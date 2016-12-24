Похитил у компании 900 тысяч рублей

11 июня в Ленинском суде стартовало уголовное дело о хищении 900 тысяч рублей 24-летним руководителем центра продаж и обслуживания одной из телекоммуникационных компаний Кириллом Ашаевым. Сейчас парень уже не работает в организации, а учится на первом курсе факультета менеджмента Московского технологического института.

В феврале 2017 года Кирилла Ашаева приняли на должность кризис-менеджера в центр продаж и обслуживания компании, а уже в августе того же года он был назначен на должность руководителя этого подразделения. Каким образом 22-летнего парня (на тот момент) со среднеспециальным образованием назначили на руководящую должность в известную компанию, приходится только догадываться. Тем не менее Ашаеву сразу же доверили крупные суммы денег. Правда, перед этим заключили договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Компания возложила на Кирилла обязанности следить за сохранностью денег, которые поступают в кассу, и проводить инкассацию наличных, поступающих из платежных терминалов.

Кирилл Ашаев какое-то время честно выполнял свою работу. Затем, по версии следствия, он взял из терминалов пару десятков тысяч рублей, которые потратил исключительно на нужды центра продаж и обслуживания. Служба безопасности на пропажу денег внимания не обратила. Кирилл смекнул, что можно по-тихому воровать деньги из терминалов, и никто не заметит. Около года молодой руководитель подразделения воровал деньги из четырех терминалов. За это время он умыкнул 900 тысяч рублей. Потом руководство решило направить три терминала в другие регионы. При инкассации и вскрылась крупная недостача. Делом заинтересовались правоохранительные органы, в отношении Ашаева было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение денег в крупном размере».

Известно, что Кирилл Ашаев родился в 1994 году в Саранске, зарегистрирован в столице Мордовии по бульвару Эрьзи. Образование у парня среднее специальное, специальность «сестринское дело». Сейчас он студент 1-го курса факультета менеджмента Московского технологического института. Не женат и не судим. Любопытно, что в сети сохранилась информация, в которой сказано, что Кирилл являлся активистом общественной организации «Молодая гвардия».

Кирилл Ашаев свою вину по предъявленному обвинению признал полностью и рассказал на следствии, как похищал деньги: «Доступ к средствам в терминалах имелся только у меня, от каждого аппарата у меня был свой ключ. Как только кассета купюроприемника терминала наполнялась, он переставал принимать банкноты. Ключом я открывал терминал, извлекал кассету и забирал к себе в служебный кабинет. Там я закрывался, пересчитывал деньги согласно купюрной ведомости. При пересчете я всегда находился один, и поэтому только я мог знать, сколько всего купюр и какого номинала реально находится в кассете купюроприемника. Затем я готовил сопроводительные документы и упаковывал деньги в сейф-пакет. Приезжали инкассаторы, я передавал им опломбированный сейф-пакет с деньгами и документами.

В конце марта 2018 года я без проведения инкассации взял из одного платежного терминала около 20-30 тысяч рублей, точную сумму не помню. На эти деньги я купил три камеры видеонаблюдения, страховые полисы, программное обеспечение. Потратил средства на нужды центра продаж и обслуживания компании. Факт изъятия денег из платежного терминала остался незамеченным службой безопасности. Тогда я понял, что с каждого из четырех терминалов можно незаметно похищать деньги.

С конца марта до середины июля 2018 года я стал постоянно брать деньги из платежных терминалов суммами не более 50 тысяч рублей. Мне казалось, что, если возьму больше, об этом станет известно службе безопасности. Похищенные деньги я тратил на собственные нужды. Еще я тратил их на покупку баз данных соискателей через интернет для развития собственного бизнеса. Однако вложения оказались напрасными, организовать собственное дело у меня не получилось.

Хищения я скрывал, перераспределяя деньги между четырьмя платежными терминалами во время инкассации. Перерасчет всегда показывал недостачу денег. Из кассеты купюроприемника я забирал только те банкноты, которые были необходимы согласно купюрной ведомости первого терминала. Так я за счет денег второго терминала скрывал недостачу в первом аппарате. Но таким образом у меня образовалась недостача во втором терминале. В третьем квартале 2018 года три терминала были демонтированы и переданы в филиалы в Самаре, Нижнем Новгороде и Татарстане. Дальше скрывать недостачу было невозможно. Инкассация показывала, что не хватает 895 тысяч рублей. В настоящее время я полностью возместил компании имущественный ущерб».

На следствии Кирилл Ашаев заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.