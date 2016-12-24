Мэр Саранска откровенно рассказал о проблеме неприятного запаха в городе

На минувшей неделе Глава Саранска Петр Тултаев откровенно рассказал о проблеме, которая с наступлением лета все чаще беспокоит горожан: неприятном запахе, окутывающем столицу Мордовии. Градоначальник назвал основные причины зловония, обозначил направления, требующие пристального внимания для решения проблемы, озвучил предварительные сроки и суммы, которые потребуются для нейтрализации запаха. Ответы мэра записал корреспондент «ВС».

О причинах

- Очистные сооружения - одна из основных причин неприятного запаха в Саранске. Можно даже сказать, основная. Это надо признать. Но, к большому сожалению, это не единственная причина. Я не хочу сейчас перекладывать ответственность на кого-то, ведь речь идет о том, чтобы взглянуть правде в глаза. Первая очередь очистных сооружений была построена в 1970 году. Вторая очередь была введена в строй в 1989 году. Все это время город рос и развивался. И, как говорят сейчас специалисты, в настоящее время меняется химический состав стоков. Запахи были всегда. Поймите, я говорю это не для того, чтобы обелить себя. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы нейтрализовать эти запахи. Но сказать, что завтра их не будет, я не могу. Для этого нужно произвести целый комплекс работ.

В ближайшее время будут обработаны все пятьдесят две иловые карты. Сейчас специалисты подбирают состав препаратов, которые можно будет применить для обработки. Но это все - временная мера. В ближайшее время мы собираемся пригласить сюда специалистов из «Мосводоканала». С ними уже связывались. Кроме того, мы ищем научный институт, чтобы его специалисты дали нам научные рекомендации для выработки долгосрочных мер. Возможно, дорогостоящих, но главное для нас в этой ситуации - понять, что после применения этих мер запахов не будет.

Сейчас высказываются предложения о вывозе ила с очистных сооружений. Но, во-первых, этого делать нельзя, во-вторых, если уж заниматься этим, то нужно не просто вывезти ил, но и захоронить его. Рассматривается также вариант засыпать ил. Но для этого также необходимы научные рекомендации.

Второй причиной неприятного запаха в Саранске является завод мясокостной муки. И это тоже необходимо признать. Я не говорю, что виноваты только они. Я хочу сказать, что для решения проблемы неприятного запаха в городе необходим комплексный подход. Я сам живу в этом городе, моя семья живет здесь. Сейчас я хочу извиниться перед людьми. Поверьте, мы не сидим сложа руки. По большому счету, этот завод необходимо выводить за пределы города. Необходимо найти соответствующую площадку, где этот завод никому не будет мешать. Первые шаги в этом направлении будут предприняты уже в ближайшее время.

О сроках

- Сразу хочу сказать, что четких сроков решения этой проблемы нет. Я не хочу давать на этот счет пустых обещаний. Мы прекрасно понимаем, что обработка иловых карт реагентами - временная мера. Придется делать это каждые две недели. Ведь за все эти годы сухие и действующие иловые карты ни разу не обрабатывались. Но неприятный запах усилился два года назад. Пока мы не можем назвать точную причину, почему это произошло. Надеемся, что ответить на этот вопрос смогут специалисты научного института.

О стоимости

- Предварительная стоимость обработки всех иловых карт, которую нам назвали, составляет полтора миллиона рублей. Недостатка в желающих поставить необходимые препараты нет. Но прежде, чем делать это, наши специалисты проводят необходимые анализы на предмет соответствия того или иного препарата. Что же касается расходов на комплексное решение проблемы, то я пока не готов говорить о точных суммах.

О новой линии очистных сооружений

- В настоящее время идут пусконаладочные работы новой линии очистных сооружений, - заявил директор СМУ-1 Владимир Полибин. - Этот объект был сдан в эксплуатацию в декабре прошлого года, но в связи с зимним периодом было принято решение отложить эти работы до мая.

Сейчас мы отрабатываем весь цикл движения и очистки сточных вод с присутствием специалистов. Сюда приезжают специалисты, которые согласно проекту поставляли оборудование. Согласно графику новая линия очистных сооружений должна быть запущена 1 июля этого года. Важно понимать, что пусконаладочные работы - это даже не строительство. На сегодняшний день главным является получение того результата, для которого строились очистные сооружения. На новой линии очистных сооружений установлено новое оборудование, которое позволяет производить очистку сточных вод практически до уровня питьевой воды. Кроме того, новая линия очистных сооружений позволит серьезно разгрузить уже действующие мощности и заняться их модернизацией.

Алексей Константинов