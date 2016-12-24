Саранск обзаведется «зеленым поясом»

По инициативе Общероссийского Народного фронта и региональных Общественных палат в крупных городах страны стали создаваться так называемые зеленые щиты - лесные и лесопарковые территории, защищающие населенные пункты от негативного антропогенного воздействия и способствующие улучшению экологической обстановки в них. Решением республиканского парламента лесопарковый пояс появился и у Саранска. Общая площадь земных насаждений составляет 1364,7 гектара. В список территорий, где ограничивается практически любая хозяйственная деятельность, включены, в частности, парки Ленинского и Пролетарского районов, Юго-Западный лесопарк, березовая роща на пересечении улиц Ульянова и Евсевьева, Ботанический сад Мордовского госуниверситета плюс множество наделов местного лесничества.