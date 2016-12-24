ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА - 2019/2020 ЛЕТНЕ-ОСЕННЯЯ ЧАСТЬ СЕЗОНА

ЛЕТНЕ-ОСЕННЯЯ ЧАСТЬ СЕЗОНА
1-й ТУР. 7 июля (воскресенье):
1. «Чайка» - «Чертаново»
2. «Факел» - «Торпедо»
3. «Балтика» - «Спартак-2»
4. «СКА-Хабаровск» - «Шинник»
5. ФК «МОРДОВИЯ» - «Нефтехимик»
6. ФК «Н. Новгород» - «Томь»
7. «Луч» - ФК «Химки»
8. «Авангард» - «Ротор»
9. «Текстильщик» - «Енисей»
9 июля (вторник):
10. ФК «Армавир» - «Краснодар-2»
2-й ТУР. 13 июля (суббота):
11. «Чайка» - «Факел»
12. «Торпедо» - «Балтика»
13. «Спартак-2» - «СКА-Хабаровск»
14. «Шинник» - ФК «МОРДОВИЯ»
15. «Нефтехимик» - ФК «Н. Новгород»
16. «Томь» - ФК «Армавир»
17. «Краснодар-2» - «Луч»
18. ФК «Химки» - «Авангард»
19. «Ротор» - «Текстильщик»
20. «Чертаново» - «Енисей»
3-й ТУР. 20 июля (суббота):
21. «Факел» - «Чертаново»
22. «Балтика» - «Чайка»
23. «СКА-Хабаровск» - «Торпедо»
24. ФК «МОРДОВИЯ» - «Спартак-2»
25. ФК «Н. Новгород» - «Шинник»
26. ФК «Армавир» - «Нефтехимик»
27. «Луч» - «Томь»
28. «Авангард» - «Краснодар-2»
29. «Текстильщик» - ФК «Химки»
30. «Енисей» - «Ротор»
4-й ТУР. 24 июля (среда):
31. «Факел» - «Балтика»
32. «Чайка» - «СКА-Хабаровск»
33. «Торпедо» - ФК «МОРДОВИЯ»
34. «Спартак-2» - ФК «Н. Новгород»
35. «Шинник» - ФК «Армавир»
36. «Нефтехимик» - «Луч»
37. «Томь» - «Авангард»
38. «Краснодар-2» - «Текстильщик»
39. ФК «Химки» - «Енисей»
40. «Чертаново» - «Ротор»
5-й ТУР. 28 июля (воскресенье):
41. «Балтика» - «Чертаново
42. «СКА-Хабаровск» - «Факел»
43. ФК «МОРДОВИЯ» - «Чайка»
44. ФК «Н. Новгород» - «Торпедо»
45. «Луч» - «Шинник»
46. «Авангард» - «Нефтехимик»
47. «Томь» - «Текстильщик»
48. «Енисей» - «Краснодар-2»
49. «Ротор» - ФК «Химки»
29 июля (понедельник):
50. ФК «Армавир» - «Спартак-2»
6-й ТУР. 3 августа (суббота):
51. «СКА-Хабаровск» - «Балтика»
52. «Факел» - ФК «МОРДОВИЯ»
53. «Чайка» - ФК «Н. Новгород»
54. «Торпедо» - ФК «Армавир»
55. «Луч» - «Спартак-2»
56. «Шинник» - «Авангард»
57. «Нефтехимик» - «Текстильщик»
58. «Томь» - «Енисей»
59. «Краснодар-2» - «Ротор»
60. «Чертаново» - ФК «Химки»
7-й ТУР. 10 августа (суббота):
61. «СКА-Хабаровск» - «Чертаново»
62. ФК «МОРДОВИЯ» - «Балтика»
63. ФК «Н. Новгород» - «Факел»
64. «Чайка» - ФК «Армавир»
65. «Луч» - «Торпедо»
66. «Авангард» - «Спартак-2
67. «Текстильщик» - «Шинник»
68. «Енисей» - «Нефтехимик»
69. «Томь» - «Ротор»
70. ФК «Химки» - «Краснодар-2»
8-й ТУР. 14 августа (среда):
71. «СКА-Хабаровск» - ФК «МОРДОВИЯ»
72. «Балтика» - ФК «Н. Новгород»
73. «Факел» - ФК «Армавир»
74. «Луч» - «Чайка»
75. «Торпедо» - «Авангард»
76. «Спартак-2» - «Текстильщик»
77. «Шинник» - «Енисей»
78. «Нефтехимик» - «Ротор»
79. «Томь» - ФК «Химки»
80. «Чертаново» - «Краснодар-2»
