«Сухой» закон

Репортер

Правительство Мордовии сможет вводить дополнительные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции. Соответствующими полномочиями наделили региональный кабинет министров депутаты Государственного собрания. Речь идет о кратковременном частичном или полном запрете розничной торговли алкоголем в пределах конкретных площадок. Примерно так, собственно, и происходило при проведении отборочного матча Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино, когда реализация алкогольной продукции в стеклянной таре ограничивалась в 500-метровом радиусе от стадиона «Мордовия Арена».
В дальнейшем подобные меры будут действовать, скажем, в дни игр команд Премьер-лиги. Причем их уже не придется оформлять в виде отдельного закона. Правительство будет руководствоваться нормами, изложенными в документе «О государственном регулировании розничного оборота алкогольной продукции».
Полностью «сухими», впрочем, запретные зоны все-таки не станут. Ибо указанные ограничения не распространяются на предприятия общественного питания.

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