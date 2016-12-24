Феликса из Дагестана подозревают в педофилии

Ленинский районный суд Саранска арестовал 51-летнего жителя дагестанского города Дербент Феликса Бейбалаева. Правоохранители подозревают его в сексуальном преступлении в отношении 10-летней девочки из Саранска. Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по статье «Иные насильственные действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Феликс Бейбалаев женат, имеет высшее образование, но при этом работает простым продавцом у индивидуального предпринимателя, ранее судим не был. Как следует из материалов дела, житель дагестанского города Дербент в начале октября 2018 года вышел в интернет с рабочего компьютера и в социальной сети «ВКонтакте» стал переписываться с 10-летней девочкой из Саранска. Через некоторое время дагестанец попросил, чтобы новая сетевая знакомая выслала ему фотографии в обнаженном виде. А сам отправил ей фотографию мужского полового органа и порнографический видеоролик. Мать ребенка увидела шокирующую переписку дочери с мужчиной и обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

26 ноября 2018 года по данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи СКР по РМ совместно с коллегами из МВД по Мордовии выезжали в служебную командировку в Дагестан, где 10 июня этого года задержали подозреваемого в педофилии. Феликс Бейбалаев был доставлен в Саранск, где по решению суда заключен под стражу. В судебном заседании следователь и прокурор поддержали ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Сам Бейбалаев просил избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В итоге суд отправила жителя Дагестана в следственный изолятор до 10 августа. Постановление в законную силу не вступило.

Как заявили в Следственном комитете по РМ, с подозреваемым проводятся следственные действия, свою причастность к указанным событиям он не отрицает. По предварительным данным, он может быть причастен к совершению аналогичных преступлений в отношении несовершеннолетних, проживающих в других регионах России.

Стоит сказать, что это не первое половое преступление в отношении детей из Саранска, совершенное в интернете иногородними извращенцами. Так, 34-летний житель Севастополя Александр Ильин в мае этого года получил 8 лет колонии за растление через социальные сети 9-летней школьницы из Саранска и 13-летней девочки из Симферополя. Правоохранители выяснили, что севастополец активно пытался совратить девочку из Саранска во время общения с ней в социальных сетях. Переписываться с девочкой из Мордовии Ильин стал в январе этого года. Все начиналось с безобидных вопросов: «Где живешь?», «Чем занимаешься»?, «Что любишь делать?», но в дальнейшем переписка пошла на сексуальные темы. Мужчина присылал школьнице фотографии своего полового органа, а взамен просил выслать свои фото в обнаженном виде.

О такой дикой переписке стало известно матери девочки. Женщина обратилась за помощью в интернет-приёмную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Сотрудники Главного управления криминалистики СК России совместно с коллегами из уголовного розыска и отдела «К» МВД по РМ провели проверку и выяснили, что к растлению девочки из Саранска имеет отношение житель Севастополя Александр Ильин. Мужчина трудился продавцом цветов. И пока правоохранители вычисляли любителя общения с маленькими девочками, переписку от имени школьницы вела ее мать.

Вскоре в служебную командировку в Крым выехали следователь СК и сотрудники полиции, которые и задержали Ильина в прославленном городе русских моряков. Сразу после задержания следователи заявили, что подозреваемый может быть причастен и к другим преступлениям, связанным с растлением детей в других регионах России. И вскоре выяснилось, что Ильин причастен и к развратным действиям в отношении 13-летней школьницы из Симферополя. С ней любитель маленьких девочек также общался в социальной сети.

Суд признал севастопольца виновным в покушении на совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в совершении развратных действий, незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов с использованием сети Интернет и покушении на это преступление.