9-й ТУР. 18 августа (воскресенье):
81. ФК «МОРДОВИЯ» - «Чертаново»
82. ФК «Н. Новгород» - «СКА-Хабаровск»
83. ФК «Армавир» - «Балтика»
84. «Луч» - «Факел»
85. «Авангард» - «Чайка»
86. «Текстильщик» - «Торпедо»
87. «Енисей» - «Спартак-2»
88. «Ротор» - «Шинник»
89. ФК «Химки» - «Нефтехимик»
90. «Краснодар-2» - «Томь»
10-й ТУР. 25 августа (воскресенье):
91. ФК «МОРДОВИЯ» - ФК «Н. Новгород»
92. «СКА-Хабаровск» - ФК «Армавир»
93. «Балтика» - «Луч»
94. «Факел» - «Авангард»
95. «Чайка» - «Текстильщик»
96. «Торпедо» - «Енисей»
97. «Спартак-2» - «Ротор»
98. «Шинник» - ФК «Химки»
99. «Нефтехимик» - «Краснодар-2»
100. «Чертаново» - «Томь»
11-й ТУР. 31 августа (суббота):
101. ФК «Н. Новгород» - «Чертаново»
102. ФК «Армавир» - ФК «МОРДОВИЯ»
103. «Луч» - «СКА-Хабаровск»
104. «Авангард» - «Балтика»
105. «Текстильщик» - «Факел»
106. «Енисей» - «Чайка»
107. «Ротор» - «Торпедо»
108. ФК «Химки» - «Спартак-2»
109. «Краснодар-2» - «Шинник»
110. «Томь» - «Нефтехимик»
12-й ТУР. 7 сентября (суббота):
111. ФК «Н. Новгород» - ФК «Армавир»
112. ФК «МОРДОВИЯ» - «Луч»
113. «СКА-Хабаровск» - «Авангард
114. «Балтика» - «Текстильщик»
115. «Факел» - «Енисей»
116. «Чайка» - «Ротор»
117. «Торпедо» - ФК «Химки»
118. «Спартак-2» - «Краснодар-2»
119. «Шинник» - «Томь»
120. «Чертаново» - «Нефтехимик»
13-й ТУР. 14 сентября (суббота):
121. «Луч» - ФК «Н. Новгород»
122. «Авангард» - ФК «МОРДОВИЯ»
123. «Текстильщик» - «СКА-Хабаровск»
124. «Енисей» - «Балтика»
125. «Ротор» - «Факел»
126. ФК «Химки» - «Чайка»
127. «Краснодар-2» - «Торпедо»
128. «Томь» - «Спартак-2»
129. «Нефтехимик» - «Шинник»
15 сентября (воскресенье):
130. ФК «Армавир» - «Чертаново»
14-й ТУР. 21 сентября (суббота):
131. ФК «Армавир» - «Луч»
132. ФК «Н. Новгород» - «Авангард»
133. ФК «МОРДОВИЯ» - «Текстильщик»
134. «СКА-Хабаровск» - «Енисей»
135. «Балтика» - «Ротор»
136. «Факел» - ФК «Химки»
137. «Чайка» - «Краснодар-2»
138. «Торпедо» - «Томь»
139. «Спартак-2» - «Нефтехимик»
140. «Чертаново» - «Шинник»
15-й ТУР. 29 сентября (воскресенье):
141. «Луч» - «Чертаново»
142. «Авангард» - ФК «Армавир»
143. «Текстильщик» - ФК «Н. Новгород»
144. «Енисей» - ФК «МОРДОВИЯ»
145. «Ротор» - «СКА-Хабаровск»
146. ФК «Химки» - «Балтика»
147. «Краснодар-2» - «Факел»
148. «Томь» - «Чайка»
149. «Нефтехимик» - «Торпедо»
150. «Шинник» - «Спартак-2»
16-й ТУР. 5 октября (суббота):
151. «Луч» - «Авангард»
152. ФК «Армавир» - «Текстильщик»
153. ФК «Н. Новгород» - «Енисей»
154. ФК «МОРДОВИЯ» - «Ротор»
155. «СКА-Хабаровск» - ФК «Химки»
156. «Балтика» - «Краснодар-2»
157. «Факел» - «Томь»
158. «Чайка» - «Нефтехимик»
159. «Торпедо» - «Шинник»
160. «Чертаново» - «Спартак-2»
17-й ТУР. 12 октября (суббота):
161. «Авангард» - «Чертаново»
162. «Текстильщик» - «Луч»
163. «Енисей» - ФК «Армавир»
164. «Ротор» - ФК «Н. Новгород»
