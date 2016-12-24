Детская студия «Карандаши» показала «Вредные советы»

Известно, что каждый ребенок талантлив, по-своему, но талантлив. Талант похож на жемчужину, заключенную в раковине. Иногда раковины бывают открыты, и в этом случае способности ребенка очевидны: он прекрасно рисует, поет, сочиняет стихи, музыку, складывает в уме трехзначные числа... Однако порой талант необходимо разглядеть и воспитать. В детской театральной студии «Карандаши» (художественный руководитель и режиссер - актер Русского драматического театра Денис Кручинкин) занимаются 20 детей разного возраста, самые младшие еще ходят в садик, те, кто постарше, окончили начальную школу. Их всех объединяет любовь к театру, к сцене. К каждому ребенку нужно было найти индивидуальный подход. Что дают занятия в детской театральной студии? В первую очередь - уверенность в себе, в своих силах, а также общение и радость творчества.

В течение нескольких месяцев ребята посещали занятия с педагогами, а в начале июня вышли на сцену Русского драматического театра и показали папам и мамам, бабушкам и дедушкам, дядям и тетям, друзьям и одноклассникам, как они двигаются по сцене, танцуют, читают. И «Вредные советы» Григория Остера в исполнении детей зазвучали по-особенному. Даже небольшое волнение «карандашиков» только еще больше придавало им очарования. Ну а после выступления ребята, в том числе и юные зрители, приняли участие в увлекательном квесте «Театральное закулисье». Дети очень свободно чувствуют себя в театре, им нравится здесь буквально все, некоторые даже не могут сказать конкретно, что нравится больше. И это, наверное, хорошо - не стоит делить прекрасное на части.

- Дети с удовольствием ходят на занятия, - практически в один голос говорят родители детей, занимающихся в студии «Карандаши». - Никаких планшетов и смартфонов не надо, поскорее бы на занятия! Всю неделю ждут, когда можно будет прийти в кружок. Дети научились по-другому себя вести, иначе смотреть на сцену, на работу актера. Главное, что дает студия, - это огромный заряд положительных эмоций. Ведь когда творчество доставляет малышу настоящее удовольствие и радость, он чувствует себя счастливым.

Кстати, занятия проходят по воскресеньям, один раз в неделю, стоимость одного занятия 150 рублей, это стоимость детского билета в театр.

- Конечно, заниматься раз в неделю - это очень мало, - говорит педагог-организатор детской студии «Карандаши» Ольга Кербицкова. - Все, что мы зарабатываем, на детей и тратим, на те же расходные материалы. Если родители согласятся, увеличим количество часов. Этот год можно назвать пилотным, сейчас мы знаем, в какую сторону двигаться.

Видно, что дети довольны. Одним ребятишкам больше нравятся занятия по актерскому мастерству (педагог - артист Русского драмтеатра Данила Ибрагимов), другим - по хореографии (педагог - Ирина Петрова). Одна девочка сказала, что после посещения занятий твердо решила стать певицей. Не сомневаемся, что у нее все получится.

- Мы не ставим цели делать артистов, - продолжает Ольга Кербицкова. - Первое время с детьми занималась Ольга Ильинична Филимонова, педагог-психолог лицея № 4. Каждое занятие - как ступенька познания себя, они растут, узнают что-то новое. И хотя все началось с лицея № 4, в студии занимаются не только ученики этой школы, но даже детсадовцы. Сначала пришло очень много детей, но постепенно остались 20 человек. Обучение длилось полгода. Главное, чего они добились, - преодолели свой страх сцены. Считаю, это самый большой шаг в их развитии. Сейчас дети в школах делают различные проекты, защищают их. Бывает, что человек все прекрасно сделал, но выходит - и не может защитить проект. Умение работать с аудиторией, говорить так, чтобы тебя было интересно слушать, - это очень важно, и этому мы тоже учим. У нас также есть занятия, на которых учим детей двигаться, петь, то есть всему, что необходимо для комплексного развития. Если кого-то заинтересует актерская профессия, они уже пойдут в профессиональные студии, школы, училища и т.д. В студию мы принимали всех желающих. Детей, которые занимались у нас, мы точно не оставим и в следующем году. Так что с детьми мы не прощаемся.

Надо сказать, что театральная студия «Карандаши» стала участником фестиваля «Театральное Приволжье». Региональный этап продлится до 31 июля, к этому времени будут определены победители в номинациях «Студенческие (молодежные) театральные коллективы» и «Школьные (детские) театральные коллективы и детские театральные студии». «Карандаши» представили спектакль «Волшебная зима» по мотивам произведения Туве Янссон.

Людмила АНЮТИНА