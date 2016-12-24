Отпуск, море, аферисты

За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей

В региональном МВД рассказали о всплеске мошенничеств в Мордовии. По словам заместителя начальника отдела управления уголовного розыска МВД по РМ Владимира Карташова, в период отпусков участились факты обмана желающих отдохнуть на море - за неделю в Мордовии зафиксировано три таких мошенничества.

В отдел полиции № 3 УМВД по Саранску обратилась 39-летняя жительница Лямбирского района. Дама забронировала номер в сочинском отеле на одном из интернет-сайтов и лишилась крупной суммы денег. Раньше женщина пользовалась услугами аналогичных сайтов, предоставляющих жилье для проживания во время отдыха, поэтому решила заполнить заявку. На электронную почту ей пришло сообщение от сотрудника отеля, что ее заявка одобрена. Следом женщину попросили внести стопроцентную предоплату. Она, не раздумывая, перевела 46,6 тысячи рублей на определенный номер счета. Через несколько дней туристка позвонила по контактному номеру телефона отеля и узнала от представителя гостиницы, что у них никогда не было сайта и про бронирование номера они слышат впервые.

В другом случае 36-летний житель Саранска нашел в сети Интернет объявление о скидках на бронирование жилья в Крыму. Перевел авансом 21,6 тысячи рублей и через некоторое время понял, что стал жертвой мошенников.

56-летняя жительница поселка Ромоданово также нашла на одном из сайтов приемлемые цены на аренду жилья в Абхазии и попалась на уловку интернет-мошенников. Женщина решила забронировать номер в пансионате заранее, перевела предоплату в размере 24,4 тысячи рублей на счет гостиницы, якобы располагающейся в городе Гагра. Однако через несколько дней «своего» сайта в интернете она не нашла, а телефоны, на которые женщина звонила, оказались недоступны.

В продолжение темы начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по РМ Галина Шемсутдинова рекомендовала посетить официальный сайт регионального Роспотребнадзора, где содержатся реестр турагентств и их реквизиты. По ее словам, это поможет отличить подлинный ресурс от сайта-двойника.

Директор визового центра Елена Демидова дала совет тем, кто планирует отпуск: для покупки билетов и поиска жилья можно обращаться в туристические агентства, где будет заключен официальный договор на предоставление услуг, выдана страховка на путевку и учтены все пожелания клиента.

«По сравнению с предыдущим годом в республике наблюдается рост более чем на 50% зарегистрированных мошенничеств общеуголовной направленности, из 508 мошенничеств 261 совершено в сфере телекоммуникационной и компьютерной информации, - сообщил Владимир Карташов. - Раскрытие и расследование этих преступлений представляет определенную сложность, поскольку жертвы и мошенники находятся в разных регионах России. За 5 месяцев этого года жители Мордовии перевели мошенникам 20 миллионов 396 тысяч рублей».

Проходимцы разных мастей продолжают активно пользоваться телефонными мошенничествами. Например, человеку приходит сообщение на телефон о внезапно возникших у его родственника проблемах, связанных с совершением ДТП, задержанием с наркотиками и т.п. Следом срочно требуют определенную сумму денег за «урегулирование ситуации». Или поступает звонок о выигранном крупном призе, получить который можно после перевода определенной суммы в качестве налоговых или иных платежей.

Владимир Карташов привел в пример случай, произошедший недавно в Ковылкине, где жертвой мошенников стал 44-летний местный житель. Ему на телефон пришло сообщение от банка о том, что его счет заблокирован. Мужчина стал выяснять по телефону, как такое произошло, и узнал от лжесотрудника банка, что тот готов помочь получить доступ к счету. Но это стоило денег. Житель Ковылкина согласился, заключил договор и заплатил комиссию - 127 тысяч рублей! Через некоторое время он обратился в банк и узнал, что сотрудники финансового учреждения на самом деле с ним не связывались, а деньги он перевел аферистам.

По-прежнему популярны махинации с доступом к реквизитам банковских карт. Так, например, в период с 1 по 9 апреля этого года 38 жителей республики подверглись атакам мошенников. Жулики звонили нашим землякам через IP-телефонию, представлялись сотрудниками службы безопасности банков, говорили, что необходимо защитить банковские счета от несанкционированного доступа, и выманивали у жертв конфиденциальные сведения. В итоге сумма ущерба составила более 1,5 миллиона рублей.

Все чаще криминальные умельцы используют вредоносное программное обеспечение, которое перенаправляет пользователей на сайты-двойники. Недавно в дежурную часть полиции обратился руководитель промышленного предприятия Саранска и заявил, что мошенники завладели продукцией компании на 11 миллионов рублей. Оказалось, что аферисты воспользовались сайтом-двойником. Благодаря проведенной оперативной работе сотрудников полиции продукцию удалось вернуть.