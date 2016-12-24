«Вам положена компенсация в шесть миллионов!»

Покупка «таблеток для похудения» обернулась для жительницы Рузаевки потерей 730 тысяч рублей

51-летняя жительница Рузаевки перевела мошенникам 730 тысяч рублей в надежде получить многомиллионную компенсацию за приобретенный товар ненадлежащего качества. Аферисты, представившиеся сотрудниками Министерства юстиции РФ, обещали лично доставить деньги в Мордовию. Доверчивая женщина повелась на их уловки и отдала все сбережения.

Звонок из «Министерства юстиции»

По информации МВД по РМ, год назад потерпевшая увидела в социальной сети рекламу средства для похудения. Женщина сделала заказ, однако полученная биологически активная добавка не дала ожидаемого результата. Через некоторое время женщина перестала принимать препарат и благополучно забыла об этой истории. Но на минувшей неделе ей напомнили об этом случае.

- Мне позвонил мужчина, который представился сотрудником Министерства юстиции РФ, - рассказала потерпевшая сотрудникам полиции. - Он спросил, приобретала ли я препарат, и дал ли он ожидаемый эффект. Когда я сказала, что никакого эффекта от приема БАДа не получила, он ответил, что ничего удивительного в этом нет. По его словам, проведенная экспертиза показала, что товар был ненадлежащего качества, продавцы этого средства задержаны, а мне теперь положена компенсация в шесть миллионов рублей.

По всей вероятности, услышав озвученную мошенником сумму, жительница Рузаевки на какое-то время потеряла способность адекватно оценивать действительность. Во всяком случае, слова звонившего о том, что ей необходимо перевести четыреста тысяч рублей для оплаты услуг адвоката и еще триста тридцать тысяч в качестве налога с полагающейся компенсации, она восприняла как должное. Необходимую сумму женщина тут же перевела на указанный номер счета.

- После этого мужчина спросил, каким способом я хочу получить деньги: переводом на банковскую карту или наличными, - рассказала потерпевшая. - Я сказала, что хотела бы получить наличными.

«Сотрудник Министерства юстиции» завил, что в ближайшие дни в Рузаевку прибудет инкассаторский автомобиль, который доставит полагающуюся компенсацию. Женщина проглядела все глаза, но ожидаемое транспортное средство с компенсацией так и не появилось. Как выяснилось, в пути у него случилась заминка.

- Через пару дней мошенник вновь позвонил мне и сказал, что инкассаторский автомобиль с деньгами уже доехал до Рязани, - пояснила потерпевшая. - Но там у него якобы случился форс-мажор. Мужчина сказал, что в Рязанской области автомобиль остановили местные гаишники, которые обнаружили множество нарушений при эксплуатации транспортного средства. Чтобы решить вопрос, необходимо заплатить им взятку в пятьсот тысяч рублей. Они просили меня перевести им эту сумму.

Только в этот момент женщина поняла, что ее банально разводят. Да и денег у нее больше не было. Об этом она прямо сообщила звонившему. После этого незнакомец потерял к ней всяческий интерес и отключил телефон. Не дождавшаяся инкассаторского автомобиля женщина написала заявление в полицию.

Как поясняют в МВД по РМ, сейчас по данному факту проводится проверка. Предварительно установлено, что звонки на номер пострадавшей пенсионерки поступали со стационарного телефона, установленного в Москве.

Похудеть на полмиллиона

На уловку с «компенсацией» за некачественные препараты летом прошлого года попалась и 39-летняя учительница из Мордовии, «подарившая» мошенникам все свои сбережения - 576 тысяч рублей! Здесь также фигурировали сотрудники надзорных ведомств, налоговые отчисления и инкассаторские машины.

Школьная учительница из поселка Леплей рассказала полицейским, что увидела в интернете рекламу «чудо-средства» для обретения стройных форм. Объявление в сети гарантировало фигуру топ-модели представительницам прекрасного пола, которые будут принимать таблетки весь положенный курс. Женщина соблазнилась и заказала средство для похудения, которое вскоре и получила в свое распоряжение. Дама, как и полагается, пропила курс «стройнящих» пилюль, но не похудела ни на килограмм.

Ну, не получилось и не получилось, прошло время, история с таблетками уже забылась, но в августе прошлого года на мобильный женщины позвонила незнакомка. Барышня представилась работником Генеральной прокуратуры и напомнила учительнице про заказанные неэффективные БАДы. «В отношении фирмы - производителя средства было проведено судебное разбирательство, товар признан некачественным, и всем клиентам компании положена выплата денежной компенсации, - сообщила собеседница. - Мы оценили, что ущерб вам составил 450 тысяч рублей».

Но получить деньги, как оказалось, можно было только на определенных условиях. «Чтобы получить компенсацию, вам необходимо заплатить госпошлину - 17 тысяч рублей. Деньги нужно перевести на банковский счет», - заявила сотрудница «Генпрокуратуры». Когда на кону стоят 450 тысяч рублей, доводы здравого смысла быстро меркнут в тени ослепительных финансовых перспектив. Женщина согласилась на такую скромную «пошлину» и перевела нужную сумму на указанный счет.

Уже на следующий день снова зазвонил мобильный телефон учительницы. «Вас снова беспокоят из Генеральной прокуратуры по поводу компенсации, - на этот раз сообщил мужской голос. - Сумма компенсации у вас слишком крупная для безналичных переводов. Чтобы доставить вам деньги, нужно заказать инкассаторскую машину. А чтобы с деньгами в пути ничего не случилось, необходимо оплатить страховку - 135 тысяч рублей. Так положено. Если ничего плохого не произойдёт, то мы вернем вам всю сумму страховки».

«Сотрудник Генпрокуратуры» был настолько убедителен, что жительница Зубово-Полянского района перевела нужную сумму двумя платежами. Несколько дней спустя педагогу снова позвонил собеседник из влиятельного ведомства и заявил: «Вы перевели деньги двумя платежами, а нужно было одним. К сожалению, электронная система не сможет засчитать этот платеж в качестве оплаты за страховку. Позже мы вернем вам деньги. Если вы все еще хотите получить компенсацию, рекомендую переводить 135 тысяч рублей одним платежом». Удивительно, но даже после этого дама не поняла, что ей морочат голову и тупо разводят на деньги. Учительница достала требуемую сумму и перевела ее одним платежом.

В стремлении выудить с жертвы как можно больше денег аферисты проявляли завидную изобретательность. На следующий день женщине позвонила уже сотрудница «Центрального Банка России» и сообщила еще одно затратное условие для получения компенсации: «Компенсация выплачивается за счет государственных средств, поэтому с положенной суммы необходимо заплатить 13% подоходного налога и перевести деньги все на тот же счет».

Что ж, надо так надо, налоги все-таки, решила педагог и отравила 58,5 тысячи рублей на указанный счет. После этого мошенники «на том конце провода» вошли в раж и предложили учительнице открыть выгодную банковскую карту, на которой можно было бы с доходом хранить до 2 миллионов рублей. Дама заявила, что таких денег у нее нет. «А сколько есть?» - бесцеремонно уточнили аферисты. Жертва заявила, что может положить на карту 200 тысяч рублей. Телефонных разводил вполне устроила и такая сумма. Перевод женщина сделала в тот же день. В общей сложности сельская учительница из Мордовии перевела мошенникам 576,5 тысячи рублей.

Что ее обманули, женщина поняла только через месяц после совершения последнего платежа и обратилась за помощью в органы внутренних дел. Установлено, что номера телефонов, с которых поступали звонки, а также банковские карты, куда переводились деньги, зарегистрированы в Москве.



