Саранская площадка «Рузхиммаша» снова в строю

В понедельник на так называемой саранской площадке завода «Рузхиммаш» (головного предприятия компании «РМ Рейл») был официально возобновлен выпуск железнодорожных вагонов. Пока здесь производятся две их разновидности - 40-футовые платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров и хопперы с кузовом из алюминиевых сплавов на 25-тонной инновационной тележке. В дальнейшем, однако, по мере разработки новых моделей, продуктовую линейку планируется существенно расширить, что неминуемо скажется и на объемах отгрузки подвижного состава, и на количестве заключаемых контрактов.

Сами заводчане с удовлетворением отмечают, что с оживлением рынка спрос на их вагоны продолжает расти. Этим обстоятельством, кстати, и продиктовано принятое не так давно решение об открытии законсервированной еще в 2014 году площадки на улице Лодыгина общей площадью около 29 тысяч квадратных метров. Работы по ее восстановлению, дооснащению оборудованием обошлись почти в 300 миллионов рублей. Трудоустроить удалось 379 человек. Притом 200 вакансий, даже несмотря на вполне приличную зарплату (в среднем около 35-36 тысяч рублей), по сей день остаются открытыми. Требуются, в первую очередь, представители рабочих профессий - сварщики, токари, фрезеровщики, котельщики, вплоть до инженеров.

Промежуточные итоги, в сущности, подтвердили правильность сделанных выводов. За два месяца с апреля по май изготовлено 170 единиц платформ и несколько десятков хопперов из алюминиевых сплавов. Более того, проведенные расчеты показывают, что только данные типы вагонов обеспечат «Рузхиммаш» заказами, как минимум, на три ближайших года. Потому платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров планируется производить по 100 штук в месяц. А две сотни вагонов-хопперов готова приобрести крупная металлургическая компания.

Рост спроса на продукцию мордовских вагоностроителей во многом объясняется и ее инновационностью. Те же хопперы являются уникальной, не имеющей аналогов на российском рынке, сертифицированной разработкой предприятия. Ее особенность - в применении облегченных материалов, отличающихся повышенной грузоспособностью, стойкостью к коррозии и долгим сроком службы.

В ходе посещения площадки Глава Мордовии призвал республиканских промышленников постоянно заботиться о наемном персонале: «Нужно повышать производительность труда, открывать новые рабочие места, создавать условия для возвращения квалифицированных специалистов, уехавших ранее в другие регионы. Люди должны чувствовать себя комфортно. И тогда наша продукция будет всегда пользоваться повышенным спросом - как внутри страны, так и за ее пределами».