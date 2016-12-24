«Коллекционер - главная фигура в истории искусства после художника»

Так считает известный кардиохирург и коллекционер Михаил Алшибая, благодаря которому саранская публика впервые увидела скульптуру С.Д. Эрьзи «Две головки»

Под сводами музея имени С.Д. Эрьзи открылась выставка «Разное. Круги неофициального искусства», составленная из произведений частной коллекции именитого российского кардиохирурга, доктора медицинских наук Михаила Алшибая. Экспозиция знакомит зрителя с произведениями художников, относящихся к так называемому искусству андеграунда, включая классиков русского авангарда, нонконформистов-шестидесятников и современных молодых концептуалистов. В экспозиции более 70 произведений живописи, графики и пластических объектов. Но главное - в Саранске впервые была представлена скульптура С.Д. Эрьзи «Две головки» из частной коллекции Михаила Алшибая.

Предваряла выставку пресс-конференция с самим коллекционером, который охотно отвечал на вопросы о творчестве С.Д. Эрьзи и других художников, о живописи и медицине, о подлинном искусстве и роли частных коллекций.

- Главная цель этой выставки - демонстрация ранее неизвестной работы С.Д. Эрьзи «Две головки». До этого момента вживую никто ее не видел, кроме узкого семейного круга, в котором она хранилась, - рассказал Михаил Алшибая. - Я собирал произведения искусства на протяжении всей жизни. Я родился в 1958 году, и самые ранние работы в моей коллекции относятся примерно к этому времени. Есть в ней произведения художников старшего поколения, которые в каком-то смысле передавали эстафету от начала 20 века, от русского авангарда, тому поколению шестидесятников-семидесятников, которые в основном были предметом моего коллекционирования. И я считаю, что совсем небольшое произведение С. Эрьзи попало ко мне не случайно, потому что он оказал большое влияние на поколение более молодых художников, которому я посвятил основные усилия в моем коллекционировании и изучении этой эпохи. В этой экспозиции нет четкой структуры, мы собрали разные направления, отдавая предпочтение не магистральным, а периферийным областям искусства. Таким образом мы хотели показать многообразие русского искусства второй половины 20-го и начала нашего века.

Коллекционер рассказал историю появления скульптуры С. Эрьзи в своей коллекции:

- Эта работа датирована 1952 годом, и она была подарена, очевидно, тогда же Григорию Сутееву, знаменитому врачу, лауреату Сталинской премии, который подружился с Эрьзей еще в начале века. Потом работа по наследству перешла его сыну, художнику-иллюстратору Владимиру Сутееву, и далее к его вдове, а затем к ее дочери - падчерице Сутеева. И так получилось, что последняя наследница этой работы четверть века назад оказалась моей пациенткой, а не так давно она приняла решение подарить мне эту работу.

На вопрос о дальнейшей судьбе скульптуры Михаил Михайлович отвечал уклончиво:

- Конечно, я тоже не последний владелец - такова судьба художественных произведений, они переживают своих обладателей и иногда путешествуют в пространстве художественного мира, а в конце концов все работы из частных коллекций попадают в музеи, все музеи построены на основе частных коллекций. Коллекционер - главная фигура в истории искусства после художника. Поскольку именно с частных коллекций начинается история системного коллекционирования, а музеи примерно на 200 лет моложе.

Доктор Алшибая рассказывал на открытии экспозиции о своей основной работе - кардиохирурга, руководителя отделения коронарной хирургии Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН и о том, как ему удается совмещать медицину с искусством:

- Я считаю, что каждая из этих сфер деятельности что-то давала другой. Искусство способствовало в каком-то смысле моей основной хирургической деятельности, оно не только давало некую рекреацию, но и помогало в более серьезном аспекте. Точно так же медицина влияла и на мою историю коллекционирования - искусство и медицина имеют общую гуманитарную направленность, они обращены к человеку. Я помню первую операцию и первую работу в коллекции, что интересно, это произошло примерно в одно время. Моей первой сознательно приобретенной работой в 1985 году на Измайловском рынке (пустырь, куда по выходным художники приносили свои работы для продажи) была абстрактная живопись художницы Беллы Левиковой. При этом в 1986 году мне доверили сделать и первую самостоятельную операцию в условиях искусственного кровообращения - аортокоронарное шунтирование».

На данный момент коллекция Михаила Алшибая насчитывает более 6 тысяч произведений живописи и графики, включая творческие работы ярчайших художников нонконформистского движения.

- Всем людям присуща страсть к собирательству, но сильное пристрастие к этому - редкое явление, количество коллекционеров исчисляется десятками, а подлинных - единицы, - рассказывает Михаил Алшибая. - Для меня важна не коммерческая составляющая, не условная ценность, а именно история, которая окружает работу. Важны контекст, окружение работы, история создания, история поступления в коллекцию или история художника, которая, в общем, всегда драматична. Я записываю эти истории, и, возможно, их стоило бы издать.

В завершение беседы коллекционер рассказал о своем видении современного искусства и тенденций авангардной живописи.

- Современное искусство - это уже нечто совершенно иное, - отметил Михаил Михайлович. - В 2011 году у меня была выставка под названием «Линия», где я попытался связать классическое и современное искусство, и здесь эта линия тоже присутствует. В моих выставочных проектах есть некая преемственность, они все связаны некоторыми общими идеями. Мне все же кажется, что искусство - это непрерывный процесс, я адепт концепции линии. Дело в том, что в современном искусстве много того, что философ Коллингвуд описывает как псевдоискусство, искусство как ремесло или искусство как магия - искусство соцреализма, искусство как развлечение, сегодня в контексте так называемого современного искусства очень много произведений носят характер развлекательных. Подлинное искусство всегда имеет отношение к смерти и к размышлениям о ней. Искусство - это очень серьезная вещь, оно размышляет о конечности человеческой жизни, о хрупкости и в то же время невероятной красоте человеческого существования. И мне кажется, в самой современной культуре постмодернизма вот это размышление о природе человеческого существования остается атрибутом подлинного искусства.





Светлана РУЧИНСКАЯ, фото Андрея КОНДРАТЬЕВА