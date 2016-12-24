В республике учреждена новая государственная должность

Репортер

Парламентарии Мордовии на сессии Госcобрания приняли Закон «Об Уполномоченном по правам ребенка в РМ». Должность детского омбудсмена существует в республике с 2010 года. С 2017-го она включена в перечень государственных. Сейчас было решено скорректировать ее название (прежде это был Уполномоченный по правам ребенка при Главе РМ), а заодно - уточнить полномочия защитника интересов детей, их родителей или опекунов. Ему, например, разрешается посещать места лишения свободы и следственные изоляторы, запрашивать информацию в органах государственной власти и местного самоуправления, направлять им свои предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, самостоятельно проверять изложенные в жалобах факты. Также определены трудовые, социальные и медицинские гарантии Уполномоченного и прочие механизмы обеспечения его деятельности. 

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