Дело 21-летней Софии Кечиной о надругательстве над российским флагом передано в суд

Саранская блогерша и диджей 21-летняя София Кечина и ее 23-летняя подруга из Подмосковья Валерия Рыбина в январе этого года «прославились» на всю страну. Они на камеру сожгли российский триколор и выложили видео в социальные сети. Ролик тут же вызвал волну общественного негодования. Едва видео получило оглушительную критику в социальных сетях, как барышни поспешили его удалить, но интернет помнит все. Новость о сожжении триколора в Саранске попала даже в федеральные СМИ. Действиями девушек заинтересовалась полиция. По факту надругательства над государственной символикой было возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации».

Вину не признает

Дознаватели отдела полиции № 3 УМВД по Саранску расследовали дело почти полгода, недавно оно было завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы в суд. Обвиняемой по делу будет проходить только София Кечина. В экспертно-криминалистическом центре МВД по РМ была проведена экспертиза по поводу того, что именно сожгла София Кечина - российский флаг или сувенирный флажок, как утверждает девушка. Эксперты сделали вывод, что на видео барышня сжигает предмет с признаками государственного флага и герба России. Сама Кечина своей вины не признает и считает, что сожгла флажок, а вовсе не государственный флаг России. С юридической точки зрения, дело неоднозначное. О том, как оно будет проходить в суде, обязательно расскажет наш еженедельник. Однако перед резонансным процессом София через социальные сети сделала несколько любопытных заявлений.

«В этом деле я осталась одна!»

На днях барышня выложила в сторис в «Instagram» очередное эпатажное видео. На этот раз об уголовном деле: «В этом деле я осталась одна! И мне нужно как-то, б…ть, не получить судимость! Сородичи, спасибо всем, кто выкладывает, помогает, б…ть. На самом деле это очень ох…нно, когда есть люди, которые могут и хотят помочь! Б…ть, я надеюсь хоть на какую-то защиту! Кто спрашивал насчет суда. Он будет в июле или в октябре. Надеюсь, дело у прокурора долго не задержится и что-то решат, - говорит жующая перед камерой София. - Надеюсь, я останусь без судимости! Потому что, ребята, я сижу и думаю - как дальше жить, б…ть, 21-летней девочке? Я ребенок на самом деле! Взрослый человек бы так не сделал! Как жить с судимостью, с…ка?».

Подобным посылом к общественности София не ограничилась и выложила еще один ролик на своей страничке с нарезками видео из федеральных СМИ о сожжении ею флага. Под видео Кечина написала такой комментарий: «Ребята, в этом году в моей жизни появилось уголовное дело по статье 329 («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации» - прим. ред.). До последнего надеялась, что из-за сувенирного флажка дело не передадут в суд.

Сказать честно, мне п…ц как тяжело! Из нас двоих я иду как обвиняемая (вторая девушка - свидетель). Кто бы мог представить, что из-за флажка я получу судимость и буду с ней как-то жить...».

«Я виновата только перед своей семьей!!!»

«Я хочу, чтобы меня услышали! - продолжает София. - Простите уж меня, пожалуйста, за то, что НЕТ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ!!! Ведь я думаю, только из-за этого был такой резонанс. Я очень боялась оставлять комментарий в Инстаграме, потому что, с…а, я боюсь в своей стране ПОДБРОСОВ НАРКОТЫ В КАРМАН ЗА ТО, ЧТО ОТКРЫВАЕШЬ РОТ И ПРОСТО ПОЛЬЗУЕШЬСЯ СВОБОДОЙ СЛОВА!!! А самое днище знаете в чем? Мою бабушку вызвали на допрос, бабушке 78 лет. Мы договорились, что все пройдёт цивильно, и ей не нужно будет выезжать куда-то. Ей стало плохо. Сейчас у неё постоянно давление. 14 января, после всего, к ней приходили около 20 полицейских и утверждали, что ее внучка совершила преступление. Преступление, б…ть!!! Нормально ничего не объяснили, после чего её здоровье ухудшилось. Я понимаю, я виновата, но виновата я только перед своей семьей!!! Что-то вас, б…ть, не задевают флажки в мусорках по праздникам. Но нет, некоторым нужно просто пожелать мне и моей семье смерти. Еб…е диванные адвокаты.

