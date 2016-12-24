Правильно оформить недвижимость поможет Кадастровая палата

Игра выходного дня
Организаторы нелегального казино, работавшего в Саранске только по выходным, выслушали приговор
Консультации у специалистов рынка недвижимости еще до заключения сделки помогут принять дополнительные меры по проверке истории приобретаемого объекта недвижимости, оказать своевременную помощь в подготовке договоров. Именно эти услуги предлагает жителям Республики Мордовия Кадастровая палата.
Специалисты Кадастровой палаты готовы проконсультировать всех заинтересованных лиц по вопросам, касающимся оформления сделок с недвижимостью, ответить на вопросы обеих сторон сделки, а также помогут в составлении самого договора.
Консультационные услуги оказываются сотрудниками органа кадастрового учета, в том числе – сотрудниками юридического отдела, руководящим составом Учреждения, руководителями отделов, непосредственно осуществляющими кадастровые процедуры.
Узнать более подробную информацию о тарифах и способах получения услуги можно на сайте Федеральной кадастровой палаты Росреестра в разделе «Деятельность» – «Консультационные услуги».
Информацию о порядке получения консультационных услуг, оказываемых филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия также можно узнать по телефону: 8 (342) 79-02-11.
Организаторы нелегального казино, работавшего в Саранске только по выходным, выслушали приговор
Дело о взятке помощника Дубравного прокурора рассмотрят в Верховном суде РМ
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию
Чамзинский районный суд вынес приговор по делу о резонансном ДТП на трассе Саранск - Сурское - Ульяновск в октябре прошлого года. Тогда...
Руководители исполнительных органов государственной власти Мордовии отчитались о своих заработках
Родителей заставляют покупать школьную форму для детей в определенном магазине
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
«Китайцы боятся, что придет Россия и завоюет их!»