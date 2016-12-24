С 1 июля изменились тарифы на коммунальные услуги

Традиционно с 1 июля происходит повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно Жилищному кодексу к коммунальным услугам относятся:

холодная и горячая вода, водоотведение, электричество, тепло, газ, обращение с твердыми коммунальными отходами.

На территории Мордовии функции регулирования тарифов на услуги электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами осуществляет Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия.

Отметим, что, согласно решениям Правительства Российской Федерации, с 2019 года введено поэтапное повышение тарифов на коммунальные услуги - с 1 января и с 1 июля. Это сделано для того, чтобы рост тарифов был плавным. В Саранске с 1 июля повышение тарифов на коммунальные услуги к январю текущего года в среднем составит 2%.

С 1 июля в Саранске стоимость 1 куб. м горячей воды увеличивается на 1,33% и составит 135 рублей 88 коп. (согласно приказу

Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 14.12.2018 № 209). Цена кубометра холодной воды для жителей столицы Республики Мордовия увеличится на 1,8% и составит 25 руб. 04 коп. За водоотведение горожане будут платить 12 руб. 49 коп. (согласно приказу Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 13 декабря 2018 г. № 183). Это на 18 копеек больше предыдущего периода.

Согласно приказу Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 14.12.2018 № 187 за электроэнергию при одноставочном тарифе для тех, у кого в домах установлены газовые плиты, стоимость 1 кВт/час составит 3 руб. 64 коп. (прежняя цена - 3,56 руб.). Для домов с электрическими плитами цена 1 кВт/час. составит 2 руб. 65 коп., увеличение на 6 копеек.

Однако не на все коммунальные услуги цена возрастет. Размер платы горожан по строке «Обращение с твердыми коммунальными отходами» сохранится в размере, уменьшенном с 1 апреля на 3 руб. 03 коп., и составит 80 руб. 27 коп. с человека (согласно приказу Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 14.03.2019 № 15).

Самая затратная строка в платежках за ЖКУ - центральное отопление. Если с 1 января 2019 года жители домов, получающих теплоснабжение от ПАО «Т Плюс» филиал «Мордовский», платили 1721,17 руб./Гкал, то с 1 июля 2019 г. цена одного Гкал возрастет на 33 руб. 77 коп. и составит 1754,94 руб./Гкал.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 28.06.2019 № 281 «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Мордовия» с 1 июля 2019 года цена одного кубометра газа для потребителей, жилые помещения которых не оснащены приборами учета расхода газа, используемого: для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты; для нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения; для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты и нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения, а также для потребителей, помещения которых оснащены приборами учета расхода, составит 5 руб. 63 коп.

В соответствии с законодательством об энергосбережении потребление энергетических ресурсов подлежит обязательному учету. Жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме должны быть оснащены индивидуальными приборами учета коммунальных услуг. В случае если в жилом помещении есть техническая возможность для установки индивидуальных приборов учета холодной воды, горячей воды и электрической энергии, но такие приборы отсутствуют, к начислению платы применяются повышающие коэффициенты. Кроме этого, повышающие коэффициенты применяются, если индивидуальный прибор вышел из строя (истек срок поверки), а новый не установлен (не произведена поверка), и в случае недопуска представителя управляющей компании к снятию контрольных показаний.

Малообеспеченные категории граждан столицы Республики Мордовия могут воспользоваться льготами на оплату коммунальных услуг, предусмотренными соответствующими нормативно-правовыми актами.