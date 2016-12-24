«Сухой» закон

Гуляют - все!
12 июня Саранск отмечает 378-летие
12 июня Саранск отмечает 378-летие
Минобороны РФ ужесточает правила призыва граждан на военную службу
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию
Руководители исполнительных органов государственной власти Мордовии отчитались о своих заработках
В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте
Матч Россия - Сан-Марино станет главным спортивным событием для Мордовии в 2019 году
Руководитель МВД по РМ 57-летний Юрий Арсентьев покинул свой пост. Указом Президента России Владимира Путина он назначен на должность...
Топ-менеджера одного из мордовских банков раскрутили на 4 миллиона рублей за трудоустройство на солидную должность
Чамзинский районный суд вынес приговор по делу о резонансном ДТП на трассе Саранск - Сурское - Ульяновск в октябре прошлого года. Тогда...
В Сочи завершил работу организованный Общероссийским народным фронтом медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда...