Николай Комусов избран главой Ковылкинского района

Около месяца назад, напомним, в связи с переходом на новую работу эту должность покинул Виктор Ташкин. До подведения итогов объявленного тогда же кадрового конкурса районом руководил первый заместитель главы Николай Комусов. Кроме него в число претендентов попали заместитель главы - руководитель аппарата администрации Евгений Гринин и директор Центра развития ребенка - детский сад «Сказка» Юрий Бозов.

Прошедшая на минувшей неделе сессия райсовета депутатов сюрпризов не преподнесла. Народные избранники единогласно проголосовали за назначение главой Ковылкинского муниципального района Николая Комусова. Как отметил участвовавший в работе сессии Председатель Правительства РМ Владимир Сушков, сейчас внимание следует сосредоточить, прежде всего, на решении имеющихся проблем. Многое, например, предстоит сделать для развития производственной сферы, строительства дорог и объектов соцкультбыта, в части повышения заработной платы и уровня жизни людей, создания комфортной среды проживания, модернизации жилищно-коммунального хозяйства. «Район большой, и вопросов, естественно, возникает немало, - подчеркнул премьер-министр. - Очевидно, что работа должна проходить в рамках национальных проектов, реализуемых по инициативе Президента России. Необходимо четко определить свое место в них и программах развития, по максимуму воспользоваться открываемыми возможностями».

Николай Комусов поблагодарил в ответ Главу РМ, Правительство республики и актив района за оказанную поддержку: «Я понимаю всю ответственность, которую накладывает на меня эта должность, и буду делать все для решения стоящих задач».

Справка «ВС»: Николай Комусов родился в 1959 году в селе Новое Пшенево Ковылкинского района. В 1976-м поступил на филфак МГУ имени Н.П. Огарева. Позже без отрыва от производства получил второе высшее образование - по специальности «Правоведение», а в 2014-м - третье (специальность «Менеджмент организации»). Трудовую деятельность начал лектором отдела пропаганды и культурно-массовой работы Мордовского обкома ВЛКСМ. Работал инструктором идеологического отдела, три года возглавлял Саранскую среднюю школу № 39. Далее был юрисконсультом и руководителем ряда фирм. До назначения в 2010 году на должность первого заместителя главы Ковылкинского муниципального района трудился в Торговом доме «Талина».