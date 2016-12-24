«Секс-вербовка»

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Арестованы очередные подозреваемые по делу о проституции в стриптиз-клубе
На минувшей неделе Ленинский районный суд Саранска арестовал 32-летнюю Ольгу Кистанову и 28-летнюю Юлию Юфереву. Обе проходят как очередные подозреваемые по делу о вовлечении девушек в занятие проституцией в стриптиз-клубе «Paradise». Неделей ранее по этому же делу под стражу заключили 46-летнего бизнесмена из Удмуртии Сергея Чеха и его 25-летнего помощника, уроженца Северодвинска Архангельской области Сергея Протасова.
Правоохранители считают, что Чеха и Протасов организовали в саранском стриптиз-клубе «Paradise» бордель, в котором девушки не только танцевали, но и за деньги оказывали интимные услуги всем желающим. Располагался клуб в самом центре города по улице Коммунистической, 35. Уговорами и обещаниями хороших денег мужчины вовлекли в занятие проституцией 7 девушек. За деньги они регулярно ублажали клиентов, выполняя их сексуальные прихоти. Часть прибыли от секс-бизнеса путаны отдавали организаторам бордельного бизнеса.
Оперативники республиканского МВД полагают, что вовлечением девушек в проституцию занимались не только Чеха и Протасов, но и две дамы - 32-летняя уроженка Саранска Ольга Кистанова и 28-летняя уроженка Ижевска Удмуртской Республики Юлия Юферева. О нашей землячке Ольге Кистановой известно, что она имеет среднее специальное образование, разведена, фактически проживает в Твери, работает директором общества с ограниченной ответственностью, ранее не судима. Юлия Юферева из Удмуртии имеет высшее образование, не замужем, временно не работает, ранее не судима.
Обе дамы обвиняются по статье «Вовлечение в занятие проституцией организованной группой». По мнению следствия, Ольга Кистанова вместе с Сергеем Чеха и другими неустановленными лицами в конце 2018 года «завербовала в путаны» нескольких девушек в Твери. Охмуренные обещаниями грандиозных дополнительных гонораров барышни систематически оказывали интимные услуги клиентам тверского стриптиз-клуба «Paradise». Такую сексуальную «вербовку» Чеха и Протасов вместе с Юлией Юферевой успешно провернули и в саранском стриптиз-клубе. Надо думать, особого красноречия им применять не потребовалось, от «оголенного» подиума до панели часто бывает только один шаг.
В судебных заседаниях следователь и прокурор поддержали ходатайства об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемые и их защитники просили избрать иную, более мягкую меру пресечения.
Суд изучил представленные материалы, выслушал следователя, прокурора, подозреваемых, их защитников и пришел к выводу, что ходатайства подлежат удовлетворению. Обе женщины были взяты под стражу.
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