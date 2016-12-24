Сожгли 1,5 кг наркотиков

Репортер

7 июня сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия сожгли в доменной печи одного из заводов Саранска 1,5 кг различных наркотических средств и психотропных веществ. Среди них: кокаин, спайсы, амфетамин, экстези, анаболики со стероидами, доставленные контрабандным путем из Беларуси.
Уничтоженное зелье изъято во время оперативных мероприятий в 2017-2018 годах. Наркотики представляли собой вещественные доказательства по 3 уголовным делам, находящимся в производстве следственного отдела УФСБ.
В результате  противодействия наркопреступности осуждены 7 человек, среди них члены межрегиональной преступной группы, состоящей из жителей Московской области, которые занимались контрабандой кокаина из Доминиканской Республики. Дурман предназначался для продажи в России. Участников преступного сообщества взяли с поличным при попытке продажи 1 килограмма наркотического средства за 6 млн 300 тысяч рублей. В октябре 2018 года решением Зубово-Полянского районного суда фигуранты дела признаны виновными и осуждены в общей сложности на 42 года 6 месяцев колонии строгого и особого режимов.
На 7,5 и 6,5 года колонии строгого режима осуждены двое жителей Саранска, которые распространяли спайсы в крупном размере через интернет-магазин под названием «KladRoom».
Уничтожение наркотиков произведено в присутствии специальной комиссии в составе сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия, представителей Министерства здравоохранения РМ и Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РМ.

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