Высотки вдоль набережной

Меркушкин заплатит?!
Брата экс-губернатора Мордовии обязали выплатить компенсацию за ДТП, в котором пострадали саранский юрист и его девушка
В новом микрорайоне Саранска будет построено свыше 77 тысяч квадратных метров жилья
Глава Мордовии Владимир Волков провел очередное «большое» совещание по вопросам комплексной жилой застройки Саранска. На сей раз в обсуждении уже реализуемых или только готовящихся проектов приняли участие мэр города Петр Тултаев, вице-премьер Правительства - министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор Цыганов, а также инвесторы, руководители профильных институтов и организаций.
По мнению Главы республики, сейчас работы должны быть распланированы на 10 лет вперед. Причем застройщикам необходимо думать о возведении не только жилых домов, но и коммерческих объектов - таких, например, как магазины. Не менее серьезная проблема - оснащение новых микрорайонов учреждениями соцкультбыта, площадками для отдыха и спортивных занятий, детскими игровыми комплексами. Владимир Волков напомнил, в частности, что благодаря нацпроектам региональные власти получили возможность взять на себя заботы по строительству детских садов, школ и поликлиник, подведению коммунальных и инженерных сетей к новым жилым массивам.
Одним из первых примеров такого комплексного подхода может стать шестой микрорайон жилого массива «Юбилейный» - его планируется построить на участке между рекой Инсар, улицей Кочкуровской и стадионом «Мордовия Арена». Благо ландшафт позволяет воплотить в жизнь ряд интересных архитектурных решений.
Так, часть МКД будет возведена по контуру реки, а на набережной появится полноценная зона отдыха. В проекте есть даже не имеющий аналогов дом-кольцо. Всего на территории в 10,8 гектара намечено разместить четыре 18-этажных дома, пять семиэтажек и столько же домов разной этажности (от 9 до 14). В общей сложности здесь предполагается построить 77 тысяч квадратных метров жилья!
А вот при выборе проекта детского сада решено остановиться на 160-местном, поскольку он оптимально подходит для этих новостроек. Еще одним заметным инфраструктурным объектом станет крупный мебельный магазин, сооруженный по соседству с торговым центром «Мегастрой». Ну и, конечно же, микрорайон будет избавлен от проблем с парковкой частного автотранспорта.
Кроме того, на совещании обсуждались вопросы застройки нового квартала в районе улицы Лесной, 3-го, 4-го и 5-го микрорайонов ЖК «Юбилейный», участка по проспекту 70 лет Октября, выделяемого для переселенцев из ветхого и аварийного жилья.
Брата экс-губернатора Мордовии обязали выплатить компенсацию за ДТП, в котором пострадали саранский юрист и его девушка
Арестованы очередные подозреваемые по делу о проституции в стриптиз-клубе
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
«С 1 июля стоимость проезда при бесконтактной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20...
Что поможет улучшить качество атмосферного воздуха в Саранске?
Химмашевский браток ответил за преступления десятилетней давности
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Страшная авария произошла 5 июля в Большеберезниковском районе. Мотоциклист на «Урале» с тремя пассажирами столкнулся с многотонным...