МЕДАЛИ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РОССИИ

С 7 по 9 июня на стадионе «Старт» в Саранске проходило сразу три значимых соревнования - второй этап IX летней Спартакиады учащихся России, а также чемпионат и первенство Приволжского федерального округа. На дорожки и в сектора выходили более 700 спортсменов из 14 регионов России.

За три состязательных дня были разыграны медали в беге на различные дистанции, в ходьбе, в метаниях молота, копья, диска, в прыжках в длину, в высоту и с шестом, в толкании ядра и в многоборье (семиборье и десятиборье). Победителями и призерами в командном зачете Спартакиады стали: Нижегородская область («золото»), Татарстан («серебро») и Самарская область («бронза»).

В индивидуальном зачете Спартакиады отличились: «золото» - Ирина Курбакова (100 метров), Анастасия Шукшина (5000 метров), Дарья Полевкина (прыжки в высоту), Юлия Сидорова (метание молота), «серебро» - Данила Тундыков (5000 метров). Призерами чемпионата ПФО стали: Дмитрий Чернусь («серебро» в прыжках в высоту) и Юлия Исаева («серебро» в прыжках в длину и «бронза» в тройном прыжке). Серебряные медали приволжского первенства выиграли Роман Тимкаев (ходьба на 10 км), Валерия Федюшина (бег на 5000 метров), Ольга Рычкова (семиборье).

Евгений СУЛЕЙМАНОВ