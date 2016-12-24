В Мордовии выдают сертификаты дополнительного образования детей

На прошлой неделе представители Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия провели круглый стол по вопросам персонифицированного учета дополнительного образования детей. В мероприятии приняли участие представители республиканского министерства образования, центров дополнительного образования детей, спортивных школ и других образовательных учреждений.

В настоящее время в регионе создается единая информационная автоматизированная система персонифицированного учета. К 31 декабря 2019 года вся республика перейдет на новую схему управления системой дополнительного образования детей. Это делается для повышения качества дополнительных общеобразовательных программ, повышения реального охвата детей допобразованием, развития конкуренции между поставщиками, а также обеспечения прозрачности расходования бюджетных средств.

Родители получают именной сертификат на детей в возрасте от 5 до 18 лет один раз, но средства на нем обновляются ежегодно. Такие сертификаты нужны детям, посещающим различные кружки, с 1 сентября зачисление в учреждения дополнительного образования - только с использованием сертификата. Получить сертификат родители могут двумя способами: через интернет, на портале mordovia.pfdo.ru или обратившись лично в одну из уполномоченных организаций.

Для каждого потребителя в системе предусмотрен личный кабинет, где указаны номер документа, расписание занятий, домашние задания, отметки о посещении, остаток денежных средств. Здесь также можно ознакомиться с учреждениями дополнительного образования, их программами и сделать нужный выбор. По желанию родителей за посещение творческих кружков и спортивных секций можно будет доплатить, если ребенок изъявит желание перейти на другие занятия.

- Важно правильно донести до каждого родителя, для чего это нужно, - отметил модератор тематической площадки «Образование» Юрий Базов. - Прежде всего, дети получают возможность бесплатно обучаться в любых организациях независимо от места жительства, социального статуса и доходов семьи.