На строительство дорог в Рузаевке выделяется около 600 миллионов рублей

«У меня нет таких денег»
Директор ГУК Пролетарского района получил условный срок за неуплату налогов на 29 миллионов рублей
Директор ГУК Пролетарского района получил условный срок за неуплату налогов на 29 миллионов рублей
Арестованы очередные подозреваемые по делу о проституции в стриптиз-клубе
12 июня Саранск отмечает 378-летие
Химмашевский браток ответил за преступления десятилетней давности
Дело о взятке помощника Дубравного прокурора рассмотрят в Верховном суде РМ
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию
Мэр Саранска откровенно рассказал о проблеме неприятного запаха в городе
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
Получить награду за свой труд - это и приятно, и почетно. Вдвойне приятно, когда получаешь государственную награду Российской Федерации. В День...
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...