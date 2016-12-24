Гела Месхи: «Люблю всякие авантюры - в хорошем смысле этого слова»

Гелу Месхи сделала известным роль Василия Сталина в кинопроекте «Сын отца народов», с успехом прошедшем на Первом канале. В последние годы Гела снялся в знаковых российских картинах: «Собиборе» с Константином Хабенским и «Миллиарде» с Владимиром Машковым. И теперь у него - главная роль в фильме Рената Давлетьярова «Донбасс. Окраина». По сценарию, как несложно догадаться из названия, все действие происходит на окраине Донецка в 2014 году, в самый разгар боевых действий. Фильм уже был показан на нескольких международных кинофестивалях. Теперь он выходит в прокат в России. Накануне премьеры мы расспросили поподробнее о его работах в кино и о личной жизни. Кстати, их с Екатериной Климовой дочке Бэлле уже три года.

«Я привык рисковать»

- Гела, «Донбасс. Окраина» - это первая российская лента о тех болезненных для всех россиян и многих жителей Украины событиях. Кастинг на главную роль был для вас сложным?

- Меня сначала позвали познакомиться с режиссером фильма Ренатом Давлетьяровым. Я давно хотел с ним пообщаться и поработать вместе. Мы долго разговаривали, и он мне сказал: «Ты как-то молодо очень выглядишь. Я тебя себе другим представлял». А я только отснялся в «Собиборе», у меня были с собой фотографии. Показал ему. «О, ты мне такой нужен! Давай, набирай вес, отращивай бороду. Хочу попробовать тебя на главную роль в своем новом фильме. Прочитай вот эту сцену», - вот все, что мне тогда озвучил Ренат. Я совсем не готовился, неожиданно было. И так я прошел пробы - даже не понял, что произошло.

- Что за роль у вас в картине?

- У меня потрясающая роль - человечная, хорошая. В какие-то моменты мне было очень тяжело, потому что по сценарию было много такого, с чем в жизни я никогда не сталкивался. Временами думал, что не справлюсь. Мой персонаж - это просто человек, который хочет жить, который устал от войны. Это человек, который любит жизнь, хочет жить, но ему не дают…

- Режиссер вам поручил набирать вес. Много килограммов пришлось «принять» для роли?

- На восемь килограммов поправился. Да больше и не нужно было, все-таки мой герой - человек военный, подтянутый.

- Когда соглашались на съемки в «Донбассе», не было каких-то опасений?

- Что вы имеете в виду?

- Что будет, например, неоднозначная реакция, что вам закроют въезд на Украину? Ренат рассказывал, что перед началом показа фильма были небольшие пикеты и в Риме, и в Париже…

- Я привык рисковать, люблю всякие авантюры - в хорошем смысле этого слова. Кстати, многие от этой роли отказались - и это их право, я их не осуждаю. Когда я уже прочитал весь сценарий, Ренат Давлетьяров тоже задал мне этот вопрос: «Не боишься?».

- И что вы ответили?

- Нет, не боюсь. Чего мне бояться? Сначала надо смотреть фильм, а уж потом - обсуждать, осуждать или наоборот… Да, тема деликатная, и мы деликатно ее сняли. Когда мой персонаж попадает в подвал на Донбассе и видит там людей, укрывшихся от бомбежек - таких разных, разношерстных, людей с обеих сторон, - он прекрасно понимает, что разговоры в этой ситуации - пустое, нужно действовать. Если хотите выжить - нужно выживать! А политика - это разговоры, а не действие. Мы очень разные - все, каждый по-своему. Но мы выживаем. Вот и всё. Политика может быть какой угодно - она меняется, может быть хорошей или плохой. Но люди остаются людьми. Уважение, любовь, поддержка - это главное. И я надеюсь, что фильм покажет всем все таким, какое оно есть. Несмотря на то, кто на какой стороне оказался.

