит на обоих водителях, я имею право на компенсацию пятидесяти процентов стоимости лечения.

Отметим, что в данном случае речь может идти о гораздо более серьезной сумме. Дело в том, что восстановление Максима Юрочкина продолжается уже четвертый год. За это время молодой человек проходил лечение не только в Мордовии, но и в Москве. Средств было потрачено очень много. И все это - средства, собранные собственными силами, ведь Иван Меркушкин даже не счел нужным принести свои извинения молодому человеку. Не говоря уже о материальной компенсации.

- Хотя сразу после аварии ходили слухи, что он заплатил мне пять миллионов рублей, - говорит Максим Юрочкин. - Многие, кстати, в это верили.

Алексей Константинов