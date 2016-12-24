Сожгли 1,5 кг наркотиков

Дитя без глаза
В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте
В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте
Топ-менеджера одного из мордовских банков раскрутили на 4 миллиона рублей за трудоустройство на солидную должность
Руководители исполнительных органов государственной власти Мордовии отчитались о своих заработках
Родителей заставляют покупать школьную форму для детей в определенном магазине
Споры по ОСАГО будет разрешать финансовый омбудсмен
12 июня Саранск отмечает 378-летие
Куда сходить и что посмотреть в Саранске 8 июня - в день матча между сборными командами России и Сан-Марино
В Сочи завершил работу организованный Общероссийским народным фронтом медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда...
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию
Бывшего банкира будут судить за продажу магазинов и корабль для Кевбрина