165. ФК «Химки» - ФК «МОРДОВИЯ»
166. «Краснодар-2» - «СКА-Хабаровск»
167. «Томь» - «Балтика»
168. «Нефтехимик» - «Факел»
169. «Шинник» - «Чайка»
170. «Спартак-2» - «Торпедо»
18-й ТУР. 19 октября (суббота):
171. «Авангард» - «Текстильщик»
172. «Луч» - «Енисей»
173. ФК «Армавир» - «Ротор»
174. ФК «Н. Новгород» - ФК «Химки»
175. ФК «МОРДОВИЯ» - «Краснодар-2»
176. «СКА-Хабаровск» - «Томь»
177. «Балтика» - «Нефтехимик»
178. «Факел» - «Шинник»
179. «Чайка» - «Спартак-2»
180. «Чертаново» - «Торпедо»
19-й ТУР. 23 октября (среда):
181. «Текстильщик» - «Чертаново»
182. «Енисей» - «Авангард»
183. «Ротор» - «Луч»
184. ФК «Химки» - ФК «Армавир»
185. «Краснодар-2» - ФК «Н. Новгород»
186. «Томь» - ФК «МОРДОВИЯ»
187. «Нефтехимик» - «СКА-Хабаровск»
188. «Шинник» - «Балтика»
189. «Спартак-2» - «Факел»
190. «Торпедо» - «Чайка»
20-й ТУР. 27 октября (воскресенье):
191. «Факел» - «Чайка»
192. «Балтика» - «Торпедо»
193. «СКА-Хабаровск» - «Спартак-2»
194. ФК «МОРДОВИЯ» - «Шинник»
195. ФК «Н. Новгород» - «Нефтехимик»
196. ФК «Армавир» - «Томь»
197. «Луч» - «Краснодар-2»
198. «Авангард» - ФК «Химки»
199. «Текстильщик» - «Ротор»
200. «Енисей» - «Чертаново»
21-й ТУР. 3 ноября (воскресенье):
201. «Чертаново» - «Факел»
202. «Чайка» - Балтика»
203. «Торпедо» - «СКА-Хабаровск»
204. «Спартак-2» - ФК «МОРДОВИЯ»
205. «Шинник» - ФК «Н. Новгород»
206. «Нефтехимик» - ФК «Армавир»
207. «Томь» - «Луч»
208. «Краснодар-2» - «Авангард»
209. ФК «Химки» - «Текстильщик»
210. «Ротор» - «Енисей»
22-й ТУР. 9 ноября (суббота):
211. «Балтика» - «Факел»
212. «СКА-Хабаровск» - «Чайка»
213. ФК «МОРДОВИЯ» - «Торпедо»
214. ФК «Н. Новгород» - «Спартак-2»
215. ФК «Армавир» - «Шинник»
216. «Луч» - «Нефтехимик»
217. «Авангард» - «Томь»
218. «Текстильщик» - «Краснодар-2»
219. «Енисей» - ФК «Химки»
220. «Ротор» - «Чертаново»
23-й ТУР. 13 ноября (среда):
221. «Чертаново» - «Балтика»
222. «Факел» - «СКА-Хабаровск»
223. «Чайка» - ФК «МОРДОВИЯ»
224. «Торпедо» - ФК «Н. Новгород»
225. «Спартак-2» - ФК «Армавир»
226. «Шинник» - «Луч»
227. «Нефтехимик» - «Авангард»
228. «Текстильщик» - «Томь»
229. «Краснодар-2» - «Енисей»
230. ФК «Химки» - «Ротор»
24-й ТУР. 17 ноября (воскресенье):
231. «Балтика» - «СКА-Хабаровск»
232. ФК «МОРДОВИЯ» - «Факел»
233. ФК «Н. Новгород» - «Чайка»
234. ФК «Армавир» - «Торпедо»
235. «Спартак-2» - «Луч»
236. «Авангард» - «Шинник»
237. «Текстильщик» - «Нефтехимик»
238. «Енисей» - «Томь»
239. «Ротор» - «Краснодар-2»
240. ФК «Химки» - «Чертаново»
25-й ТУР. 23 ноября (суббота):
241. «Чертаново» - «СКА-Хабаровск»
242. «Балтика» - ФК «Мордовия»
243. «Факел» - ФК «Н. Новгород»
244. ФК «Армавир» - «Чайка»
245. «Торпедо» - «Луч»
246. «Спартак-2» - «Авангард»
247. «Шинник» - «Текстильщик»
248. «Нефтехимик» - «Енисей»
249. «Ротор» - «Томь»
250. «Краснодар-2» - ФК «Химки»