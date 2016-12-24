Деньги выводили через латвийские фирмы!

Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке

В Саранске набирает обороты скандал, связанный с деятельностью печально известной компании «Голд кост». На минувшей неделе в редакцию «ВС» обратились жители республики, каждый из которых после знакомства с этой фирмой потерял по несколько тысяч долларов США. Финансисты обещали людям легкий высокий доход, но вместо этого просто вогнали их в долги. Как людей заманивали на торги и при чем здесь миллиардный скандал в Москве - в материале корреспондента «ВС».

«Ваш счет рухнул, нужно открыть новый»

Это сейчас взрослые и умные люди сами не могут понять, как они попались на уловки финансистов, обещавших им высокие доходы посредством игры на фондовых рынках. А всего год назад в саранский офис компании «Голд кост» выстраивались настоящие очереди из желающих повысить свою финансовую грамотность и пополнить семейный бюджет.

- В начале прошлого года в торговом центре «Сити-парк» ко мне подошли девушки и предложили бесплатно повысить свою финансовую грамотность, - рассказывает один из пострадавших Сергей Семин. - Я оставил им свой телефон, и вскоре мне перезвонили и пригласили на собеседование. Вместе со мной на собеседование в офис этой компании пришли еще около десяти человек. На групповом занятии нам объяснили, что нас будут обучать работе на фондовых рынках с помощью компании «TeleTrade». С нами провели несколько групповых сеансов так называемого обучения, на которых расспрашивали о том, кто и где работает. После этого с нами проводили еще и индивидуальные занятия. Моим, как они выражались, куратором был Эльнур Абдуллаев. Все последующие финансовые операции, которые я якобы совершал, проходили через него. Через некоторое время мне сообщили, что я должен открыть счет и внести на него собственные средства. Как мне объясняли, эти средства должны стать своего рода стартовым капиталом. Мне сказали, что на счет необходимо положить десять тысяч долларов США. Но такой суммы у меня просто не было. Тогда мне сказали, что можно положить три-пять тысяч долларов. Чтобы найти эти деньги, я заложил свою машину. После того как я открыл свой счет, куратор постоянно говорил мне, что он растет. В какой-то момент там якобы были аккумулированы пятнадцать тысяч долларов. Но когда я поставил вопрос о выводе этих денег для внесения очередного платежа по кредиту, мне было отказано. Куратор говорил, что мне нужно еще немного подождать, пока счет не подрастет еще больше. Но я объяснил ему, что просто не могу ждать, поскольку платежи по кредиту мне необходимо вносить сейчас. В итоге Эльнур дважды выводил мне с моего счета по тысяче долларов. Проблема заключалась в том, что фактического доступа к моему счету у меня просто не было. Все операции проводились на компьютерах фирмы «Голд кост» под контролем кураторов. У меня, конечно, были и логин, и пароль от этого счета, но я так и не смог ими воспользоваться самостоятельно. В конце концов, мой первый счет прекратил свое существование. На нем просто закончились средства. Эльнур сказал, что мне нужно открыть новый счет и положить на него еще три тысячи долларов. Он сказал, что теперь мы будем работать по программе полного софинансирования. То есть я вношу определенную сумму, компания ее прокручивает и через некоторое время возвращает мне. Еще когда мой первый счет лопнул, у меня возникла мысль, что меня банально разводят. Сейчас я понимаю, что мне нужно было остановиться еще тогда. Но меня задела фраза о том, что деньги, которые я внесу на свой второй счет, мне вернут. Причем они говорили, что деньги на счет нужно внести максимально быстро, иначе можно просто опоздать. Я внес еще три тысячи долларов на счет. Но через некоторое время выяснилось, что он тоже лопнул. Никаких денег компания «Голд кост» мне, конечно, не вернула. А потом компания как-то стремительно разъехалась по разным городам России. Их офис в торговом центре «Neo» был закрыт. На все вопросы мне отвечали, что куратор и другие сотрудники компании, которых я знал, уехали на курсы повышения квалификации.

«Оформил на себя четыре кредита»

Виталий Ерофеев тоже оказался в числе тех, кому так и не удалось овладеть финансовой грамотностью. А начиналось для него все тоже очень многообещающе.

- Возле торгового центра на Юго-Западе ко мне подошла девушка и спросила, какие банки я знаю, - рассказывает мужчина. - Я ответил на вопрос, оставил номер своего телефона, и через некоторое время мне перезвонили. Сказали, что я выиграл сертификат на бесплатное обучение. После нескольких лекций и тренировки на демосчете мне предложили создать реальный счет и внести на него собственные средства, чтобы начать зарабатывать на фондовом рынке. Первоначально я внес на счет десять тысяч долларов. Для этого я оформил кредит в банке. Впоследствии мне пришлось оформить на себя еще три кредита. Но вывести со своего счета я смог только тысячу долларов. В общей сложности я потерял тридцать пять тысяч долларов.

