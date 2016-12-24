«Сабантуй» и «Акша келу» ждут гостей!

15 июня в рамках Межрегионального этнокультурного транзита «Территория традиций» («КОЙ ЮРТ») на центральной площади села Лямбирь состоится национально-фольклорный праздник «Сабантуй».

Уже с 9 утра будет вестись праздничная торговля, а в 9.30 начнут выступления самодеятельные творческие коллективы Лямбирского и других муниципальных районов Республики Мордовия. В 10.00 откроется выставка-ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного и изобразительного творчества. Сельские поселения Лямбирского муниципального района организуют выставки-презентации культурных брендов национальных сельских подворий с дегустацией блюд татарской, русской, мордовской, украинской национальной кухни.

В 11.00 начнется торжественная часть праздника, пройдет чествование передовиков различных сфер производства. В ходе праздника состоится Межрегиональный фестиваль народного творчества «Ноты дружбы».

На спортивной площадке будут проведены состязания и межрегиональные соревнования по национальной борьбе коряш. Любители активного отдыха смогут принять участие в народных играх и конкурсах. Для маленьких гостей праздника развернется игровая площадка с различными детскими развлечениями. Победителям во всех спортивных состязаниях и народных играх будут вручены призы, а самый сильный в национальной борьбе коряш получит главный приз и почетное звание «Батыр-2019». Завершится праздник «Сабантуй» праздничной дискотекой и ярким фейерверком.

В воскресенье 16 июня в с. Вадовские Селищи Зубово-Полянского района состоится национально-фольклорный праздник «Акша келу». Он будет проведен в День Святой Троицы. Праздник начнётся с поднятия флага с символикой «Акша келу» и чествования передовых работников различных сфер деятельности.

В развлекательной части зрители увидят концертные выступления самодеятельных коллективов Зубово-Полянского и других районов Республики Мордовия, артистов из Саранска. У любителей частушек появится возможность исполнить любимую припевку во время проведения Межрегионального фестиваля-конкурса «Играй, гармонь!».

В течение дня будут работать выставка декоративно-прикладного творчества и выставка-дегустация национальной кухни. Ценителей традиционных народных костюмов заинтересует демонстрация мокшанской национальной одежды.

Также гости могут принять участие в разнообразных спортивных состязаниях и традиционной национальной мордовской борьбе на поясах. Для активного отдыха детей на празднике «Акша келу» будут представлены развлечения на различных аттракционах.

Проведите выходные с пользой, приходите на праздники «Сабантуй» и «Акша келу»!