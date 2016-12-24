«Власть должна быть умной»!

считает посетивший Мордовию руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров

На днях Мордовию посетил известный политолог и социолог, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. В рамках поездки он пообщался с молодежными активистами - участниками форума «Инерка-2019», встретился с Главой республики Владимиром Волковым, оценил потенциал резидентов регионального технопарка и провел пресс-конференцию для журналистов. «ВС», разумеется, не упустил случая задать гостю несколько вопросов…

- В республику я приехал впервые, хотя, понятно, много слышал о ней - и по новостным каналам, и из бесед с друзьями. Саранск действительно необычный город: чистый, уютный, ухоженный, способный с ходу разрушить стереотипы о российской глубинке. Еще очень хотелось представить школьникам проект «Диалог на равных», рассказывающий о том, как добиться успеха в современном мире, избежать типичных ошибок, выбрать правильные ориентиры. Диалог, считаю, получился полезным. Потому что, хотим мы того или нет, будущее в любом случае остается за молодежью. Именно она будет двигать страну вперед, совершать научные открытия, любить и созидать.

- ВЦИОМ недавно опубликовал результаты опроса, согласно которым рейтинг «Единой России» опустился до 32,2 процента. В чем, на ваш взгляд, причина падения популярности «партии власти»? Может ли это чем-то грозить регионам, традиционно ее поддерживающим?

- Сами по себе такие данные дают лишь пищу для раздумий. Рейтинг «Единой России» снизился после того, как было принято негативно встреченное обществом решение о повышении пенсионного возраста. И с тех пор существенных подвижек в ту или иную сторону, в общем-то, уже не наблюдалось. Причем это касается и политических институтов, и конкретных персон.

Другое дело, что большую популярность приобрели оппозиционные силы, в первую очередь парламентские: КПРФ, ЛДПР, в меньшей степени - «Справедливая Россия». А вот несистемная оппозиция, в сущности, осталась при своем.

Не берусь однозначно утверждать, будто люди, которые прежде поддерживали единороссов, в одночасье примкнули к каким-то другим партиям. В большинстве своем они попали в категорию «затруднистов», как говорят социологи. То есть тех людей, у кого нет явных фаворитов. И тот факт, что их количество возросло, позволяет сделать вывод о возможном обострении борьбы за голоса избирателей.

Впрочем, произойдет это явно не повсюду. Россия - огромная страна, и уровень поддержки партий не везде одинаков. К примеру, врио руководителя Башкортостана Радий Хабиров сегодня идет на выборы не как самовыдвиженец, а как кандидат именно от «Единой России». Иными словами, он уверен в том, что позиции партии в регионе по-прежнему сильны. В Мордовии, насколько я знаю, рейтинг «ЕР» тоже остается достаточно высоким. А значит, результаты голосований должны быть более предсказуемыми.

- В прошлом году, кстати, вы также говорили, что запрос на стабильность уже перестает быть главным для общества, уступая место запросу на перемены. А сейчас такая тенденция сохраняется?

- Безусловно. Более того, даже развивается.

- Ну, тогда расскажите, в какую сторону… Странно ведь как-то получается: ждали чего-то нового, позитивного, а получили пенсионную реформу.

- Просто это не те перемены, которые нам действительно нужны. А нужны реальные улучшения в экономике и социальной сфере, которые будут видны и осязаемы. И речь не только об увеличении материального благополучия, но и о справедливости в обществе.

На беглый взгляд, тут вроде бы что-то и делается. ВВП страны вырос за год на 2,3 процента. Только кто это почувствовал? Да, доходы граждан увеличились. Но ведь и цены на месте не стояли. Кризис завершился, на смену ему пришла стагнация... И нет уверенности в том, что завтра жить будет лучше, чем сегодня.

Однако здесь есть и еще один важный запрос - на улучшение взаимодействия с миром. Мы уже не первый год конфликтуем с США и их сателлитами, ищем врагов на Украине или в Грузии, проводим военную операцию в Сирии. Однако нельзя же так долго жить в напряжении! Отсюда - желание отдохнуть, расслабиться, позволить себе чуть больше того, что мы имели на протяжении всех последних лет.

- Может быть, запрос на стабильность возвращается?

- Но тут не та стабильность, которой жаждут люди. Стабильный рост зарплат, доходов, неустанное движение вперед, постоянное улучшение морального самочувствия - вот этого всего нам сегодня и впрямь не хватает. И до тех пор, пока ситуация не изменится, усталость, раздражительность, негатив будут накапливаться.

