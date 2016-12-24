Воздушная тревога

Что поможет улучшить качество атмосферного воздуха в Саранске?

На минувшей неделе в Общественной палате Мордовии за круглым столом обсуждались вопросы общественного контроля за экологической обстановкой в Саранске. На встрече присутствовали представители ряда республиканских министерств, надзорных ведомств, саранских коммунальных служб, а также активисты регионального штаба Общероссийского Народного фронта, члены экологической комиссии Общественной палаты.

32 мониторинговые точки для оценки качества воздуха

- Сначала хочу отметить, что Общероссийский Народный фронт - это движение, созданное в 2011 году Президентом нашей страны, и в настоящий момент одна из целей нашего движения - это мониторинг национальных проектов, которые реализуются по указу Президента. И одним из национальных проектов является экология, - сообщил сопредседатель штаба ОНФ в РМ Олег Каштанов. - В последнее время очень много проблем связано с состоянием воздуха, с различными запахами, на которые поступали жалобы от жителей Саранска. И это обусловило то, что мы, совместно с Общественной палатой, решили провести круглый стол с приглашением такого широкого круга экспертов. Цель нашего собрания - обозначить проблемы и, самое главное, дать ответ на вопрос, делается ли что-то для их решения, а если делается, то когда мы увидим результаты.

- В последнее время у нас не фиксируется экстремально высоких загрязнений атмосферного воздуха, - проинформировал собравшихся заместитель начальника отдела государственного экологического надзора Управления Росприроднадзора по РМ Станислав Вовод. - Надзор ведется за федеральными объектами, которые представляют собой крупные предприятия, и осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. Обязательно при проведении проверок привлекается аккредитованная лаборатория для осуществления контроля за соблюдением предприятиями установленных нормативов воздействия на атмосферный воздух. Что касается тенденций загрязнений, то за последнее время было всего два оперативных предупреждения, но каких-либо загрязнений атмосферного воздуха в таких концентрациях, которые могут создать угрозу жизни и здоровью людей, мы не выявили.

При этом, как отмечалось на заседании, по ежемесячным оценкам гидрометеоцентра с постов мониторинга качества воздуха, в Саранске пока ни разу не было зафиксировано неприемлемо высоких уровней загрязнения. Более того, в прошедшем году концентрация вредных выбросов в столице Мордовии уменьшилась на 17%, что связано с введением в эксплуатацию объездных автомобильных дорог, которые были построены к чемпионату мира по футболу.

- Надзор за качеством атмосферного воздуха является для нас приоритетной задачей, - прокомментировала ситуацию руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия Татьяна Харитонова. - В Саранске выделено 32 мониторинговые точки для оценки качества атмосферного воздуха и ежеквартально проводятся замеры. За 2019 год нами исследовано 9 169 проб атмосферного воздуха на содержание 19 вредных веществ, в том числе аммиака, метана и сероводорода. И по всем замерам превышения предельно допустимой концентрации мы не выявили. В наш адрес поступают жалобы жителей города по поводу неприятного запаха. В 2018 году было зафиксировано 20 таких жалоб, в 2019 году - 8 жалоб. Наиболее часто поступали жалобы в конце апреля - начале мая. С конца апреля и в течение всего мая мы ежедневно проводили замеры проб атмосферного воздуха. Замеры проводились в различных районах города, мы замеряли не только максимальную разовую концентрацию, но и среднесуточную. В одном из замеров было зафиксировано наличие данных веществ, но они не превышали предельно допустимую концентрацию.

Изношенность сетей удручающая

Собравшиеся также обсудили недавнюю аварию на канализационном коллекторе на улице Фурманова в Саранске. На сегодняшний день горводоканал уже восстановил работоспособность аварийного участка, плюс ведется работа по замене труб на еще одном потенциально опасном участке, который, согласно обследованию, составляет примерно 150 метров.