- Но еще вроде не было информации, что для вас закрыли куда-либо въезд…

- У меня была странная ситуация. Я закончил уже сниматься в «Донбассе» в Крыму и поехал в Харьков к жене - она там была на съемках. И меня в аэропорту на границе спрашивают: «С какой целью прилетел?». Потом поинтересовались: «А вы в Крыму были?». И я зачем-то честно ответил. Собралась целая коллегия, решали: пускать или не пускать, депортировать или не депортировать? Я сделал удивленные глаза - и меня пустили. Посмотрим, что будет дальше…

«Дочь веревки вьет из меня»

- Я знаю, что у вас не первый подобный случай: когда на роль утверждают, можно сказать, неожиданно. Например, в спектакль «Буря», который ставил английский режиссер Деклан Доннеллан и с которым вы долго гастролировали по всему миру, вас тоже взяли фактически с наскока...

- Да, есть у меня такая фишка! Я даже не знаю, как это назвать. У меня и с поступлением в школу-студию МХАТ было то же самое: просто шел по Тверской и увидел, как готовились к экзамену абитуриенты - что-то читали, повторяли… А я в это время уже учился во ВГИКе. И подумал: хочу попробовать - просто для себя. Настроение хорошее, солнце... Прочитал отрывок - и меня сразу взяли! Так было и с Декланом, и с Ренатом, и даже с «Собибором», да со многими фильмами. Это всё - дело случая.

- Вы как-то сказали, что вы - не публичный человек. Но все же профессия обязывает к публичности. Сложно привыкнуть к этому?

- Смотря где и как. Если вот так, как мы с вами сейчас беседуем, то комфортно и удобно сидеть и говорить. А если это какое-то большое светское мероприятие - это уже другое. Там будет много людей, шум, гам, вспышки... Это я не очень хорошо переношу.

- То есть и в личную жизнь вы стараетесь не впускать никого?

- Да, а зачем? Не вижу в этом смысла.

- И строгого папы из вас не получается - это так?

- Нет. Тут хоть пытайся, хоть не пытайся - все равно не получится. Дочь веревки вьет из меня. Уже в ход идут различные тонкости и хитрости женские. Невозможно просто!

- И вы сдаетесь?

- Конечно! А куда деться? Даже один вопрос: «Папа, а куда ты идешь? В магазин? Ах, ну тогда, паааааапочка…» - и появляются просьбы купить то и то…

«Есть мечта снять мультфильм»

- В каких еще проектах вы сейчас заняты?

- У меня сейчас есть своя компания, есть мечта снять мультфильм, кино и поставить спектакль, который был бы интересен моей дочке и ее сверстникам.

- Ваша компания занимается съемками - или…?

- Это продюсерский центр. Пока все - в проекте, в процессе, и рано более подробно об этом говорить…

- Тогда расскажите, в каких работах мы вас увидим в ближайшее время на телевидении?

- Закончил сейчас в Минске съемки в сериале «Ни шагу назад» для Первого канала. Отсняли первый сезон, и уже идет разговор о втором...

- Удается отдыхать?

- С этим проблематично - полноценного отдыха пока нет… Раньше было полегче. Кроме работы, это еще связано с тем, что Бэллу мы сейчас стараемся никуда не возить. Все эти перелеты, переезды - это стресс для нее. Ждем, когда она чуть-чуть подрастет, чтобы была возможность поехать всем вместе отдыхать.

- У вас актерская семья. Когда два актера живут вместе - это плюс или минус?

- Для меня лично это плюс. Потому что здесь происходит не только восхваление и восхищение тем, какой я гениальный артист, здесь идет работа над собой. Ты смотришь на себя на экране, и если ты - нормальный адекватный человек, то будешь анализировать, искать ошибки: как не надо больше делать. И хорошо, когда твоя вторая половинка - тоже из этой профессии и с ней можно советоваться, просить о помощи. И я ей тоже могу дать какую-то подсказку. И это прекрасно!