Владимир Волков призвал земляков вернуть долг малой родине

Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли практически во всех районах республики. Так, для старошайговцев центром торжеств стало с. Новотроицкое, для инсарцев - Новые Верхиссы, для зубовополянцев - Вадовские Селищи. Ну а краснослободцы провели минувшее воскресенье в компании первых лиц региона - Главы Мордовии Владимира Волкова, родившегося в селе Красная Подгора, премьер-министра Владимира Сушкова (Русское Маскино) и мэра Саранска Петра Тултаева (Старое Синдрово).

Как и в прежние годы, основные мероприятия решено было провести на берегу Мокши. Причина в том, что из-за компактного расположения близлежащих населенных пунктов любое административно-территориальное разграничение здесь во многом представляется условным. Не случайно, наверное, местные жители уже давно считают общим праздником даже организуемый на Троицу День села. И съезжаются на него из самых разных уголков страны, дабы немного отвлечься от будничных дел, повидать друзей и близких, поклониться родной земле.

На скудность культурно-развлекательной программы никто, понятно, не жаловался. Прямо на лугу выступали профессиональные и самодеятельные артисты, работала выставка-презентация сельских подворий. Свою продукцию представили мастера народных промыслов, повара, рукодельницы, художники. Мерились силами физкультурники и спортсмены-любители. Особый интерес вызвали стенды с фотографиями разных лет.

«Рад вас видеть, дорогие земляки, - обратился к собравшимся руководитель республики. - Прежде всего, хотелось бы поблагодарить всех тех, кто живет и трудится на территории Красноподгорского сельского поселения. Спасибо за то, что оно развивается, за преданность делу, за неиссякаемую любовь к отчему краю».

Глава напомнил, что местная сельхозартель «Свободный труд» всегда входила в число передовых хозяйств района. В селах построены хорошие дороги, современный социальный центр, школа, действуют фельдшерско-акушерские пункты. Активно возводится жилье. Скоро появится и спортивная площадка.

«Отдельно хочется отметить, что за последние пять лет на свет появились 68 детей, продолжил Владимир Волков. - Это значит, что у нашей малой родины есть будущее!». Также он обратился к землякам, ныне осевшим в Саранске, Москве и других городах, с предложением вернуть свой сыновний долг: «Давайте вместе сделаем много хорошего для наших родных сел, для односельчан. Заранее хочу поблагодарить тех, кто откликнется на мой призыв». Тут же было положено начало и еще одной традиции - проведению ежегодного фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов.

Мероприятие продолжилось вручением заслуженных наград и ценных подарков лучшим работникам сельхозпредприятий Краснослободского района, ветеранам труда, трудовым династиям. После чего Глава Мордовии, Председатель Правительства, столичный градоначальник, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий пообщались с гостями праздника, выслушали их просьбы и пожелания.

В этот же день Владимир Волков ознакомился с ходом строительства школы на 450 мест в Краснослободске. Она, как ожидается, распахнет свои двери 1 сентября текущего года.

Тем временем в старинном мокшанском селе Вадовские Селищи, что в Зубово-Полянском районе, прошел республиканский национально-фольклорный праздник «Акша келу» («Белая берёза»). В нынешнем году формат его проведения несколько изменился. Часть запланированных спортивных состязаний, в том числе соревнования районных футбольных и волейбольных команд, организаторы перенесли на субботу. В воскресенье же акцент был сделан на этнокультурную составляющую. Своими выступлениями гостей, приехавших из разных регионов страны, порадовали не только местные исполнители и коллективы, но и артисты Мордовской госфилармонии. Остроумием смогли блеснуть участники конкурса частушек, силой и выносливостью - борцы на поясах. Ну а для гурманов сюрпризом стал гастрономический фестиваль «Пача-бургер».

Следует отметить, что в субботу в рамках межрегионального этнокультурного проекта «Территория традиций» в пригородном Лямбире состоялся XV республиканский национально-фольклорный праздник Сабантуй. По традиции в этом ярком и насыщенном действе приняли участие тысячи жителей и гостей Мордовии - из Дагестана, Пензенской и Нижегородской областей. Причем самой многочисленной была, разумеется, делегация Татарстана.

«Мы ежегодно собираемся на гостеприимной лямбирской земле, чтобы отметить завершение весенних сельскохозяйственных работ, - приветствовал собравшихся Председатель Правительства РМ Владимир Сушков. - В Мордовии в мире и согласии сегодня проживают представители 119 национальностей, в том числе - около 43 тысяч татар. Притом более 34 тысяч человек, представляющих 39 национальностей, населяют Лямбирский район. Не секрет, что по своему экономическому потенциалу и качеству социальной инфраструктуры он считается одним из передовых в Мордовии. И мы убеждены, что район будет процветать. Так, в селе Пензятка планируется построить детский сад на 70 мест. Рассматривается вопрос о реновации культурно-спортивного центра «Алмаз» в райцентре. Спортивно-технологическое оборудование для футбольного поля с искусственным покрытием будет приобретено за счёт средств федерального бюджета».

Премьер-министр сказал и о том, что в прошлом году в Саранске открылся первый в Приволжье исламский культурный центр, деятельность которого направлена именно на сохранение межнационального и межконфессионального согласия, укрепление традиций дружбы и добрососедства.