И если что-то со мной случится после этого поста, может, б…ть, порошок мне подкинут или ещё какую-нибудь х…ню для д…бов. Я не хочу жить с судимостью в свои 21. Почему, с…ка, в нашей стране почти нет людей без неё? Или людей, которые не откатали срок за всякую МЕЛОЧЬ?

Знайте одну вещь, я люблю свою страну, но очень жаль, что для некоторых РОССИЯ - ЭТО МОСКВА».

Огненное шоу ради хайпа и лайков

В ночь с 13 на 14 января у россиян есть традиция отмечать Новый год по старому стилю. Одним из обычаев в этот праздник служит сжигание старых и ненужных вещей. Так поступила и София Кечина вместе с приехавшей к ней в гости Валерией Рыбиной из подмосковного Щелкова. Девушки развели костер во дворе одной из многоэтажек на Химмаше. Однако красотки посчитали, что обычное сжигание старых вещей дело весьма скучное, и решили сделать видеозапись шоу с горящим российским флагом, для того чтобы потом выложить его в социальные сети.

Судя по всему, барышням просто захотелось хайпа и лайков за свою постановку. Одна из девушек разместила видео у себя в Instagram. На ролике в социальной сети видно, как девушка кидает в костер российский флаг с гербом. Все это сопровождается такими комментариями: «Ох…но, хорошо горит! Гори, с...ка! Гори, Россия!». Кечина и Рыбина хохочут, происходящее их очень веселит.

Пользователи соцсетей жестко раскритиковали девиц за глупость, неуважение к родному флагу, да еще и ткнули носом в Уголовный кодекс. В ответ на это София Кечина пыталась неуклюже оправдаться: «Господи, мы даже не знали об этой статье! Мы сжигали старые вещи, вам лишь бы развести скандал!.. Ребята, зачем вы так все переворачиваете? Мы не хотели осквернять свою страну! Выложили только первую часть видео. Во второй части мы кричали: Россия, процветай, чтобы все проблемы со страной ушли в огонь вместе с этим флагом! Второго видео из истории мы уже найти не сможем, так как нас уже напугали статьей. И все за минуту было удалено! Соцсети создали огромные проблемы нашим семьям. Написали, что я якобы дочь мажоров. Чтобы вы знали, у меня только мама, и она из обычной семьи. Так подставлять нас и портить нам жизнь из-за одного видео не по-людски!

Это не флаг! - пыталась оправдаться Кечина. - Если вы не знаете, как выглядит флаг, - это ваши проблемы! Флаг - это большое полотно - триколор. У нас был маленький флажок. Он был на палочке. Вы это все перевернули. Это такая ужасная история, если честно. Я не знаю, что со мной будет после этой истории… Возможно, я кого-то очень сильно обидела, я хочу извиниться. Мы раскаиваемся, серьезно! Ну, мы не знали, что какое-то чмо возьмет это видео, сделает запись с экрана и выложит это во все паблики. Мы не наносили никакого вреда общественности. Мы не хотели даже хайпануть».

Блогер и диджей

21-летняя София Кечина пару лет училась в Москве в Институте телевидения и радиовещания. Однако дипломированный журналист из девушки не получился, она была отчислена за академические задолженности. Барышня посещала и молодежный форум «Инерка», проходивший под эгидой партии «Единая Россия». Известно, что красотка из Саранска летом работала аниматором на одном из кипрских курортов. Вела свой блог в интернете, какое-то время занималась в модельном агентстве «Fox models» в Саранске. Сейчас барышня все так же активно выкладывает различные ролики и посты в социальные сети и, судя по ним, подрабатывает в одном из ночных клубов диджеем.

Что грозит поджигательнице?

Санкции статьи «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации» предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до 1 года, либо принудительных работ на тот же срок, либо ареста от 3 до 6 месяцев, либо лишения свободы на срок до 1 года.