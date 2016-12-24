Стивен Сигал оказался в эпицентре «ЖАРЫ»

Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА» планируется провести в конце июля в Баку, на берегу Каспийского моря. А за полтора месяца до этого события в подмосковном Красногорске в ресторане «Rose Bar Crocus City» состоялась звездная вечеринка, посвященная этому событию. Место было выбрано не случайно - это открытый ресторан на крыше, где есть бассейн. Так артисты сразу могли погрузиться в атмосферу будущего фестиваля. Дресс-код в бело-синих тонах, зажигательная музыка, вместо красной дорожки - стеклянный проход вдоль бассейна. Ну и кульминацией всего стало появление в ресторане Стивена Сигала с супругой…

Дамы всегда экспериментируют со стилем, невзирая на то, какое время года за окном. И иногда после таких перевоплощений их не сразу можно узнать. Так, появление Нюши могло остаться и вовсе незамеченным. Артистка выбрала короткое белое платье, дополнив его ярким макияжем. Теперь у певицы очень длинные волосы.

Изменения в стиле телеведущей Первого канала Юлии Барановской были более заметны. Многодетная мама появилась с модной стрижкой и стала блондинкой, тогда как натуральный цвет волос Юлии - русый. Правда, на деле оказалось, что и эта смена стиля - ненадолго. Барановская не рискнула обрезать свои роскошные длинные волосы, а просто изменила образ с помощью парика. Уже на следующий день она вернулась к привычному для всех стилю.

Глюкоза для вечера тоже выбрала светлое платье с глубоким декольте и пообщалась с журналистами на тему предстоящих выпускных, которые пройдут по всей России уже в конце июня.

- У меня так сложилось, что я рано начала работать, и когда у моих одноклассников был выпускной, у меня были гастроли, - призналась артистка. - Если честно, то я не расстроилась. В тот момент я совсем не любила носить платья и, наверное, даже не решилась бы потанцевать с мальчиком. Я получила тогда аттестат, но праздника прощания со школой у меня не было. Всем выпускникам хочу сказать: самое интересное начинается после окончания школы!

Не нарушил дресс-код и главный гость вечеринки Стивен Сигал, выбрав для выхода на публику темно-синий костюм. Голливудский актер, уже теперь с российским гражданством, появился на мероприятии внезапно. Вместе со Стивеном была его супруга Батсухийн Эрдэнэтуяа. Сигал был невозмутим и не обращал абсолютно никакого внимания на многочисленные вспышки фотокамер.

Появилась на мероприятии и группа «Фабрика» вместе со своим бессменным продюсером Игорем Матвиенко. К тому, что Антонина Клименко сменила на время декретного отпуска Сашу Савельеву, уже почти все привыкли. И Савельева не будет возвращаться в группу - она уже занялась сольной карьерой, записывает новые композиции на студии все у того же Игоря Матвиенко. На место Саши в группу «Фабрика» объявили кастинг. Самое интересное, что Матвиенко не стал сужать рамки в поисках будущих претенденток. Девушки со всей России могут присылать заявки, невзирая на рост, вес, цвет кожи и волос. Главное требование - умение петь. Кроме того, продюсер хочет немного поменять музыкальный стиль «Фабрики» и уйти от попсовых композиций в народные и этнические мотивы.

- У нас в группе нет «дедовщины», и мы с радостью примем в наш коллектив новую солистку, - сказала Ирина Тонева. - Главное - чтобы мы подружились и не было никаких конфликтов.

Стас Михайлов, творческий юбилейный вечер которого запланирован в рамках фестиваля «ЖАРА» в Баку, приехал на вечеринку вместе с супругой. Артист только недавно отметил свое 50-летие, его песни уже много лет пользуются большой популярностью.

- В песне главное - трогает она сердце человека или нет. А модно это или не модно - это уже дело второе. Можно взлететь на модной волне, но долго оставаться популярным не получится: волна схлынет - и тебя забудут, - объяснил Михайлов. - А если в песне есть смысл и в музыке - красота, то она просто обречена на долгую жизнь…

Валерия Хващевская