- Недавно был проведен мониторинг по оценке состояния объектов водоотведения. И цифры удручающие - 94,4% объектов водоотведения находятся в состоянии износа выше 60%, - рассказал первый заместитель министра ЖКХ Мордовии Александр Голянин. - Саранское водопроводно-канализационное хозяйство будет проводить работу в рамках производственных и инвестиционных программ. В ближайшее время заработает программа «60 плюс», то есть будет запущен проект по субсидированию затрат субъектов Российской Федерации на замену сетей с износом выше 60%. Второй проект, в котором мы обязательно будем участвовать, имеет название «Оздоровление Волги». По условиям данного проекта, средства выделяются на очистку сбросов в реки, впадающие в Волгу. Есть еще и третий проект в рамках Фонда содействия реформированию ЖКХ, где также на каждый субъект выделяется 1 млрд рублей. Эти проекты дают нам возможность получить федеральные деньги на озвученные цели - до 98% от всех затрат с 2% финансирования субъекта. То есть работа проводиться будет, и руководством республики будет выделено достаточное количество средств.

В реке Саранке восстановят популяцию рыбы

Печальным последствием аварии на канализационном коллекторе по улице Фурманова стал сброс сточных вод в реку Саранку, что привело к массовой гибели рыбы.

- По этому факту прокуратурой Ленинского района была проведена проверка, в которой принимали участие специалисты нашего министерства, - пояснил начальник отдела государственной экологической экспертизы и недропользования Минлесхоза Мордовии Александр Сапунов. - Были исследованы соответствующие пробы в специализированной лаборатории, и по результатам этих исследований были выявлены превышения вредных загрязняющих веществ в составе природной воды реки Саранки. Действительно был зафиксирован факт несанкционированного сброса с аварийных коллекторов, расположенных в районе улицы Фурманова. На данный момент материалы на стадии рассмотрения и окончательные решения еще не приняты. Но есть и хорошие новости: 14 июня специалистами лаборатории были проведены повторные исследования природной воды Саранки и засвидетельствовано снижение концентрации вредных загрязняющих веществ. Видно, что река сама себя очищает, уровень кислорода увеличился. Ведутся переговоры с рыбным хозяйством, уже закуплены мальки для восстановления популяции рыб, сейчас определяется время, когда они будут запущены в реку.

Новые очистные сооружения решат проблему неприятного запаха

В связи с жалобами жителей города на неприятный запах участниками круглого стола был подробно рассмотрен технологический процесс работы очистных сооружений и перспективы его модернизации.

- Мы не отрицаем, что иловые площадки пахнут, но мы прорабатываем различные методы устранения запаха, - сообщила представитель горводоканала Надежда Верещагина. - Последняя обработка иловых площадок была 16 июня. По мониторингу на 27 июня - через 10 дней после обработки - в 6,5 раза уменьшились показатели по сероводороду и аммиаку. Применяется микробиологический препарат «Экобактер», благодаря которому на иловых площадках образуется мелкодисперсная пленка, блокирующая неприятный запах. Так как мы применяем микробиологический препарат, он действует не сразу, ему нужно время и питательная среда, для того чтобы развиться и начать свою работу. В ближайшее время иловые площадки будут обработаны более активной концентрацией вещества, в результате чего интенсивность запаха должна быть уменьшена в 8-10 раз.

Кроме того, ведутся наладочные работы новых очистных сооружений производительностью 65 тысяч кубов в сутки. Будут реализованы два совершенно новых цеха. Первый - это цех обезвоживания осадков, которые попадают на иловые площадки. Применение этой технологии сократит срок сушки данного отхода. Также вводится цех ультрафиолетового обеззараживания воды, дополнительная обработка воды с помощью УФ-ламп. После обработки вода будет поступать в биологические пруды площадью 22 гектара, и только затем в реку Инсар. Ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений должен решить проблему неприятного запаха.

Зеленый щит вокруг Саранска

В завершение круглого стола активисты ОНФ напомнили, что в республике весьма результативно реализуется проект, в рамках которого каждый житель Мордовии при помощи интернета может нанести на карту местонахождение самовольной свалки. За время действия проекта на этой карте было размещено более ста свалок, и более половины из них уже ликвидированы. Это один из лучших показателей в России.

В этом году активисты ОНФ совместно с Общественной палатой республики добились принятия на официальном уровне важного решения - создание зеленого щита вокруг Саранска. Лесной массив (более тысячи гектаров зеленых насаждений) будет защищать наш город от экологических проблем.