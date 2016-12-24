«Сухой» закон

Правительство Мордовии сможет вводить дополнительные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции. Соответствующими полномочиями наделили региональный кабинет министров депутаты Государственного собрания. Речь идет о кратковременном частичном или полном запрете розничной торговли алкоголем в пределах конкретных площадок. Примерно так, собственно, и происходило при проведении отборочного матча Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино, когда реализация алкогольной продукции в стеклянной таре ограничивалась в 500-метровом радиусе от стадиона «Мордовия Арена».

В дальнейшем подобные меры будут действовать, скажем, в дни игр команд Премьер-лиги. Причем их уже не придется оформлять в виде отдельного закона. Правительство будет руководствоваться нормами, изложенными в документе «О государственном регулировании розничного оборота алкогольной продукции».

Полностью «сухими», впрочем, запретные зоны все-таки не станут. Ибо указанные ограничения не распространяются на предприятия общественного питания.