Рузаевский стекольный завод возобновил работу

Это произошло после двух лет вынужденного простоя. Инвестор проекта - входящее в группу «Glass Dеcor» ООО «Стекольная компания «Развитие» - намерен производить здесь ежегодно не менее 310 миллионов единиц стеклотары для пищевой промышленности. Уже после выхода на полную мощность первой очереди на предприятии будут трудиться 450 человек.

«Сегодняшний день знаменателен не только для Рузаевского района, но и для всей республики, - заявил на церемонии запуска первой стекловаренной печи Глава РМ Владимир Волков. - В ходе встреч с гражданами я неизменно подчеркивал, что руководство Мордовии не оставит производство, сделает все возможное для его сохранения. Теперь главное - восстановить полноценную работу, увеличить количество рабочих мест. Многое ещё только предстоит сделать. Но мы, уверен, справимся!».

Стоит отметить, что поиски инвестора продлились сравнительно недолго. Гораздо больше времени ушло на то, чтобы разыскать прежнего собственника. Ведь каждый день бездействия приводил к снижению производственного потенциала предприятия, простаивало дорогостоящее оборудование. В упадок приходили цеха, печи, вся сопутствующая инфраструктура. Люди же в поисках лучшей доли покидали родные места.

Лишь с присвоением Рузаевке статуса территории опережающего социально-экономического развития ситуация начала постепенно выправляться. Стекольная компания «Развитие» стала седьмым резидентом ТОСЭР - в соответствующий реестр она была включена минувшей весной. За короткий срок ей удалось восстановить поврежденные сети электро- и водоснабжения, отремонтировать одну из печей (емкостью 300 тонн расплавленной стекломассы), принять на работу 260 сотрудников. И что немаловажно - обеспечить их хорошей зарплатой. Квалифицированный специалист, к примеру, может получать в месяц более 30 тысяч рублей. Сейчас компания готовится заключить контракты с заказчиками. Часть продукции, как ожидается, будет приобретать сам холдинг. Остальное - Саранский ликероводочный завод и другие предприятия пищевой промышленности. Кроме того, есть планы развития экспортной составляющей. Благо «Glass Decor» ныне успешно сотрудничает с Белоруссией, Польшей, Монголией, Казахстаном, Узбекистаном, Азербайджаном и другими странами.

«Я уже много лет веду бизнес, но впервые в своей практике сталкиваюсь с тем, чтобы руководство региона принимало столь активное участие в восстановлении работы предприятия, - не без удивления констатировал учредитель ООО «Glass Decor» и «СК «Развитие» Владимир Арутюнов. - Все принципиальные вопросы решались оперативно, при личном участии Главы региона и членов его команды. Я также благодарю коллектив предприятия за сплоченную работу. Знаю, что многие трудились здесь ранее».

Один из таких специалистов - Александр Гальцов - кратко рассказал Главе о своих мытарствах. После закрытия стекольного производства в Рузаевке он устроился на аналогичное подмосковное предприятие - не хотелось терять квалификацию. Работать пришлось, понятно, вдали от семьи, родных и близких. Теперь же с возрождением завода бесконечные переезды остались позади.