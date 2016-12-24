Будем жить?!

Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране

На днях минздрав России опубликовал рейтинг регионов с самыми высокими показателями распространенности злокачественных новообразований по итогам 2018 года. Мордовия заняла в нем второе место. Согласно медицинской статистике, в республике на 100 тысяч населения приходится 3292,1 случая заболеваний онкологией. Хуже нас дела обстоят только в Курской области, где соответствующий показатель равен 3331,1 на 100 тысяч населения. Но что стоит за столь печальными показателями? Статистику и реальность изучил корреспондент «ВС».

Статистика

Безусловно, столь высокое место в антирейтинге регионов по распространенности онкологических заболеваний вряд ли можно назвать успехом. Но и посыпать голову пеплом тоже вряд ли уместно. Для объективной оценки в этой невеселой ситуации есть несколько оснований.

Во-первых, за последние десять лет показатели распространенности злокачественных новообразований выросли на сорок процентов не только по всей России, но и по всему миру.

Во-вторых, столь высокие цифры свидетельствуют не только о росте заболеваемости населения, но и об улучшившемся качестве медицинского диагностирования. Еще несколько лет назад онкологические заболевания у жителей нашей страны выявляли зачастую слишком поздно. Статистика от этого выглядела не так устрашающе, но реальность была просто катастрофической. Нередко на момент постановки диагноза болезнь достигала такого прогресса, что принимать какие-либо меры было уже поздно.

Наконец, в-третьих, все та же статистика свидетельствует о том, что сегодня продолжительность жизни у больных, кому поставлен онкологический диагноз, заметно увеличилась.

Основными локализациями в общей структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Мордовии являются рак легких до 80% у мужчин (в 95% случаев у курильщиков), у женщин наиболее часто встречаемой локализацией является рак молочной железы, на третьем месте по распространенности среди онкозаболеваний - опухоли желудочно-кишечного тракта. При этом по смертности от онкологических заболеваний Мордовия занимает в Приволжье низкую 12-13-ю позицию.

Реальность

Несмотря на удручающие статистические показатели, сказать, что ситуация с заболеваемостью жителей Мордовии онкологией пущена на самотек, было бы неверно. Всю опасность сложившегося положения в республике понимают. И предпринимают необходимые меры не только на медицинском уровне. Борьба с распространением злокачественных новообразований приобрела действительно колоссальные масштабы. Еще в декабре прошлого года на заседании комиссии Общественной палаты Мордовии был высказан целый ряд предложений по стабилизации ситуации.

- В нашей стране и в Мордовии выработана стратегия борьбы с раком: в ее основе - ранняя диагностика заболевания и обеспечение доступности профессиональной врачебной помощи, - сообщили на заседании комиссии. - В республике выстроена стройная система оказания помощи онкобольным. На базе Республиканского онкодиспансера (который ежегодно принимает до 70 тысяч пациентов) работает поликлиника, в районах Мордовии открыты кабинеты онкологов. Врачи диспансера проходят обучение за рубежом и в лучших медицинских центрах России. В будущем в нашей республике появятся межрайонные онкологические центры. Существенный рост заболеваемости в республике объясняется правильной организацией работы в медицинских организациях по раннему выявлению онкологических заболеваний и проводимой работой по всеобщей диспансеризации населения Мордовии, а также, как и в странах Запада, - за счет увеличения продолжительности жизни. В настоящее время онкологические больные обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами для получения специальной терапии (химиотерапии). Стоимость лечения одного пациента в месяц может доходить до четырехсот тысяч рублей. Лекарственное обеспечение дорогостоящими препаратами осуществляется за счет местного или федерального бюджета. Ежегодно выписывается рецептов по федеральному бюджету на сумму свыше 180 млн рублей, по региональному бюджету на сумму свыше 80 млн рублей.

Перспективы

Власти и медики Мордовии открыто признают, что ситуацию с ранней диагностикой онкологических заболеваний серьезно осложняет отсутствие в республике современных лечебных учреждений соответствующего профиля. Сегодня прием ведется в консультативной поликлинике, расположенной на приспособленных площадях лечебного корпуса. Загруженность ее в три раза превышает нормативную. В тесноте трудятся врачи-урологи, гинекологи, эндоскописты, гематологи, персонал цитологической и клинико-биохимической лабораторий, дневного стационара. Негде также разместить отделения восстановительного лечения и реабилитации, паллиативной помощи больным с распространенными формами онкозаболеваний. Однако и в этом направлении уже сделаны серьезные шаги, способные переломить ситуацию уже в ближайшие несколько лет. В частности, в Саранске ведется строительство современного онкологического центра, который должен принять первых пациентов уже в 2021 году. В просторном четырехэтажном здании полезной площадью 9320 квадратных метров, как утверждается, хватит места и для поликлинического отделения, и для хирургического блока. Врачи и лаборанты смогут оперативно проводить необходимые процедуры, анализы или обследования, а больные - получать лечение, что называется, на уровне мировых стандартов. Скажем, 2 - 3-местные, а то и индивидуальные палаты предполагается оснастить всем, чем нужно, включая душевые кабины и туалеты. Сейчас работы ведутся на уровне верхних этажей. Во втором полугодии планируется смонтировать крышу, приступить к внутренней отделке помещений. Помимо того, в республике предполагается создать сразу четыре амбулаторных онкоцентра. Первый - на базе Краснослободской межрайонной больницы - откроется в 2019 г. В 2020-м - заработают еще два (оба в Саранске). Наконец, в 2021 году в строй вступит аналогичное учреждение в поселке Комсомольский Чамзинского района.

Параллельно намечено приступить к капитальному ремонту старого здания столичного диспансера, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи.

Впрочем, строительство современных лечебных учреждений, оснащенных лучшим оборудованием, вряд ли сможет исправить ситуацию, если о своем здоровье не начнут заботиться сами люди.

- Мы не приучили людей заботиться о своем здоровье - регулярно проходить диагностику, комплексное обследование организма, - заметил на мартовском совещании с вице-премьерами Правительства РМ и руководителями учреждений здравоохранения Глава Мордовии Владимир Волков. - Нужно чаще информировать население через СМИ и интернет-ресурсы, вести активную профилактическую и разъяснительную работу, пропагандировать здоровый образ жизни.

Глава республики также отметил необходимость укрепления сельского первичного звена здравоохранения. Минздраву поручено максимально эффективно использовать возможности программы «Земский доктор». Благо ее участниками теперь могут стать не только вчерашние выпускники вузов, но и специалисты со стажем, изъявившие желание переехать в сельскую местность.

Алексей Константинов