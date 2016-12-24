Равенство в правах!

В России передумали делить водителей на любителей и профессионалов

Власти страны подготовили очередные изменения для автомобилистов. Уже в ближайшее время на рассмотрение депутатов Госдумы поступит законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО. Документ уже одобрили в Правительстве РФ. А вот анонсируемого ранее разделения водителей на любителей и профессионалов не произойдет. Об основных изменениях законодательства в области дорожного движения рассказывает корреспондент «ВС».

Тише едешь - меньше платишь!

На минувшей неделе Правительство РФ одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, привязывающий страховые тарифы к стилю вождения водителя и количеству допускаемых им грубых нарушений правил дорожного движения. Соответствующие изменения анонсировались еще несколько месяцев назад. Главными инициаторами нововведения стали, разумеется, страховщики. После того как стало известно о готовящейся отмене региональных коэффициентов и коэффициента мощности двигателя, представители страховых компаний подняли страшный вой. По их мнению, реформировать систему ОСАГО необходимо под каждого конкретного водителя. Суть предложений страховщиков предельно проста: стоимость полиса обязательного страхования автогражданской ответственности должна рассчитываться с учетом стиля вождения страхователя. Мольбы представителей страхового рынка были услышаны, и соответствующий документ поступил в разработку. Много времени она не заняла. На неделе Минфин РФ заявил, что в ближайшее время законопроект поступит на рассмотрение в Госдуму.

Сомневаться в том, что депутаты примут этот документ, не приходится. Стало быть, правила игры для российских водителей снова изменятся. Собственно, изменение будет только одно, но глобальное. Общих тарифов ОСАГО больше не будет. Страховые компании получат возможность рассчитывать стоимость полиса для каждого конкретного водителя. Решающую роль помимо общего стажа вождения и возраста водителя будет играть стиль езды. Если в течение года водитель допускал грубые нарушения правил дорожного движения, то стоимость полиса ОСАГО для него будет заметно выше, чем для дисциплинированного автолюбителя. Отметим, что под грубым нарушением ПДД подразумеваются проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения и вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Помимо привлечения к административной или уголовной ответственности (если в аварии по вине пьяного водителя погибли или пострадали люди - прим. ред.) водителю, допустившему такие нарушения, придется дополнительно раскошелиться при оформлении полиса ОСАГО.

Эксперты, в принципе, положительно оценивают грядущие нововведения. Правда, при условии что страховщики будут играть по установленным ими же правилам. Ведь никто не спорит с тем, что ПДД необходимо соблюдать, а лихачи на дорогах осложняют жизнь всем. Однако серьезные опасения в автолюбительском сообществе страны связаны с возможным повышением стоимости страховых документов не только для лихачей, но и для дисциплинированных водителей. Как известно, страховые компании используют любые изменения законодательства в свою пользу. Будь то натуральное возмещение или отмена региональных коэффициентов. Суть всегда одна: стоимость полиса увеличивается для всех. Впрочем, власти страны уверяют, что на этот раз страховщикам, что называется, не светит. Помимо жесткого контроля за деятельностью страховых компаний со стороны государства, свое слово должна сказать конкуренция. При новой системе расчета стоимости полиса ОСАГО у дисциплинированных водителей появится больше свободы в выборе страховой компании. Страховщики, желающие спекульнуть на водителях, рискуют просто потерять своих клиентов.

Все водители равны

А вот еще одного изменения, с такой помпой анонсировавшегося несколько месяцев назад, не произойдет. Министерство экономического развития РФ дало отрицательную оценку предложению Министерства транспорта о разделении водителей на любителей и профессионалов.

Напомним, некоторое время назад Минтранс России предложил упростить процедуру обучения водителей, которые впоследствии не собираются профессионально этим заниматься. Для тех же, кто собирается перевозить пассажиров и грузы за деньги, ведомство предлагало ввести двухуровневую систему подготовки. Примечательно, что для осуществления этой идеи предлагалось разрушить ныне действующую систему подготовки водителей. Как известно, сейчас кандидат в водители после окончания автошколы получает соответствующее свидетельство, с которым он впоследствии идет в ГИБДД для сдачи теоретического и практического экзаменов. Минтранс, однако, посчитал, что при таком подходе выпускники автошкол все равно не смогут стать профессиональными водителями. И предложил вообще махнуть на них рукой, ввести для желающих получить водительские права категории «В» и «С» обучение в упрощенном порядке. При этом обучать их предлагалось не по утвержденным минобрнауки программам, а по каким-то курсам, непонятно кем разработанным. А вот для тех водителей, которые планируют зарабатывать на жизнь перевозками людей и грузов, ведомство предложило ввести обучение в лицензированных автошколах по утвержденным программам.

