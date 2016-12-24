Велоспорт-ВМХ

Велоэкстремалы Мордовии привезли награды из Санкт-Петербурга, где прошел целый ряд соревнований - шестой этап Кубка России, первенство страны, всероссийские соревнования и открытое первенство школы-интерната «Олимпийские надежды».

Нашу республику с успехом представили спортсмены СШОР по велоспорту и Комплексной СШОР, добившиеся следующих результатов: этап Кубка России - Владислав Неяскин (2-е место), первенство России (гонка на время) - Нина Яковлева (1-е место) и Михаил Климчак (2-е место), первенство России (гонка «Классик») - Нина Яковлева (2-е место) и Светлана Мари (3-е место), первенство России (эстафета) - Нина Яковлева, Владислав Храмов, Сергей Котельников, Алексей Кудряшов (2-е место), первенство школы-интерната «Олимпийские надежды» - Майя Савина (1-е место, младшие девушки 2005 - 2006 годов рождения), Варвара Кураленко (2-е место, девочки 2009 - 2010 годов рождения).