Когда офис «Голд кост» в Саранске закрылся, а кураторы разбежались в разные стороны, мужчины наконец-то осознали, что их банально развели на деньги. Вместе с ними в списке пострадавших оказались еще два десятка жителей Саранска. И это только те люди, которых Сергей Семин и Виталий Ерофеев знали лично.

- В ноябре прошлого года мы обратились с заявлением в полицию, - продолжает Виталий Ерофеев. - Однако там долгое время не предпринимали вообще никаких мер. Потом мы узнали, что по нашему заявлению была проведена проверка, результатом которой стало вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Но нас об этом даже не уведомили. Все это время мы пытались самостоятельно отыскать пропавших сотрудников компании «Голд кост». Телефоны их не отвечали, однако в социальных сетях они периодически появлялись. Но дело в том, что в тот момент, когда мы подавали заявление в полицию, они еще были в Саранске. Полицейские же почему-то не стали их задерживать.

«Кому-то было выгодно, чтобы схема продолжала работать»

Долгое время пострадавшие от действий компании «Голд кост» жители Саранска не могли понять даже саму схему, с помощью которой ее сотрудники получали прибыль на своих клиентах. Слегка прояснил ситуацию скандал, грянувший некоторое время назад в Москве. Столичные правоохранители предъявили заочные обвинения в мошенничестве на один миллиард рублей руководителям форекс-дилера «TeleTrade» Владимиру Чернобаю и Олегу Суворову. По версии силовиков, эти дельцы с помощью специального плагина обнуляли счета, а клиенты, вовлеченные якобы в торговлю, на самом деле ни в каких торгах не участвовали, происходила лишь имитация торгов. Деньги просто списывались со счетов клиентов и переводились на счета латвийских фирм, подконтрольных участникам преступной группы. Проще говоря, чем больше людей руководство форекс-дилера смогло привлечь под свои знамена, тем выше была их прибыль.

Что же касается компании «Голд кост», то она представляла и рекламировала в Саранске именно площадку «TeleTrade». Так что есть все основания полагать, что ее сотрудники действовали по той же схеме, что и их столичные коллеги. Причем, как утверждают пострадавшие, в погоне за прибылью сотрудники компании не брезговали никакими методами. Со многими пожилыми людьми сотрудники компании лично ходили в банк, чтобы проконтролировать оформление кредитов. Кредитные деньги впоследствии изымались у людей под предлогом зачисления на счет. Больше своих денег люди не видели. У них оставались только кредитные обязательства перед банками. В распоряжении «ВС» находятся несколько жалоб на действия полицейских, которые написали жители Саранска. Все они утверждают, что потерянные средства были взяты в долг в кредитных организациях.

- Пока в Москве не были задержаны или объявлены в розыск руководители и сотрудники «TeleTrade», саранская полиция не предпринимала никаких мер по нашим заявлениям, - говорит еще один пострадавший Эдуард (выполняем обещание не называть его фамилию, мужчина потерял почти два миллиона рублей - прим. авт.). - Но сейчас ситуация понемногу начала меняться. По моей информации, за два года бездействия наших правоохранительных органов только в Саранске от действий компании «Голд кост» пострадали около сотни человек. Кому-то было выгодно, чтобы эта схема продолжала работать. Сейчас у нас появилась надежда на то, что уголовное дело по нашим заявлениям все-таки будет возбуждено. Для нас это уже будет победой. Что же касается возвращения потерянных нами денег, это уже следующий этап истории.

В МВД по РМ подтверждают факт обращения с заявлениями двадцати жителей Саранска. В ведомстве подчеркивают, что сейчас по этим заявлениям проводится проверка. Однако о перспективах возбуждения уголовного дела в полиции пока не говорят. По информации «ВС», камнем преткновения в данной ситуации является тот факт, что пострадавшие сами подписывали с компанией «Голд кост» договор о рисках, который предусматривает возможность полной потери средств. При этом в МВД отрицают связь между арестами руководства форекс-дилера «TeleTrade» в Москве и деятельностью компании «Экспертный центр «Голд кост». Правозащитники, однако, полагают, что привлечь к ответственности руководителей и сотрудников компании можно, если доказать тот факт, что именно они получали прибыль. Для этого, по их словам, нужно только желание правоохранительных органов.

Алексей Константинов