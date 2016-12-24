Каким будет обновленный бульвар братьев Веденяпиных

Совсем скоро жители самого густонаселенного района Саранска - Светотехстроя - получат еще одну благоустроенную зону отдыха. Уже в октябре жители северо-западной части города смогут с удовольствием прогуляться по благоустроенному бульвару братьев Веденяпиных. Ну а пока вместе с корр. «ВС» по бульвару прошелся глава администрации Пролетарского района Саранска Александр КУЗЬМИН. О том, как преобразится бульвар братьев Веденяпиных и что было сделано для благоустройства Пролетарского района за последнее время, - в сегодняшнем материале «ВС».

Благоустройство бульвара братьев Веденяпиных проводится в рамках проекта «Городская среда». Общая стоимость проекта - 32 058 546 рублей. Завершить работы планируется в конце октября.

«В 2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе Саранск в 2018 - 2024 годах» в Пролетарском районе ведутся работы по реконструкции общественной территории по бульвару братьев Веденяпиных, - рассказывает Александр Кузьмин. - Благоустройством этой общественной территории занимается подрядная организация ООО «Росстройком». Работы начаты в мае, завершить их планируется в конце октября. Хотелось бы подчеркнуть, что благоустройство бульвара братьев Веденяпиных находится на особом контроле у мэра Саранска Петра Николаевича Тултаева.

Жители бульвара - люди самого разного возраста. Здесь живут и молодые семьи с детьми, и люди среднего возраста, и старшее поколение. Рядом с бульваром расположены детские сады и школы, парк Пролетарского района. Бульвар и прежде был излюбленным местом отдыха жителей этого района. Думаю, что по завершении благоустройства он будет пользоваться еще большей популярностью.

Горожан будет встречать красиво оформленная входная группа. Далее расположена площадка, которая, возможно, будет отведена под дополнительные услуги летней торговли мороженым, квасом.

Подрядная организация ООО «Росстройком» выполняет следующие работы: строительство подпорных стенок, наружных лестниц, тротуаров и дорожек; озеленение территории; установка ограждений и малых архитектурных форм - детских игровых элементов, урн и скамеек. Будет установлено наружное освещение.

Отмечу, подрядная организация трудится очень активно, даже в выходные дни. Но прежде чем начать благоустройство бульвара, сотрудники ПАО «Т Плюс» провели работы по переносу участка теплотрассы. Проложены подземные линии электропередач. Сейчас подрядчиком ведутся работы по подготовке основания под пешеходные дорожки и тротуары с установкой бортового камня и поребрика, а также устройство подпорных стенок».

Бульвар Веденяпиных занимает площадь 3,65 гектара. «На территории бульвара будет высажено около 100 деревьев и кустарников, разбит цветник площадью 62 квадратных метра, установлено более 250 ваз-цветочниц, - продолжает Александр Кузьмин. - Около 20 тысяч квадратных метров займет газон. Предусмотрена установка около двух десятков камер видеонаблюдения по программе «Безопасный город». На территории бульвара будут обустроены велодорожки и тротуары, детские игровые площадки, в том числе для детей с ограниченными возможностями, с покрытием из резиновой крошки».

Еще один приятный сюрприз для горожан - весь бульвар покроет общедоступная сеть wi-fi. Помимо обычных скамеек, здесь будут установлены удобные диваны с зарядками для гаджетов.

Александр Кузьмин также рассказал о других программах. Так, с 2019 года в городском округе Саранск реализуется муниципальная программа «Безопасные и качественные дороги». В рамках этой программы в Пролетарском районе выполняются работы по ремонту автомобильных дорог по следующим адресам: по проспекту 60 лет Октября - на сумму 10897,636 тыс. руб.; по улице Воинова - на сумму 13871,840 тыс. руб.; по улице Н. Эркая - на сумму 11322,340 тыс. руб.; по улице Миронова - на сумму 15229,550 тыс. руб. Все работы выполняет подрядная организация ООО «Мордовдорстрой». Согласно заключенным муниципальным контрактам, работы по ремонту указанных автомобильных дорог планировалось закончить до конца октября 2019 года, но они уже практически завершены.

Александр Кузьмин поделился информацией и о том, что было сделано для благоустройства Пролетарского района за последние несколько лет: «С 2015 по 2017 год в Пролетарском районе были проведены работы по ремонту магистральных дорог, реконструкции и устройству тротуаров. В 2015 году выполнены работы по реконструкции дороги со строительством ливневой канализации по улице Пушкина, стоимость которых составила 75 млн рублей. В 2016 году были проведены работы по устройству тротуаров и лестничных маршей в микрорайоне Солнечный.

Особое внимание в последнее время уделяется обустройству парковочных мест. Обустроены стоянка, прилегающая к зданию УФНС России по Республике Мордовия, и две разворотные площадки (по ул. Промышленной - автобус № 28, по ул. Солнечной - автобус № 6А), а также разворотная площадка по ул. Лодыгина (автобус № 6). Обустроены парковки по пр. 60 лет Октября (напротив детской поликлиники), по ул. Веселовского (рынок «Ринг», ярмарка выходного дня), по ул. Семашко (район ж/д № 7), по ул. Коваленко (район ж/д № 46), пр. 60 лет Октября (район больницы № 13), по ул. Пушкина. Всего на эти цели затрачено порядка 19 млн рублей.

Летом 2016 года выполнен большой объем работ по благоустройству сквера на ул. Солнечной. Уже к началу осени были снесены ветхие постройки, вырублен бурьян, выровнен грунт, проложены тротуары, установлено наружное освещение, лавочки и урны. Осенью 2016 года в рамках акции «Народный сквер» был разбит парк и высажено 210 саженцев: 52 сосны, 60 берез, 58 лип, 40 рябин.

В 2017 году на реконструкцию автомобильных дорог затрачено более 113 млн рублей. Выполнен большой объем работ по реконструкции основных дорог района: дорога по ул. Коваленко (от ул. Победы до пр. 60 лет Октября) на сумму 27,173 млн рублей, дорога по ул. Веселовского (от пр. 60 лет Октября до Лямбирского шоссе) на сумму 36,367 млн рублей, ремонт проезжей части Лямбирского шоссе на сумму 47,800 млн рублей, второстепенная автодорога по ул. Солнечной в районе жилых домов №№ 7, 7/1 на сумму 1,096 млн рублей, подъездная дорога к домам №№ 38, 40 по ул. Н. Эркая на сумму 575,8 тысячи рублей.

В 2018 году немалые средства были направлены на выполнение работ по реконструкции основных дорог района: дорога по А. Лусс (от ул. Солнечной до ул. Веселовского) на сумму 9,836 млн рублей, дорога по ул. Победы (от ул. Коваленко до автовокзала) на сумму 10,115 млн рублей, дорога по ул. Строительной на сумму 34,642 млн рублей».