Стоит ли говорить, что в МВД предложение Минтранса, мягко говоря, не оценили. ГИБДД настолько жестко раскритиковало предложение коллег из транспортного ведомства, что… Основная аргументация инспекторов звучала так: снижать качество подготовки водителей недопустимо. Даже в тех случаях, если человек не планирует зарабатывать на жизнь перевозками. Не согласиться с этим трудно. В стране, где в результате дорожно-транспортных происшествий ежегодно гибнут тысячи людей, делать какие-либо послабления в подготовке водительских кадров сродни самоубийству. С Министерством внутренних дел согласились и в целом ряде других заинтересованных ведомств, однако окончательное решение оставалось за Министерством экономического развития. На минувшей неделе оно было предано огласке.

Итак, в Минэкономразвития полагают, что изменение действующей системы подготовки водителей может привести к формальному исполнению требований законодательства без повышения качества подготовки водителей, в том числе за счет деятельности недобросовестных организаций, которые могут выдавать свидетельства о профессии водителя без проведения необходимого обучения. Такой подход, с одной стороны, приведет к увеличению расходов на получение водительских прав, а с другой - к недостижению целей предлагаемого регулирования. Говоря другими словами, разделение водителей на любителей и профессионалов может привести к тому, что последних вообще не будет. В качестве альтернативы многие автомобильные эксперты предлагают взять на вооружение европейский опыт подготовки водителей. Там, к примеру, человек, получивший права, сможет работать водителем, только получив соответствующий код. Для этого ему необходимо пройти дополнительные курсы, а впоследствии каждые пять лет - курсы повышения квалификации. Кстати, водительские права на автобусы и грузовики в Европе выдаются именно на пять лет. По прошествии этого срока каждый водитель должен либо подтвердить свою квалификацию, либо перейти в разряд любителей.

Камеры по правилам

Еще одной значимой новостью минувшей недели стало заявление главы Госавтоинспекции РФ Михаила Черникова о разработке специальных правил установки комплексов фиксации нарушений на дорогах.

По словам главного госавтоинспектора РФ, на сегодняшний день на российских дорогах действуют порядка четырнадцати тысяч комплексов автоматической фиксации правонарушений. Развитие этой сети позволит существенно снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

- Ежегодно с помощью установки комплексов фотовидеофиксации удается убрать полторы тысячи мест концентрации ДТП, - заявил Михаил Черников. - Но необходимо разумное соотношение камер на улично-дорожной сети. И это тоже должна согласовывать Госавтоинспекция. Ведь цель их установки - не получение выгоды, а именно безопасность. К сожалению, сейчас затруднительно сказать, какие камеры установлены с нарушениями. Правил установки пока нет. Эти правила еще предстоит разработать и утвердить.

Как заявил Михаил Черников, ГИБДД необходимо вернуть полномочия по согласованию комплексных схем и проектов организации дорожного движения, которые были у ведомства еще несколько лет назад. По его словам, это поможет навести порядок на дорогах со знаками, которые зачастую ограничивают скорость совершенно безосновательно.

- У нас многие дороги рассчитаны на скорость 120 км/ч, а стоят ограничения 90, а то и 60. А некоторые магистрали рассчитаны на 150 км/ч. Но владельцы дорог устанавливают там лишние ограничения, - заявил глава ГИБДД.

Таксистов проверят онлайн

Еще одной темой, которую затронул главный госавтоинспектор страны, стали частые нарушение ПДД со стороны водителей такси. По его словам, когда Госавтоинспекция провела один день у известного агрегатора такси, то выяснилось, что из 126 тысяч водителей, вышедших на линию, шестьсот вообще лишены водительских прав, еще семьсот двадцать человек ожидают решения суда за управление в нетрезвом виде.

По заявлению главы ГИБДД, в настоящее время возглавляемое им ведомство разрабатывает систему, которая позволит компаниям оперативно онлайн проверять водителей.

К слову, в последнее время жалобы на водителей такси слышатся с пугающей регулярностью. Мордовские пользователи социальных сетей практически ежедневно упрекают водителей такси не только в грубости и неадекватном поведении за рулем, но и в пренебрежительном отношении к правилам дорожного движения. Отметим, что случаи, когда по вине водителей такси гибнут их пассажиры, фиксируются в республике довольно часто. В качестве примера можно привести аварию на железнодорожном переезде в Ромодановском районе Мордовии. Напомним, в результате превышения скорости автомобиль «Лада Веста» вылетел на рельсы. Автомобиль получил сильные повреждения, водитель не пострадал, а вот его 23-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в больнице.





Алексей Константинов