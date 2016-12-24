Вопросы развития Мордовии рассмотрены на площадках ПМЭФ-2019

6 и 7 июня Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в работе 23-го Петербургского международного экономического форума. На сей раз эту международную площадку для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов посетили свыше 19 тысяч гостей, представляющих 145 стран мира. В их числе - главы государств, представители крупнейших компаний, общественные и политические деятели. По результатам проведенных переговоров было заключено в общей сложности 650 соглашений на 3,1 триллиона рублей.

«На форуме мы традиционно стараемся задействовать все возможности, которые дает столь масштабная коммуникативная площадка, - подчеркнул Владимир Волков. - Обсуждение значимых для дальнейшего развития республики вопросов и проектов проходит как в формате встреч с представителями федеральных структур и деловых кругов, так и во время личных бесед».

В первый день руководители субъектов РФ - членов Ассоциации инновационных регионов (объединяющей, напомним, 14 наиболее развитых в инновационном плане территорий страны) рассмотрели перспективы реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с вице-премьером российского Правительства Максимом Акимовым. Следует отметить, что в Мордовии в нынешнем году предусмотрено отремонтировать 51 километр автодорог и улиц в пределах Саранской городской агломерации и еще более 100 километров магистралей регионального значения.

В рамках другой встречи - с министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым - речь шла о привлечении внебюджетных средств в инфраструктурные проекты, направленные на повышение энергоэффективности объектов энергетики и коммунальной сферы. Также была затронута тема выполнения государственной программы поддержки индивидуального жилищного строительства.

На площадках форума Глава Мордовии и члены делегации республики провели серию переговоров с инвесторами и деловыми партнерами. Так, с председателем Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петром Колтыпиным обсуждался широкий спектр вопросов взаимовыгодного сотрудничества, связанных в том числе с реализацией проекта льготного ипотечного строительства.

С совладельцем компании «Новапорт» Романом Троценко рассматривались перспективы развития аэропортового комплекса Саранска - в части расширения его возможностей за счет организации внутреннего и международного авиасообщения. ООО «Новапорт», к слову, специализируется на осуществлении стратегического управления аэропортами. Его региональная сеть объединяет ныне 16 аэропортов, находящихся в Новосибирске, Челябинске, Волгограде, Тюмени, Перми, Калининграде, Минеральных Водах и других городах.

Темой встречи Главы Мордовии с новым руководителем группы компаний «Тракторные заводы» Андреем Водопьяновым стала ситуация на саранском «Сарэксе». Сейчас собственник принимает ряд мер по загрузке действующего производства, а в дальнейшем рассчитывает создать на базе предприятия Центр тракторостроения. Впрочем, более подробно намеченные планы будут изучаться на месте и уже в ближайшее время.

7 июня на пленарном заседании форума выступил Президент страны Владимир Путин. Говоря о путях и тенденциях развития глобальной торговли, он заявил, что она уже не является безусловным двигателем мировой экономики. В этой связи было предложено утвердить свод международных правил, дабы вывести важнейшие ее сектора из-под негативного влияния, вызванного продолжающимися торговыми войнами, прямым и скрытым протекционизмом. «Первым шагом могла бы стать своего рода демилитаризация ключевых сфер, - подчеркнул глава Российского государства. - Необходимо оградить от торговых и санкционных войн поставки товаров первой необходимости, лекарств, медицинского оборудования, а также системы для ЖКХ, энергетики, позволяющих снижать нагрузку на окружающую среду и климат».