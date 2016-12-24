Фура раздавила мотоцикл: два человека погибли, еще двое в больнице
Страшная авария произошла 5 июля в Большеберезниковском районе. Мотоциклист на «Урале» с тремя пассажирами столкнулся с многотонным...
Страшная авария произошла 5 июля в Большеберезниковском районе. Мотоциклист на «Урале» с тремя пассажирами столкнулся с многотонным грузовиком МАН с полуприцепом. ДТП произошло в 1.15 напротив дома № 33 «а» по ул. Мостовой в Больших Березниках.
По предварительным данным, 36-летний водитель «МАН TGX» столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении мотоциклом марки «Урал» с мотоколяской. Мототехникой управлял 21-летний Сергей Маракшин. При этом у парня отсутствовали права категории «А». Необходимо сказать, что ни у самого байкера, ни у трех пассажиров не было шлемов. Еще одно примечательное обстоятельство - мотоцикл «Урал» не был зарегистрирован в Госавтоинспекции.
От удара фуры мотоцикл превратился в раскуроченную груду металла. В результате ДТП водитель мотоцикла и 20-летний пассажир Данила Исайкин от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Двое других пассажиров, 21-летний Анатолий Шубин и 19-летний Артем Суворов, с различными травмами были госпитализированы в ГБУЗ РМ «Комсомольская МБ». Им оказана медицинская помощь и назначено дальнейшее лечение. По информации республиканской Госавтоинспекции, водитель автомашины «МАН TGX» находился за рулем трезвым.
Страшная авария произошла 5 июля в Большеберезниковском районе. Мотоциклист на «Урале» с тремя пассажирами столкнулся с многотонным...
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