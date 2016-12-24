На строительство дорог в Рузаевке выделяется около 600 миллионов рублей

3 июля Глава республики Владимир Волков встретился с депутатом Государственной думы от Мордовии, первым заместителем председателя комитета нижней палаты российского парламента по транспорту и строительству Виталием Ефимовым. Во время беседы рассмотрены вопросы модернизации дорожной инфраструктуры региона, в том числе - в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и выполнения наказов избирателей.

Прежде всего, нашла свое продолжение тема приведения в нормативное состояние региональных и муниципальных мостов, поднятая Президентом страны на недавнем заседании Госсовета по развитию дорожной сети и обеспечению безопасности дорожного движения. Виталий Ефимов, как член рабочей группы по его подготовке, согласился с предложением выделить ремонт мостовых сооружений в отдельную программу. «Эта проблема актуальна практически для всех регионов. Ею нужно заниматься более детально и предметно», - сказал он.

Кроме того, парламентарий проинформировал Главу Мордовии о результатах своей поездки в Рузаевский район республики. Там вместе с представителями «Единой России» и ОНФ он проинспектировал ход строительства ряда дорожных объектов и провел совещание с руководством района и региональных ведомств. «Объемы работ действительно впечатляют, - заметил депутат. - Только в текущем году на новые рузаевские дороги выделяется 350 млн рублей и ещё 250 миллионов - на возведение обходной магистрали».

Владимир Волков в свою очередь акцентировал внимание на необходимости эффективного расходования финансовых средств. «Чтобы гарантированно исключить брак и недоделки, в обязательном порядке будут применяться не только визуальные, но и инструментальные и лабораторные методы исследования качества дорог!» - подчеркнул руководитель региона.