ЕВГЕНИЙ ШВЕЦОВ ГОТОВИТСЯ К ЧЕМПИОНАТУ СТРАНЫ

Спорт

С 7 по 10 июня в Чебоксарах проходили летние чемпионат и первенство России по спорту глухих (легкая атлетика). Соревнования в столице Чувашии собрали около 400 спортсменов из 29 регионов нашей страны. Республику Мордовия представили юные воспитанники «Спортивно-адаптивной школы имени Евгения Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва».
Данила Шигонцев завоевал «серебро» в беге на 400 метров, финишировав с результатом 52,67 секунды, а также стал бронзовым призером на дистанции 200 метров с результатом 23,92 секунды. Олег Барков в беге на 5000 метров занял 4-е место с результатом 19 минут и 38 секунд. Наставниками отличившихся спортсменов являются Андрей Богатырев и Виталий Аверкин.
В соревнованиях также выступил прославленный паралимпийский чемпион из Мордовии Евгений Швецов. Эти старты стали для него контрольным этапом подготовки перед предстоящим чемпионатом России по легкой атлетике среди лиц ПОДА, который также примут Чебоксары. Результаты Евгения в забегах были следующими: 200 метров - 24,61 сек, 400 метров - 54,65 сек. 

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