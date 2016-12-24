Правильно оформить недвижимость поможет Кадастровая палата

Социум

Консультации у специалистов рынка недвижимости еще до заключения сделки помогут принять дополнительные меры по проверке истории приобретаемого объекта недвижимости, оказать своевременную помощь в подготовке договоров. Именно эти услуги предлагает жителям Республики Мордовия Кадастровая палата. 

Специалисты Кадастровой палаты готовы проконсультировать всех заинтересованных лиц по вопросам, касающимся оформления сделок с недвижимостью, ответить на вопросы обеих сторон сделки, а также помогут в составлении самого договора. 

Консультационные услуги оказываются сотрудниками органа кадастрового учета, в том числе – сотрудниками юридического отдела, руководящим составом Учреждения, руководителями отделов, непосредственно осуществляющими кадастровые процедуры.

Узнать более подробную информацию о тарифах и способах получения услуги можно на сайте Федеральной  кадастровой  палаты  Росреестра в разделе «Деятельность» – «Консультационные услуги».

Информацию о порядке получения консультационных услуг, оказываемых филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия также можно узнать по телефону:       8 (342) 79-02-11.

 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Игра выходного дня

Организаторы нелегального казино, работавшего в Саранске только по выходным, выслушали приговор

«Ночь музеев» в Саранске

18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Доходный год

Руководители исполнительных органов государственной власти Мордовии отчитались о своих заработках

Не тот фасон

Родителей заставляют покупать школьную форму для детей в определенном магазине

Выйти в лидеры

14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...

Конкурс красоты

№22  Алена

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу