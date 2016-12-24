В республике учреждена новая государственная должность

Доходный год
Руководители исполнительных органов государственной власти Мордовии отчитались о своих заработках
Руководители исполнительных органов государственной власти Мордовии отчитались о своих заработках
Топ-менеджера одного из мордовских банков раскрутили на 4 миллиона рублей за трудоустройство на солидную должность
Руководитель МВД по РМ 57-летний Юрий Арсентьев покинул свой пост. Указом Президента России Владимира Путина он назначен на должность...
Чамзинский районный суд вынес приговор по делу о резонансном ДТП на трассе Саранск - Сурское - Ульяновск в октябре прошлого года. Тогда...
В музее Эрьзи открылась удивительная выставка. Каждый, кто заходит в зал временных экспозиций, поражается увиденному: «Вот это 3D-эффект!...
В России снова ужесточают порядок прохождения ТО
«Китайцы боятся, что придет Россия и завоюет их!»
Организаторы нелегального казино, работавшего в Саранске только по выходным, выслушали приговор
Дело о взятке помощника Дубравного прокурора рассмотрят в Верховном суде РМ
Куда сходить и что посмотреть в Саранске 8 июня - в день матча между сборными командами России и Сан-Марино