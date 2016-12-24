В Ковылкинском районе сменилась власть

Серьезные кадровые перестановки произошли на минувшей неделе в Ковылкинском районе Мордовии. На внеочередной тридцать третьей сессии местного совета депутатов принято решение о досрочном прекращении полномочий возглавлявшего район на протяжении последних девяти лет Виктора Ташкина. Должность, к слову, он покинул по собственному желанию - в связи с переходом на новую работу. До подведения итогов объявленного кадрового конкура руководить районом будет первый заместитель главы Николай Комусов. Заседание конкурсной комиссии назначено на 2 июля этого года.

О том, чем теперь займется Виктор Ташкин, ковылкинцы в принципе уже знали. Как, впрочем, и об уходе на заслуженный отдых генерального директора местного электромеханического завода Владимира Евтеева. Поговаривали даже, что тот заранее позаботился о преемнике. «Виктор Иванович займет не менее ответственный пост - генерального директора Ковылкинского электромеханического завода, - сообщил на сессии Глава Мордовии Владимир Волков. - Ноша нелегкая. Необходимо диверсифицировать производство, переориентировав предприятие на выпуск новой конкурентоспособной и востребованной продукции».

Руководитель региона также напомнил, что при Викторе Ташкине район успешно развивался, добиваясь высоких результатов в экономике и социальной сфере: «Только за минувшие пять лет объемы отгрузки продукции выросли на 36 процентов, производство мяса - в 2,5 раза, а молока - почти в 1,5 раза. В экономику было инвестировано свыше 11 миллиардов рублей внебюджетных средств, создано 350 новых рабочих мест. Увеличились собственные доходы муниципалитета. Выполнен значительный объем работ по ремонту уличной дорожной сети, благоустройству территорий. За пятилетку построено 60 тысяч квадратных метров жилья, 30 километров автодорог. И что немаловажно, положительная динамика продолжает сохраняться. Объемы промышленного производства выросли за год на 7,5%, инвестиции в основной капитал оцениваются в 8,5 миллиарда рублей».

За огромный вклад в социально-экономическое развитие республики Глава вручил Виктору Ташкину орден Славы III степени. Кроме того, решением совета депутатов ему присвоено звание Почетного гражданина Ковылкинского района. Чуть забегая вперед, заметим, что еще одна награда - региональный орден Славы I степени - досталась Владимиру Евтееву. Таким образом, теперь этот заслуженный работник промышленности Мордовии, почти четверть века посвятивший КЭМЗ, является полным кавалером ордена Славы.

Позже Владимир Волков и генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев осмотрели площадки Ковылкинского электромеханического завода и обсудили планы дальнейшего его развития. В присутствии Главы РМ коллективу предприятия был представлен новый директор.

«Виктор Ташкин - опытный и современный управленец, - подчеркнул руководитель структуры, в орбиту которой входит КЭМЗ. - Надеюсь, эти качества, равно как и полученное образование, помогут ему сохранить лучшие производственные традиции, найти пути решения поставленных задач. За счет большей ориентированности на потребности коммерческого рынка, активного поиска заказчиков, продвижения продукции, заключения контрактов менеджменту завода предстоит обеспечить планомерное увеличение выручки и рост загруженности мощностей».

«КЭМЗ - это предприятие с большой историей, имеющее серьезный производственный потенциал и ориентированное на выпуск высокотехнологичной продукции, - подчеркнул Владимир Волков. - Сейчас оно стоит на пороге нового этапа своего развития».