- И когда люди окончательно разуверятся, они выйдут на улицы…

- Теоретически, возможен и такой вариант. А практически… Людей же волнуют не какие-то общие или глобальные проблемы, а конкретные случаи несправедливости, равнодушия, чванства. Вот в Москве буквально вчера проходил митинг против отказа в регистрации независимых кандидатов в депутаты городской Думы. Повод, казалось бы, серьезный. Тем не менее в акции протеста приняли участие всего-то около тысячи человек.

А в Екатеринбурге мощные выступления возникли лишь из-за места, выделяемого под строительство нового храма. Причем, как только власти сделали шаг навстречу людям и прислушались к их доводам, волнения быстро сошли на нет.

Гражданам, повторюсь, нужна не смена политического курса и тем более - строя, и даже не отставка кабинета министров, не способного обеспечить тот самый социально-экономический подъем, а простое внимание к насущным, повседневным делам. При умной власти, понимающей, что реально беспокоит население, активно взаимодействующей с ним и готовой искать приемлемые пути решения возникающих проблем, никаких протестов не будет в помине.

- Результаты социологических опросов часто интересуют наших руководителей?

- Здесь, скорее, важно, как они распоряжаются предоставляемой информацией. Задача ВЦИОМ, других социологических центров и служб заключается в том, чтобы зафиксировать факты, обозначить тенденции, проанализировать настроения. Готовых рецептов и планов действий мы не даем. Политик, пляшущий под дудку общественного мнения, только зря занимает место. Он и не должен быть «как все». Нужно стремиться стать «лучше остальных» - иметь собственную точку зрения и не бояться последовательно и доходчиво отстаивать ее, даже если она противоречит данным соцопросов.

- Нынешняя российская власть готова принять комплекс мер для улучшения обстановки в стране, выполнения запросов, о которых вы говорите?

- Видите ли, сама наша экономическая модель заточена не под рост объемов производства, повышение качества жизни населения, а под обеспечение ее же устойчивости. Мы прилично застрахованы от внешних потрясений или новых санкций, имеем немалые золотовалютные резервы, профицитный бюджет, средства для выполнения социальных обязательств. Образно говоря, у нас есть надежный корабль и капитан, уверенно ведущий его сквозь бури и штормы, - то есть все, что нужно для минимизации негативного влияния.

Вот только скорость нашего движения недостаточна. А рисковать устойчивостью системы с целью достижения более ощутимых темпов роста власть явно не намерена. Во-первых, потому, что многие еще помнят августовский дефолт 1998 года и опасаются повторения того же сценария. А во-вторых, существует серьезнейшая опасность возникновения очередного глобального кризиса, которая к тому же постоянно усиливается.

- По данным ВЦИОМ, около 68 процентов россиян поддерживают запрет на применение гаджетов во время учебного процесса. В опросе, судя по всему, участвовали взрослые респонденты. А нет ли желания узнать мнение самих учащихся?

- Желание, наверное, есть, да возможности не позволяют. Не финансовые - при опросе несовершеннолетних по закону прежде требуется получить согласие их родителей или опекунов, что существенно осложняет процедуру исследования. Да и стоит ли это делать, коль скоро молодые люди без планшетов, смартфонов и компьютеров жизни не представляют?

Потому нам гораздо интереснее было выяснить позиции педагогов, мам и пап, бабушек и дедушек. Подчеркну: речь идет не о тотальном запрете гаджетов в школах, а лишь во время учебных занятий.

Проблема, кстати, более существенная, чем может показаться. Сегодняшние дети отличаются от своих сверстников прежних лет так называемым клиповым мышлением (хотя у этого явления есть и другие определения), неспособностью надолго концентрироваться на одном предмете. Они живут в мире постоянного потока информации, новостей, идей, картин и образов. Потому приходится принимать экстраординарные усилия, дабы удержать их внимание. А это уже вызов всему учительскому сообществу. Тем более что, собственно, запретом гаджетов мы не решим проблему, а лишь создадим для себя иллюзию ее решения.

- Из другого опроса, проведенного ВЦИОМ, вытекает, что сразу 23 процента наших сограждан не считают обязательным для себя регистрировать брак. Означает ли это, что нужны дополнительные меры для укрепления института семьи?

- На мой взгляд, лучше обойтись без них. Подавляющее большинство молодых людей и так осознают ценность семейных уз - хотят любить и быть любимыми, воспитывать детей. А вот об улучшении демографической ситуации, полагаю, стоит позаботиться незамедлительно.