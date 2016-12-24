Высотки вдоль набережной

В новом микрорайоне Саранска будет построено свыше 77 тысяч квадратных метров жилья

Глава Мордовии Владимир Волков провел очередное «большое» совещание по вопросам комплексной жилой застройки Саранска. На сей раз в обсуждении уже реализуемых или только готовящихся проектов приняли участие мэр города Петр Тултаев, вице-премьер Правительства - министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор Цыганов, а также инвесторы, руководители профильных институтов и организаций.

По мнению Главы республики, сейчас работы должны быть распланированы на 10 лет вперед. Причем застройщикам необходимо думать о возведении не только жилых домов, но и коммерческих объектов - таких, например, как магазины. Не менее серьезная проблема - оснащение новых микрорайонов учреждениями соцкультбыта, площадками для отдыха и спортивных занятий, детскими игровыми комплексами. Владимир Волков напомнил, в частности, что благодаря нацпроектам региональные власти получили возможность взять на себя заботы по строительству детских садов, школ и поликлиник, подведению коммунальных и инженерных сетей к новым жилым массивам.

Одним из первых примеров такого комплексного подхода может стать шестой микрорайон жилого массива «Юбилейный» - его планируется построить на участке между рекой Инсар, улицей Кочкуровской и стадионом «Мордовия Арена». Благо ландшафт позволяет воплотить в жизнь ряд интересных архитектурных решений.

Так, часть МКД будет возведена по контуру реки, а на набережной появится полноценная зона отдыха. В проекте есть даже не имеющий аналогов дом-кольцо. Всего на территории в 10,8 гектара намечено разместить четыре 18-этажных дома, пять семиэтажек и столько же домов разной этажности (от 9 до 14). В общей сложности здесь предполагается построить 77 тысяч квадратных метров жилья!

А вот при выборе проекта детского сада решено остановиться на 160-местном, поскольку он оптимально подходит для этих новостроек. Еще одним заметным инфраструктурным объектом станет крупный мебельный магазин, сооруженный по соседству с торговым центром «Мегастрой». Ну и, конечно же, микрорайон будет избавлен от проблем с парковкой частного автотранспорта.

Кроме того, на совещании обсуждались вопросы застройки нового квартала в районе улицы Лесной, 3-го, 4-го и 5-го микрорайонов ЖК «Юбилейный», участка по проспекту 70 лет Октября, выделяемого для переселенцев из ветхого и аварийного жилья.