«ПЕРЕПРАВА» - СЕСТРА «НАДЕЖДЫ»

Саранск вновь принимает ярмарку талантов

Межсезонье, как известно, самая жаркая пора. Пресловутая система «осень-весна» сократила этот крайне ответственный отрезок в жизни футбольных команд до минимума. В жесточайшем цейтноте российским клубам необходимо определиться со многими вещами. В спортивном плане важно сформировать боевой состав, в повседневном - качественно провести подготовительный этап. Хорошим помощником в первом вопросе для футбольного клуба «Мордовия» должен стать всероссийский турнир «Переправа», возрожденный по инициативе ПФЛ.

Столица Мордовии выбрана местом проведения «ярмарки талантов» не случайно. Именно в нашем городе, в период с 2004-го по 2009 год, проводился Кубок ПФЛ «Надежда», который с полным правом можно назвать предшественником нынешней «Переправы». В советское время турнир с аналогичным названием проводился, начиная с 1978 года, и стабильно собирал под своими знаменами наиболее перспективную молодежь со всех уголков нашей необъятной родины. С наилучшей стороны проявить себя на «Переправе» в разные годы пытались олимпийские чемпионы Сеула-1988 Виктор Лосев, Алексей Прудников и Алексей Чередник, серебряный призер ЧЕ-1988 Анатолий Демьяненко, обладатель Кубка кубков Нугзар Какилашвили, лидер золотого «Зенита» образца 1984 года Юрий Желудков, добравшийся в своей игроцкой карьере до «Барселоны» Игорь Корнеев.

В 1983 году на «Переправе» отметился Станислав Черчесов, выросший из дублера Рината Дасаева в московском «Спартаке» в главного тренера национальной сборной России.

«Турнир «Переправа» можно назвать бесспорной удачей сезона. Ведь он помог заглянуть в завтрашний день нашего футбола и сделать вывод, что у него есть будущее», - отмечал в свое время на страницах еженедельника «Футбол-Хоккей» легендарный Лев Яшин. А одним из первых тренеров, работавших на «Переправе», был Валерий Непомнящий, сделавший в 1990 году сборную Камеруна главной сенсацией мирового футбола. На пэфээловской «Надежде» в начале 2000-х выступали еще совсем неизвестные к тому времени Алан Дазгоев и Юрий Жирков. В 2008 году за сборную «Юга» выступал Кирилл Панченко. Тогда еще никто не предполагал, что эти футболисты станут такими, какими мы знаем их сейчас. Но все они считали за честь пройти этот путь, принимали участие в турнире и попадали «на карандаш» к селекционерам топовых клубов.

Новая «Переправа», сестра «Надежды», стартовала в Саранске во вторник, 11 июня. Ее главной особенностью, вне всяких сомнений, можно назвать участие юношеской сборной России. В своем первом матче подопечные Михаила Галактионова (Россия U-20) встречались со сборной группы «Урал-Приволжье», которую возглавляет небезызвестный для мордовских болельщиков ульяновский специалист Сергей Седышев. Перед этим «Запад» (тренер - Дмитрий Ефремов, ФК «Долгопрудный») «скрестил шпаги» с «Центром» (тренер - Олег Морозов, «Квант» Обнинск). Сборную «Востока» привез к нам новосибирец Сергей Вылежанин, сборную «Юга» - Виталий Панов из астраханского «Волгаря». Сегодня и завтра, 12 и 13 июня, матчи второго и третьего туров будут начинаться в 15:00 и 18:30. В заключительный день турнира, 15 июня, пройдут матчи итоговой классификации - за 5-е место (10:00), за 3-е место (13:00) и финал (16:00). Место баталий - стадион «Старт». Приходите! Будет интересно!

Между тем 11 июня футбольная «Мордовия» официально вышла из отпуска. На учебно-тренировочной базе клуба постепенно собираются футболисты, стремящиеся продолжать выступления за главную команду региона-13. Это и местные воспитанники, постепенно становящиеся игроками основного состава, и легионеры, хорошо проявившие себя в сезоне минувшем, и даже Владимир Обухов, проведший весеннюю часть сезона в «Тамбове» (на правах аренды) и ставший с этой командой чемпионом ФНЛ. Где продолжит карьеру забивной нападающий?! На данный момент этот вопрос остается открытым.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