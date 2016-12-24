Поменял Сочи на лагерную шконку

Химмашевский браток ответил за преступления десятилетней давности

Ленинский суд вынес приговор 41-летнему Сергею Жигунову. Тезка известного российского актера обвинялся в участии в преступном сообществе «Химмаш» и двух эпизодах вымогательства. До задержания он 9 лет скрывался от правосудия в Краснодарском крае, но в сентябре прошлого года был задержан оперативниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью и Управления уголовного розыска МВД по РМ.

Сергей Жигунов входил в состав бригады Александра Панькина по кличке Кекс, который обложил данью предпринимателей лямбирского села Атемар. Химмашевские рэкетиры обирали практически всех водителей, которые занимались перевозками пассажиров по маршруту Саранск - Атемар. Запуганные братками извозчики вынуждены были платить за беспроблемную работу все больше и больше «отступных». Так, в 2003 году «химмашевские» брали с водителей по 100 рублей в месяц, а уже к 2009 году «оброк» возрос аж до 3,5 тысячи рублей.

Жители Атемара считали Александра Панькина неформальным главой села. Без его ведома здесь ничего не совершалось, даже мелкие кражи. Со своей бригадой он держал в страхе Атемар восемь лет. В 2009 году за бригаду Кекса всерьез взялись борцы с организованной преступностью МВД по РМ. Панькин и его люди стали активно шифроваться, отказались от мобильников и передвигались только на такси. Однако это все равно не помогло, сотрудниками республиканского УБОП Кекс и четверо его подручных были задержаны. Уйти удалось только Сергею Жигунову. В октябре 2009 года химмашевского бойца объявили в федеральный розыск.

Долгие годы беглецу удавалось оставаться вне поля зрения правоохранителей. Жигунов все эти годы скрывался на юге - в курортном районе Сочи Лазаревское. За это время он познакомился с девушкой, жил с ней в гражданском браке. В Лазаревском беглец проживал по своему паспорту, но старался его без надобности нигде не светить. По этой же причине официально не оформлял отношения со своей возлюбленной. Вскоре у них родился ребенок, которому сейчас уже 6 лет. Чтобы как-то кормить семью, Жигунову пришлось устроиться на работу в частную охранную организацию. В сентябре прошлого года сотрудникам Межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью удалось установить местонахождение беглого химмашевца.

Появление мордовских оперативников в Краснодарском крае стало для Сергея Жигунова полной неожиданностью. За долгие годы он уже решил, что правоохранители про него давно забыли. Однако мордовские полицейские все эти годы ждали встречи с беглецом. Осенью 2018-го он был доставлен в Саранск для проведения следственных действий. Учитывая, что к тому времени Верховный суд по РМ уже вынес обвинительный приговор по группировке «Химмаш», отпираться Жигунов не стал и полностью признал вину в участии в преступном сообществе и двух вымогательствах.

Правоохранители считают, что Сергей Жигунов входил в состав преступного сообщества «Химмаш» с июня 2004-го по апрель 2007 года. За это время с соратниками он совершил несколько серьезных преступлений. Первый эпизод связан с отъемом братками машины и дома у жителя Атемара Михаила Макушкина. Лидеры группировки узнали, что мужчина живет кучеряво - катается на иномарке «Опель-Франтера» с номерами Тверской области и живет в особняке по улице Центральной в Атемаре. Лидеры «Химмаша» приказали бригадиру Панькину наехать на обеспеченного товарища и экспроприировать имущество. Панькин вместе с Сергеем Жигуновым, Вадимом Годуновым, Сергеем Силантьевым и Геннадием Видякиным активно занялся исполнением приказа. Стоит сказать, что раньше Макушкину предлагали войти в состав группировки «Химмаш», но он отказался.

26 июня 2004 года в атемарском кафе, расположенном по ул. Центральной, с Макушкиным состоялась обстоятельная беседа. Мужчине предложили по-хорошему переписать на нужных людей иномарку и дом. Владелец имущества ответил категорическим отказом. Затем в ход пошли угрозы, но Михаил все равно не желал добровольно расставаться с недвижимостью и автомобилем. Тогда жертву вывезли в лесной массив к атемарской подстанции и избили. Макушкин получил по голове металлической частью лопаты, а потом рэкетиры принялись дружно молотить строптивого атемарца руками и ногами. После экзекуции жертву оставили в лесу. Мужчина смог доползти до дороги, где его подобрал случайный водитель и отвез домой. Вскоре «Опель-Франтера» стоимостью 250 тысяч рублей и дом ценой 1,5 миллиона рублей отошли «химмашевским».

Другой жертвой Сергея Жигунова и его соратников по «улице» стал индивидуальный предприниматель Колодин, который занимался распространением косметики. Следствие считает, что Жигунов с товарищами наехал на коммерсанта во второй половине апреля 2007 года. «С кем работаешь? - с порога поинтересовались у предпринимателя парни криминального вида. - Будешь работать с нами. Если возникнут какие-то проблемы, скажешь, что ты под крышей «Химмаша». За покровительство с тебя 30 тысяч рублей, плюс каждый месяц будешь платить по 5 тысяч! Откажешься, сворачивай бизнес!». Коммерсант вынужден был согласиться на предложение братков и исправно платил дань до тех пор, пока его «покровителей» не задержали.

Материалы в отношении Сергея Жигунова были выделены из уголовного дела, расследованного в отношении лидера преступного сообщества «Химмаш» и восьми его активных участников, задержанных в апреле 2009 года. Руководителю и членам преступного сообщества было предъявлено обвинение в совершении тяжких и особо тяжких преступлений по 32 эпизодам преступной деятельности: организация и участие в преступном сообществе, бандитизм, организация и совершение 10 убийств и покушений, незаконный оборот оружия, многочисленные вымогательства в крупном и особо крупном размерах. При направлении в суд уголовное дело насчитывало более 180 томов. Коллегией присяжных заседателей подсудимые были признаны виновными в указанных преступлениях и приговорены к длительным срокам лишения свободы. В апреле этого года приговор суда вступил в законную силу.

Приговором суда Сергею Жигунову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.



