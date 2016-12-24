На реконструкторов возбудили уголовное дело за изготовление пушки XVIII века

Искусство КНДР в Саранске
В музее Эрьзи открылась удивительная выставка. Каждый, кто заходит в зал временных экспозиций, поражается увиденному: «Вот это 3D-эффект!...
В музее Эрьзи открылась удивительная выставка. Каждый, кто заходит в зал временных экспозиций, поражается увиденному: «Вот это 3D-эффект!...
Руководители исполнительных органов государственной власти Мордовии отчитались о своих заработках
В Сочи завершил работу организованный Общероссийским народным фронтом медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда...
Уроженка Саранска Татьяна Рогожина рассказала о том, что происходило в городе во время ЧП на «тротиловом» предприятии
Бывшего банкира будут судить за продажу магазинов и корабль для Кевбрина
В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте
Матч Россия - Сан-Марино станет главным спортивным событием для Мордовии в 2019 году
Дело о взятке помощника Дубравного прокурора рассмотрят в Верховном суде РМ
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Минобороны РФ ужесточает правила призыва граждан на военную службу