На реконструкторов возбудили уголовное дело за изготовление пушки XVIII века

Реконструктор исторических баталий из Сарова Нижегородской области Максим Бурнашов и его товарищ по хобби привезли в Мордовию для театрализованной военно-исторической реконструкции аналог пушки, стоявшей на вооружении русской армии XVIII - начала XIX века. Все бы ничего, но атюрьевские полицейские решили, что артиллерийское орудие подпадает под уголовную ответственность. В отношении любителей истории возбудили два уголовных дела по статьям: «Незаконное изготовление оружия» и «Незаконный оборот оружия».

Полицейские заинтересовались пушкой, когда увидели орудие на районном празднике, посвященном 23 февраля. Привезли артиллерию в Атюрьево реконструкторы из саровского клуба «Армир». Выяснилось, что орудие не какой-то там муляж, а может вполне успешно стрелять. Оперативники отделения уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции пушку изъяли и отправили на экспертизу в Москву в Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз. Проведенное исследование показало, что изъятая пушка является самодельным огнестрельным дульнозарядным оружием, пригодным для стрельбы. По устройству пушка схожа с артиллерийскими орудиями, стоявшими на вооружении русской армии XVIII - начала XIX века. Пушку мастера реконструкции сделали из толстостенной трубы еще шесть лет назад и хранили ее в помещении молодежного объединения в Сарове.